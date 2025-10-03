Jung Jin Young, exvocalista del grupo de k-pop B1A4 y protagonista de “La niña de mis ojos”, confirmó su llegada a Perú como parte de su gira de encuentro con sus fans “Happy Together 2025”. El evento será un espacio íntimo que tendrá dinámicas junto al artista.

La llegada del actor surcoreano de “Amor bajo la luz de la luna” y “Mi primer amor de verdad” (k-dramas en Netflix) genera expectativa entre sus seguidores en Perú. Además, viene tras el impulso de su popularidad por la película “La Niña de mis ojos” (2024), que estrenó este año en salas de cine de Perú.

“Hola a todos mis fans en Perú”, dice Jin Young en un video de saludos. “¿Disfrutaron de mi película ‘La niña de mis ojos’? Estuve muy feliz de poder compartirla con ustedes. (...) No hemos tenido muchas oportunidades de vernos, así que ahora podremos divertirnos”, agrega.

¿Cuándo llega Jung Jin Young a Lima?

Jin Young se presentará en Lima el sábado 12 de octubre de 2025. Este fanmeeting titulado “Happy Together 2025” busca ir más allá de un concierto habitual, donde Jin Young también cantará. Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones musicales, dinámicas exclusivas y conversaciones que generarán un acercamiento más íntimo con el intérprete surcoreano.

Su vínculo con el público peruano no es nuevo. En 2016 visitó Lima como parte de las actividades del grupo musical B1A4, experiencia que marcó un primer acercamiento con sus seguidores locales.

El grupo musical B1A4 en Lima. (Foto: Oh Asia)

¿Dónde ver a Jung Jin Young?

El encuentro entre Jin Young y sus fans locales tendrá lugar en el Auditorio del Pentagonito. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.pe.

Uno de los momentos más esperados del evento es la sesión Hi-Bye, donde cada fan tendrá la oportunidad de despedirse personalmente de Jin Young.

En Corea del Sur, Jin Young también suma una amplia trayectoria televisiva con proyectos como “Love in the Moonlight” y “Police University”, en los que fue elogiado por su versatilidad. Además, es conocido por la exitosa producción de Netflix, “Sweet Home”, que incluye en el reparto principal a las estrellas surcoreanas Song Kang y Lee Do-hyun.