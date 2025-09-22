La llegada de “Los patos y las patas” a la cartelera peruana despertó la nostalgia por los años noventa y las canciones de Raúl Romero. ¿Cuenta la película peruana con una escena postcréditos como las superproducciones internacionales?

Detallemos todo lo que debes saber el estreno de “Los patos y las patas”, protagonizada por Francisca Aronsson y Diego Villarán, así como información sobre el elenco, la sinopsis y la respuesta a la gran pregunta sobre la escena especial tras los créditos finales.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

¿“Los patos y las patas” tiene escena postcréditos?

Si eres de los que se queda sentado en la sala esperando hasta la última línea de créditos, aquí va la respuesta sin spoilers del segundo final de la película peruana.

“Los patos y las patas” sí incluye una escena postcréditos. En este segmento especial, el actor Christian Ysla aparece recibiendo un premio y agradeciendo con humor por haber aportado sus conocimientos a “la teoría de los viajes en el tiempo”. Es un guiño lúdico a la trama del retorno al pasado que recorre el filme, y funciona como un homenaje a películas como “Volver al futuro” o “Si tuviera 30”.

Diego Villarán y Francisca Aronsson protagonizan "Los patos y las patas".

El viaje en el tiempo convierte la cinta en una de las primeras comedias musicales peruanas en adoptar las fórmulas de Hollywood y Marvel, pues ofrece un extra para los fans atentos a los detalles y el humor metarreferencial. Así que si buscas una excusa para quedarte unos minutos más en la butaca del cine, tienes razones de sobra para esperar al final de la película de Jungle Pictures.

Fecha de estreno

La película peruana tuvo su estreno oficial en Perú el jueves 18 de septiembre de 2025. Semanas antes, se lanzaron dos trailers sobre la trama, que consta de enredos adolescentes en un colegio, el carisma de Raúl Romero y sus canciones más representativas, las cuales adornan este “jukebox” musical.

Primer trailer oficial de “Los patos y las patas”

Segundo título de “Los patos y las patas”

¿De qué se trata “Los patos y las patas”?

“Los patos y las patas”, dirigida por Guillermo Castañeda, es un musical con referencias a películas pop que se ambienta entre 1993 y 2025. Narra la historia de Tomás (Diego Villarán en la juventud, Gian Piero Díaz en la adultez), un arquitecto de 40 años frustrado por una vida gris. Pronto, ve una oportunidad de redención cuando, gracias a un walkman mágico, viaja al pasado para enmendar sus errores adolescentes y recuperar a Romina (Francisca Aronsson), su primer gran amor.

La cinta combina coreografías, humor y música original de Raúl Romero. Tomás, con la ayuda de su banda escolar y su versión adulta, busca cambiar su destino, enfrentándose a rivales escolares y a las expectativas de su familia.

¿Quién es quién en “Los patos y las patas”?

Diego Villarán (“Tomacito” joven) es el protagonista y músico adolescente que busca conquistar a Romina y cambiar su destino. Gian Piero Díaz (Tomás adulto) es su versión adulta, que está frustrada por sus decisiones y dispuesto a intervenir en su pasado.

"Los patos y las patas".

Francisca Aronsson y Daniela Sarfati interpretan a Romina, el primer amor de Tomás, eje de la travesía romántica y musical.

Elena Romero (madre de Romina)

Macla Yamada (Señorita Lola)

Kareem Pizarro (“Jotache”)

Óscar Beltrán (Padre de Tomás)

Anaí Padilla (directora del colegio)

Christian Ysla (técnico reparador)

Malú Menacho (chica rara de la banda)

Vasco Rodríguez (Pelos, el malo del colegio)

Emilram Cossío (mejor amigo de Tomás)

Ficha Técnica