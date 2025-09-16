“Demon Slayer: Infinity Castle”: taquilla oficial en su primer fin de semana

La esperada película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle” se ha convertido en un verdadero fenómeno global tras su estreno en cines. En tan solo su primer fin de semana, la cinta ha recaudado 352 millones de dólares a nivel mundial, una cifra que la coloca como uno de los estrenos más exitosos en la historia del anime en la gran pantalla.

Éxito arrollador en Estados Unidos

Según ha informado New York Times, en Estados Unidos y Canadá, “Demon Slayer: Infinity Castle” sorprendió a la industria al recaudar 70 millones de dólares entre el jueves y el domingo, superando en más de un 55% las proyecciones iniciales de los analistas. Esto la convierte en la película de anime con el mejor estreno de la historia en Norteamérica, superando a la clásica “Pokémon: The First Movie — Mewtwo Strikes Back” de 1999, que ajustada a la inflación había llegado a los 61 millones de dólares.

Récord absoluto para una cinta animada en 2025 en Estados Unidos

No solo ha marcado un hito para el anime, sino también para la animación en general. “Infinity Castle” tuvo la apertura más grande del año para una película animada en el mercado norteamericano, superando a “Dog Man” de DreamWorks Animation (36 millones de dólares) y dejando atrás el mal arranque de “Elio” de Pixar (21 millones).

El segundo mejor estreno animado del 2025

Aunque “Demon Slayer: Infinity Castle” tuvo un arranque espectacular con 352 millones de dólares generados en su primer fin de semana a nivel mundial, “Ne Zha 2″ lo supera ampliamente si consideramos su desempeño total: la película china de animación ha recaudado más de 2.1 mil millones de dólares en todo el mundo, rompiendo récords como la cinta animada más taquillera y la película en idioma no inglés con mayor ingreso en la historia.

Un fenómeno cultural que sigue creciendo

El estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” confirma que el anime no solo es un fenómeno de nicho, sino un motor clave en la taquilla mundial. Con cifras históricas y una respuesta entusiasta de los fanáticos, la franquicia continúa consolidándose como uno de los pilares de la animación japonesa en el escenario internacional.

Ficha Técnica de “Demon Slayer: Infinity Castle”