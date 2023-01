Ya se encuentra en Internet el capítulo 1072 del manga de “One Piece”. Las aventuras de los ‘Sombrero de paja’ en ‘Egghead’, la isla del futuro y las historias del doctor Vegapunk junto a Jewelry Bonney, Luffy y Bartolomew Kuma son de las más populares del anime y por eso aquí te traemos un resumen de la edición en español.

Para este capítulo continuaremos con la historia dejada en el manga 1071 de “One Piece”, en donde Jewelry Bonney se encontraba a punto de atacar a Vegapunk mientras Luffy y sus amigos observaban, así como también la conclusión de la pelea de Kaku contra Zoro y una revelación que, sin duda alguna, te dejará perplejo.

Este es el capítulo 1072 del manga de “One Piece”

El capítulo lleva por título “El peso de las memorias”.

En la portada podemos ver cómo Judge, Caesar Clown y Queen se ríen mientras crean frutas del diablo artificiales cuando estaban en MADS trabajando juntos.

Nos encontramos en la cima de Egghead, en donde escuchamos cómo el Doctor Vegapunk nos narra parte de su diario cuando se encontraba en MADS. Vegapunk nos dice que “aunque el mundo no lo acepte, él la ve a ‘ella’ como un ser humano real, confirmando que “ese experimento” del que se refiere es el primer paso para la paz mundial. Todo esto mientras vemos a Jewelry Bonney tirada en el suelo llorando, transformada en una niña.

“¡Creo que me he roto un hueso!”, grita Bonney generando preocupación a Vegapunk, pero cuando este se acerca a ella, Bonney se transforma a una forma hinchada y musculosa, con el nombre de “futuro distorcionado” y atacando a Vegapunk, el cuál sale corriendo pero igual recibe un golpe directo por parte de Bonney en un panel muy divertido.

Vegapunk es transformado en un bebé por el poder de Bonney, pero este no pierde todo el conocimiento que su cerebro mantiene. Bonney se enoja y Vegapunk ve unos objetos brillantes que lo dejan atónito porque representan una materialización de su edad.

“Me he convertido en un niño desamparado, por favor, devuélveme mis años dorados”, dice Vegapunk. “No te preocupes, mis poderes no pueden afectar por siempre a los seres vivos pero entonces dime, ¿tienes alguna razón para haber matado a mi padre?”, acota Bonney.

Vegapunk le dice que no le puede contar la razón por la que transformó a Kuma, “porque ella se pondría en...”. La frase se interrumpe y pasamos a un panel en la Redline que dice: “¡Miren, es Kuma! ¡Está escalando la Redline!”. Mientras se leen las palabras de Vegapunk: “Si te dijera por qué transformé a Kuma en robot, solamente te estaría haciendo daño. No te lo puedo decir porque le hice una promesa a Kuma, que no te diría la razón sin importar qué”. “Entonces tienes una razón pero no me la puedes decir....¡deja de estar jugando conmigo, basura!”, le dice Bonney mientras estampa a Vegapunk contra una pieza de metal y este le comienza a decir que lo perdone, pero que es el propio Kuma el que quiso dejar de lado su humanidad.

“¡Deja de mentir! No hay forma de que mi padre me deje sola y vaya a morir, ¡tú lo mataste!”, dice Bonney. Vegapunk replica diciendo que también fue muy doloroso para él hacer eso ya que Kuma era un hombre honorable y un gran amigo y por el respeto que le tiene, no puede decir nada. “Solo dilo, demonios, ¿acaso crees que voy a creer tus palabras?”, dice Bonney mientras vuelve a estampar contra el suelo al bebé Vegapunk que grita: “¡Esto es una tortura! Pipipi”.

Bonney se da cuenta de algo que llama su atención y Vegapunk le dice: “¡Alto, Bonney! Eso no tiene nada que ver con Kuma”, pero Bonney no le hace caso y abre una puerta de metal usando ‘oil shock’ para darse con la tremenda sorpresa de que lo que estaba tras esa puerta cerrada era una bola exactamente igual a la que Kuma le sacó a Luffy en Thriller Bark; la cual Zoro posteriormente aceptó en una de las escenas más épica en la historia de “One Piece”.

Es aquí que Vegapunk tiene un ‘flashback’ en el que está hablando con Kuma y le dice: “¿Guardar emociones? Una vez un científico del West Blue me dijo que cuando un humano común y corriente muere, su cuerpo pierde 21 gramos y que lo que ha perdido es la masa del alma. Muy interesante. Eso probaría que el alma existe”.

“Tu habilidad puede hacer tangible lo intangible. La imagen irreal del dolor la materializas, por ejemplo, y esto puede afectar a otros. ¿Qué me dices de fotos mentales, como imágenes o memorias? ¿Alguna vez lo hiciste? ¿Qué tipo de masa tenían?”, le dice Vegapunk mientras Kuma replica: “Entonces, ¿quieres que mande un recuerdo a alguien? ¿Me quieres avergonzar?”. Vegapunk responde: “¡Por favor, ayúdame, todo es en nombre de la ciencia y esto podría hacer que que avancemos un paso enorme, te prometo que nadie más lo sabrá”.

Volvemos al tiempo actual y Vegapunk le grita a Bonney: “¡Detente! ¡No lo toques! Tú sabes que eso es dolor, tú mejor que nadie conoce las habilidades de Kuma. Esa cantidad de dolor es suficiente para matarte”, mientras vemos cómo Kuma es reventado a balazos y bombazos en su subida por la Redline cuando intentaba acercarse a Mary Geoise.

Pasamos a las afueras de la cabeza de Egghead. Los serafines han llegado a la cima con Rob Lucci y los demás miembros del CP0.

“Maldición, ahora la barrera no los pudo detener, ¿ustedes no los pueden controlar?”, dice Usopp, pero el Vegapunk Shaka le replica diciendo que no porque ahora están bajo las órdenes del CP0. “Para ciertas situaciones, los serafines pueden tomar decisiones con libre albredrío como en este caso que no pueden entrar a la última barrera, vienen equipados con ese chip”, replica Shaka.

Los Vegapunks 02 y 03 se marchan en batalla y Shaka le deja el cuidado de estos dos a los Mugiwaras y Nami le ordena a Sanji que vaya a pelear ya que la banda está en serios problemas.

Vemos un panel de Zoro y Brook, donde se preguntan qué ha pasado con la forma de Kaku. Zoro dice que “es el mismo chico jirafa pero se ve un poco diferente aunque cuando lo corte se dará cuenta de eso”, a lo que Kaku responde :“¡Si es que puedes siquiera cortarme, Roronoa Zoro!”, y Zoro recibe un brutal ataque llamado ‘nose gun’ ‘kiriman gyro’.

“Ya estoy harto de tantas criaturas zizageantes, suficientes con las tuve que lidiar en Wano (haciendo referencia a King). ¡Realmente estoy harto de ellos!”, lanzando un ataque tan potente que deja a Kaku en su forma despertada tirado en el suelo con la cabeza de jirafa hundida.

Pasamos con Rob Lucci, el cual le dice a los serafines que destruyan todo antes de que llegue el doctor Vegapunk. Si este aparece, al tener mayor rango de mando, haría que los serafines frenen su ataque.

“¡Esto está realmente mal, van a destruir el laboratorio!”, dice Nami mientras son atacados por los Serafines. Volvemos con Kaku y una mejor imagen a su despertar. Este tiene su gorrito pero unas llamas de color negro le salen por la espalda, así como le pasó a Rob Lucci. “Oye, relájate un poco, déjanos completar esta misión y nos vamos”, pero aparece que alguien lo muerde y lo deja tirado en el suelo.

Rob Lucci se sorprende y dice, “¡qué demonios estás haciendo, Stussy!”, mientras vemos unas alas vampíricas abrirse paso. “¿Qué estoy hacieno? Solamente lo puse a dormir, je. Rob Lucci, tu momento de dormir ha llegado”. Luego, se nos presenta oficialmente en un tremendo panel donde vemos por completo a Stussy con la forma de una vampiro y con la sangre de Kaku cayendo de su boca, lamiéndola y el narrador diciéndonos: “¡Primer clon exitoso de MADS. Stussy, clon de Miss Buckinham. Stussy, antigua miembro de los Piratas Rocks”. Así finaliza el capítulo 1072 de “One Piece”.

¿Cuándo sale el capítulo 1072 de One Piece en Manga Plus?

La fecha oficial de salida en la página de Shueisha es este domingo 22 de enero y estará en español.