Una semana después de los Oscar 2025, Karla Sofía Gascón, protagonista de “Emilia Pérez”, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram sobre el impacto que tuvo en su vida la intensa campaña de premios de Netflix y el escándalo por sus tuits de odio en el pasado. La atención sobre la cinta se vio eclipsada por la controversia en torno a la primera actriz transgénero en ser nominada en la categoría de Mejor Actriz en la ceremonia de la Academia.

“En medio de esta inesperada y devastadora tormenta, ha habido momentos en que el dolor ha sido tan abrumador que he contemplado lo impensable. He albergado pensamientos más oscuros que los que he considerado en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales“, escribió Gascón en una carta publicada en Instagram.

Cuando se habían anunciado las nominaciones a los Oscar, resurgieron en redes sociales antiguas publicaciones de la actriz en X (antes Twitter) sobre George Floyd, las costumbres musulmanas, los Oscar, entre otros. Como consecuencia, Gascón desactivó su cuenta de esa red social y emitió disculpas públicas, pero esto no evitó que Netflix decidiera apartarla de la campaña promocional de los premios. Tiempo después, se confirmó su presencia en la gala, donde fue mencionada por el presentador Conan O’Brien con un chiste en referencia al escándalo, además de compartir un encuentro fotografiado con su colega de elenco Selena Gomez.

La actriz española Karla Sofía Gascón se reencuentra con Selena Gómez durante los Oscar 2025. / RICHARD HARBAUGH

Con tremendo alboroto por los tuits de Gascón y otras críticas a la película de Jacques Audiard, aunque “Emilia Pérez” obtuvo 13 nominaciones, solamente logró dos estatuillas: Mejor Canción Original por ”El Mal" y Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña.

Un llamado a la reflexión sobre la salud mental

Durante la aparición de los tuits de odio en la cuenta de X de Karla Sofía Gascón, la actriz transgénero nominada a los Oscar 2025 dio una entrevista en exclusiva a CNN.

En su testimonio de Instagram, la actriz se sinceró sobre el impacto emocional que tuvo el escándalo en su vida. Sin dar detalles específicos sobre los pensamientos que la atormentaron. Señaló que la violencia verbal y el acoso digital fueron factores determinantes en su crisis emocional, lo que la llevó a cuestionarse cómo podría afectar esta situación a otras personas con menos herramientas para enfrentar el odio en línea.

Gascón enfatizó la importancia de aprender de esta experiencia y de generar conversaciones honestas sobre salud mental. “El odio, como el fuego, no se puede apagar con más odio”, reflexionó, subrayando que su meta es mejorar como persona, sin caer en el mismo espiral de negatividad que enfrentó.

Siendo la primera mujer trans en ser nominada al Oscar como Mejor Actriz, Gascón reafirmó su compromiso con la visibilización y defensa de los derechos de la comunidad trans. “He pasado años tratando de dar voz a un grupo históricamente ignorado, que es parte de mi identidad y de mi realidad”, escribió.

La actriz aseguró que seguirá luchando por la equidad y en contra de cualquier forma de discriminación. “Siempre me encontrarán del lado opuesto del fanatismo, la imposición y el abuso”, afirmó. Con un tono reflexivo, Gascón concluyó que el camino hacia la redención implica no solo pedir perdón, sino también demostrar con acciones su compromiso con el cambio.

Mensaje completo de Karla Sofía Gascón

El texto escrito por Karla Sofía Gascón a continuación:

“A veces nos ponemos un escudo para protegernos, para que el mal no llegue a nuestro corazón, a nuestra piel o a nuestra alma. Yo también tengo mi propia armadura, como cualquier otra persona. No es bonita, pero me ha salvado la vida un par de veces. El problema es, precisamente, que los escudos pueden ser fríos y duros por fuera y también pueden hacer daño a quienes te rodean. Eso es lo que me pasó a mí, a quienes me quieren y a quienes creyeron en mí.

Últimamente, como he sido blanco de palabras hirientes, también he dicho cosas hirientes a lo largo de mi vida que han hecho que otros se sientan ofendidos; cosas hechas y dichas desde el miedo, desde mi propia ignorancia, desde mi propio dolor, desde fuera de ese escudo frío y perturbador.

Sin excusa alguna y sin intención de justificar ninguna de mis acciones pasadas, pido perdón a todos aquellos a quienes he ofendido en cualquier momento de mi vida y a lo largo de mi trayectoria. Humildemente les pido perdón y, para honrar su bondad y comprensión, prometo comprometerme a seguir aprendiendo y escuchando, para no cometer los mismos errores en el futuro.

Durante los últimos años de mi vida, salí al mundo y di lo mejor de mí para visibilizar a un colectivo históricamente olvidado, que forma parte de mi identidad y de mi propia realidad. He defendido y reflejado la vida de una mujer trans atrapada en el peor lugar posible: el cuerpo de una criminal inmersa en un patriarcado extremo. Al hacerlo, mi propósito siempre fue hacerlo con la mayor dignidad posible, mostrando una historia de lucha y resistencia que merecía ser contada. En este proyecto puse mi alma, mi vida y mi esencia, trabajando codo a codo con grandes amigas mexicanas que me ayudaron a transmitir un mensaje de esperanza: todas podemos ser mejores personas, sin importar nuestro punto de partida o nuestros inicios en esta búsqueda llamada vida.

México ocupa un lugar indeleble en mi corazón. En este país magnético y maravilloso, me fue posible forjar mi carrera como actor y he recibido amistad, cariño y calor humano que jamás olvidaré. Desde el día en que mi querido Julián Pastor, un legendario director de cine, me abrió las puertas, mi amor por esta tierra y su gente se hizo eterno.

Mi compromiso de defender a México, a todos los mexicanos y a los derechos de los más desfavorecidos sigue siendo firme. Siempre me encontrarás en el lado opuesto del fanatismo, la imposición, el patriarcado, el fascismo, las dictaduras, el terror, el abuso y la irracionalidad. No me ato a ninguna bandera política; sólo trato de ser un ser humano en constante evolución, con aciertos y errores, pero con una voluntad inquebrantable de aprender, escuchar, admitir errores, disculparme y perdonar a los demás como me perdono a mí mismo por el dolor innecesario que he causado.

Por mi hija y por las generaciones futuras, quiero abrir una discusión y reflexión honesta sobre la salud mental. A lo largo de diferentes etapas de mi vida, he pasado por momentos oscuros, episodios en los que la desesperación me llevó a lugares inesperados. En este último episodio, el más comentado y expuesto de mi vida, se crearon varias cuentas falsas a mi nombre para aumentar el dolor y la confusión. Me lanzaron acusaciones absurdas y hasta delirantes que hirieron profundamente mi espíritu. Las cosas escalaron a un punto, y tan rápido, que no podía ni respirar.

En medio de esta inesperada y devastadora tormenta, ha habido momentos en que el dolor ha sido tan abrumador que he contemplado lo impensable. He albergado pensamientos más oscuros que los que he considerado en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales. Y me he preguntado: si yo, con toda mi fuerza y ​​preparación para lidiar con la rabia y el rechazo, estoy al borde, ¿qué habría sido de alguien con menos recursos emocionales para resistir este embate? De alguna manera, lo logré. Otros no habrían sobrevivido a este invierno brutal que estoy a punto de terminar.

Ahora que la tormenta se está calmando un poco, y lo peor ya pasó (o eso espero), empiezo a ver con claridad lo que he aprendido. He aprendido que el odio, como el fuego, no se puede apagar con más odio. Las ofensas no se pueden borrar con más ofensas, y los errores no pueden limpiar otros errores, sobre todo cuando las mentiras y las falsedades proliferan por todas partes y cuando lo único que me envían de vuelta es pura rabia, acoso descarado, vejación, desprecio y hasta amenazas de muerte.

Afortunadamente, he conservado mi ápice de cordura para ver la luz al final de este túnel de odio y entender que debo ser y hacer mejor las cosas, y corregir mis errores pasados, sin involucrarme en más oscuridad. De lo contrario, si sigo su juego y correspondo y amplifico todo ese odio que otros proyectan sobre mí, me perderé; nunca avanzaré y no podré seguir ayudando a otros que todavía están atrapados en la tormenta.

La responsabilidad de cuidarnos como sociedad recae en cada uno de nosotros. Como decía Martin Luther King Jr., “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez consciente”. Por eso, si hay algo que nos debe guiar en estos días difíciles es la empatía con aquellos que, como yo, hemos caminado al borde la mayor parte de nuestras vidas, que creímos que éramos un error y, entonces, cometimos errores. Como decía Albert Camus, “sólo hay un problema filosófico verdaderamente serio, y es el suicidio”, porque nos enfrenta al sentido mismo de la existencia. No cito estas palabras para insinuar nada ni señalarme a mí misma, sino para aquellos otros que no habrían sido capaces de soportar lo que yo acabo de soportar.

Solo a través de la comprensión, la compasión, el perdón y la empatía podemos construir un mundo donde la diferencia no sea sinónimo de condena, sino de riqueza. Un mundo donde podamos aprender y crecer a medida que avanzamos. Un mundo donde todos podamos dejar de lado nuestros escudos y ser nosotros mismos.

Gracias desde el fondo de mi corazón".

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón después de los Oscar?

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Gascón expresó su gratitud por la ceremonia de los Oscar, aunque reconoció que le hubiera gustado vivir la experiencia desde una perspectiva más tranquila. “Me encantó la ceremonia, honestamente la encontré muy agradable. (...) Me hubiera gustado vivirlo con más normalidad, desde la felicidad de estar nominada, de celebrar, como lo estoy ahora, llena de amor, a una persona que pone su alma y su ser en su trabajo y que se entrega a los demás”, dijo.

A pesar de la controversia, Gascón destacó el apoyo recibido por sus colegas y por la industria cinematográfica. “Estoy muy agradecida con la Academia, con Netflix y con la producción”, afirmó. Actualmente, la actriz se encuentra trabajando en nuevos proyectos.