La noche de los Oscar 2025 fue testigo de un inesperado reencuentro entre Karla Sofía Gascón y Selena Gómez, coprotagonistas de la película “Emilia Pérez”. El evento, celebrado en el Teatro Dolby de Los Ángeles, reunió a la élite de Hollywood, mientras que la incómoda amabilidad entre ambas actrices llamó la atención del público y los medios.

Gascón, quien hizo historia como la primera actriz transgénero nominada a un Oscar, competía en la categoría de Mejor Actriz, aunque el premio finalmente fue para Mikey Madison por “Anora”. La atención, sin embargo, no estuvo solo en la competencia, sino en el momento en que Gascón y Gómez coincidieron frente a cámaras tras la controversia por los tuits descubiertos de la artista.

El saludo entre las artistas llegó después de que resurgieran publicaciones antiguas de Gascón en Twitter (ahora X), algunas de las cuales incluían comentarios críticos hacia la cultura musulmana, el caso de George Floyd y un supuesto tuit en el que se refería a Gómez como una “rata rica”.

“Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa”, escribió en un tweet compartido, donde estaba adjunto una publicación entre referencia a la relación de Gomez con Hailey Bieber, esposa de su expareja.

El encuentro entre Karla Sofía Gascón y Selena Gómez

La actriz española Karla Sofía Gascón se reencuentra con Selena Gómez durante los Oscar 2025. / RICHARD HARBAUGH

Durante la ceremonia, un momento captado en video mostró a Gascón acercándose a Selena Gómez, quien estaba sentada en una butaca del teatro. La cantante y actriz se puso de pie y le dio un breve beso en la mejilla antes de regresar a su asiento, lo que generó reacciones encontradas en redes sociales. “¡Vaya! Qué incómodo”, escribió un usuario en X, mientras que otros cuestionaban la necesidad del gesto tras la polémica previa.

En una entrevista con CNN en Español, Gascón negó haber escrito dicho mensaje y aseguró que era falso. “Por supuesto que eso no es mío. Nunca he dicho nada sobre mi pareja. Jamás me referiría a ella de esa manera”, afirmó la actriz. A pesar de su declaración, la controversia no dejó de rodearla en la previa de los premios.

Zoe Saldaña, quien también formó parte del elenco y ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, expresó su “decepción” por la situación generada en torno a su colega semanas atrás. En tanto, Selena Gómez le había enviado un mensaje de compasión con su colega. “Sabés que estoy contigo al doscientos por ciento”, le dijo en redes sociales.

El desempeño de “Emilia Pérez” en los Oscar

A pesar de la gran expectativa, “Emilia Pérez” no logró un gran desempeño en la gala de la Academia. La película dirigida por Jacques Audiard llegó con 13 nominaciones, pero solo consiguió una estatuilla.

Zoe Saldaña interpreta "El Mal" en "Emilia Pérez".

El reconocido fue obtenido en la categoría de Mejor Canción Original por “El Mal”, una composición de Clément Ducol y Camille, con letras de Ducol, Camille y Audiard. La canción, interpretada por Zoe Saldaña en una coreografía de claroscuros, aborda la corrupción en el país y fue uno de los momentos más interesantes del filme.