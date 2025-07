Con el cierre de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), los estudios no tardaron en anunciar un ambicioso plan para su expansión futura dentro de lo que se conoce como la Saga del Multiverso. Entre las producciones más esperadas está “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” (“The Fantastic Four: First Steps”), la nueva adaptación del legendario equipo de superhéroes que llegará a la pantalla grande en 2025.

Tras la memorable “Los 4 fantásticos” de Tim Story en 2005 y, luego, la fallida versión dirigida por Josh Trank en 2015, ahora Marvel Studios apuesta por una renovación completa del cuarteto fantástico. Esta vez, se enfoca en la estética retrofuturista de los años 60. Matt Shakman, conocido por “Wanda Vision”, dirige la nueva adaptación de los comics.

Fecha de estreno de “Los 4 Fantásticos” (2025)

Afiche oficial de "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos"

La fecha de estreno oficial de “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” es el 24 de julio en los cines de países de América Latina, entre ellos el Perú, México, Chile, Argentina y Colombia. Al día siguiente, el 25 de julio, será el estreno en Estados Unidos. El día pasó por varios cambios a causa de Kevin Feige, pues estaba anunciada para noviembre de 2024. Posteriormente, fue reprogramada para el 2 de mayo de 2025, pero los ajustes en el calendario provocados por la huelga de actores y otros factores de producción terminaron por fijar el lanzamiento definitivo a mediados de año.

¿De qué trata “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”?

La película mostrará a los cuatro fantásticos enfrentándose a Galactus, un dios espacial con la intención de devorar la Tierra, y a su enigmático heraldo, Shalla-Bal. Pero más allá de la amenaza planetaria, el conflicto también será profundamente personal, poniendo a prueba la unidad del grupo.

Los protagonistas son Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como la Mujer Invisible, Joseph Quinn como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm ‘La Mole’. Entre los villanos, destaca la presencia de Ralph Ineson como Galactus, el temible devorador de mundos, y Julia Garner, quien interpretará a Shalla-Bal, una versión alternativa y femenina del clásico personaje Estela Plateada (Silver Surfer). Además, John Malkovich, Paul Walter Hauser y Natasha Lyonne forman parte del reparto en papeles aún no revelados.