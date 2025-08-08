La historia del operativo militar que puso fin a uno de los secuestros más prolongados y mediáticos en el Perú llega por primera vez al cine. “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” es el título de la nueva película dirigida por el cineasta español Diego de León, quien recrea los hechos detrás de la intervención militar ocurrida en 1997 en la residencia del embajador japonés en Lima.

Basada en hechos reales, la película peruana muestra la planificación secreta y ejecución del operativo que logró rescatar a los rehenes del ataque terrorista. El rodaje se realizó en locaciones como la Escuela Militar de Chorrillos, donde se había construído una réplica de la residencia diplomática. La producción contó con asesoría directa del Ejército del Perú y entrenamiento militar para los actores.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

De León, conocido por la miniserie “Los Otros Libertadores”, trabajó durante semanas en la Biblioteca Nacional del Perú para documentar los hechos de la película. “No tratamos de dar una lección moral. Es una película de acción hecha con muchísimo esfuerzo y cariño”, explicó el director durante una entrevista en exclusiva con Saltar Intro de El Comercio.

"Chavín de Huántar, el rescate del siglo" se estrena en octubre en los cines de Perú.

Fecha de estreno

“Chavín de Huántar: el rescate del siglo” se estrena el 30 de octubre en todas las salas de cine de Perú. El proyecto está a cargo de las productoras peruanas Producciones Colibrí y Ningún Creativo. Desde la dirección de arte hasta la recreación de uniformes, armas y túneles subterráneos, el equipo ha puesto especial cuidado en reflejar a nivel de ficción lo ocurrido durante la operación militar del 22 de abril de 1997.

Trailer oficial de “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Elenco

Los actores se sometieron a un mes de preparación militar para interpretar con fidelidad las acciones del comando de élite. La producción también incluyó testimonios de comandos y rescatistas que participaron en el operativo.

La película cuenta con un elenco de actores peruanos:

Rodrigo Sánchez Patiño - el comandante Juan Valer

Connie Chaparro - Marina, esposa de Valer

Sergio Galliani - el coronel José Williams

André Silva - el teniente Raúl Jiménez

Miguel Iza - Néstor Cerpa Cartolini

Christian Esquivel

Giovanni Arce

Carlos Thorton

Historia real del rescate Chavín de Huántar

El 17 de diciembre de 1996, un grupo armado del MRTA tomó como rehenes a casi 500 personas en la residencia del embajador japonés en Lima, entre ellas diplomáticos, ministros y militares. Tras meses de negociaciones fallidas, el Estado peruano ejecutó una operación de rescate conocida como Operación Chavín de Huántar, que duró menos de media hora y logró liberar a casi todos los rehenes.

El operativo, ejecutado por comandos entrenados especialmente para la misión, es considerado una de las intervenciones militares más exitosas en América Latina y ha sido estudiado en academias de defensa a nivel internacional. Murieron dos militares, incluido el comandante Juan Valer, y un rehén; todos los secuestradores fueron abatidos.