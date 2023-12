¡Hemos regresado a la batalla de Egghead contra Saint Jaygarcia Saturn! En el capítulo 1103 del manga de “One Piece” podemos ver la extrema lucha que tienen los Mugiwaras, Jewelry Bonney y Vegapunk en contra del miembro del Gorosei. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Bartholomew Kuma? ¿Habrá salvado a su hija? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1103 del manga de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “Lo siento, padre”.

One Piece nos muestra un color spread donde salen todos los mugiwaras en verano.

El capítulo inicia en Egghead, justo en la batalla contra Saint Jaygarcia Saturn.

El narrador grita “¡Bonney ha encontrado la verdad!”, con lo que vamos a una conversación entre ella y Vegapunk, en donde este le pregunta si ya vio todo, mientras le pide perdón “por haber roto una promesa que él le había hecho a Kuma”, con lo que Bonney se hace chiquita nuevamente y abraza a Vegapunk, pidiéndole perdón.

Nos vamos a Punk Records, donde Vegapunk le dice a Bonney que “Kuma le dejó un pequeño regalo por sus 10 años”. Bonney feliz dice que se siente muy feliz al tener un presente de su papi.

“¡Es un safiro hermoso, este collar brilla como si fuese el Sol, lo cuidaré mucho!”, dice Bonney muy contenta.

Vegapunk le dice que supuestamente tiene un encanto que protege y le pregunta a Bonney por Mugiwara no Luffy.

“Pensar que ese chico se vería envuelto en tantas cosas en tan solo unos años, nadie lo habría imaginado”, dice Vegapunk, a lo que Bonney le cuenta que Luffy es el hijo de un amigo muy cercano a papá.

“Sí, estaba realmente sorprendido de que ustedes dos terminen juntos aquí, el destino es algo muy extraño a veces”, dice Punk.

“Un montón de incidentes han pasado en Egghead desde que entraste a ese cuarto. Ahora mismo fui salvado por los Mugiwaras. Te lo diré todo pero por favor mantén la calma y vámonos con ellos en su barco, Bonney”, acota Punk.

Bonney lo mira y recuerda las palabras de su padre “perdóname Bonney, pero no tengo elección. No fue culpa del científico que hizo su trabajo, el único que es verdaderamente el malo aquí es...”, con lo que volvemos al tiempo actual.

Bonney se encuentra atrapada y ensangrentada y su padre dice en su mente “¡estos tipos!”.

¡Hemos regresado a la batalla contra Saturn!

Saturno tiene agarrado a Bonney y la está aplastando rompiéndole los huesos, este la mira y le dice “escucha jiven pirata Jewelry Bonney, tu padre Kuma, ¡está muerto!”, a lo que Bonney la mira molesta.

Sanji comienza a gritar “mierda, ¿por qué no puedo mover mi cuerpo?”, mientras Punk y Franky están paralizados. Luffy grita por un poco de comida, un poco de carne. Vegapunk Atlas dice que quiere darle pero no puede porque su cuerpo está completamente inamovible.

Sentomaru ha sido capturado por los guardias del CP0 y los vicealmirantes pero Kizaru en el suelo comienza a gritar “Sentomaru-kun.... Bonney...”.

Afuera de Egghead piden el status del lugar, solo los almirantes pueden ir. Las noticias del incidente llegan a todo el mundo. “Increíble, todo lo que han hecho es mucho más grande que cuando pasó el incidente de Ohara, han mandado como cinco buster call a la vez”, dicen las personas.

Dragon aparece y le pregunta a Ivankov “si Kuma realmente está siguiendo su fragmento de instinto que le queda, ¿a dónde crees que iría?”, a lo que Iva responde diciendo que a Mary Geoise, dejando pensando a Dragón diciendo que “Kuma estuvo eequivocado, después de todo”.

Volvemos a Egghead, todos están apuntando a Bonney pero esto no le importa, porque ella dice “incluso si esto me mata, ¡yo te derrotaré!”, usando distorsión futura para generar su modelo super fuerte de Nika y atacando a Saturno, que dice que es similar a Nika, pero el ataque no le hace absolutamente nada al miembro del Gorosei.

“¿Qué pasó? ¿Por qué me volví débil en este preciso momento?”, grita Bonney desesperada, pero esto a Saturno no le importa y le grita “Jajaja eres su hija, después de todo, seguramente sabes acerca de esa persona, pero no sabes exactamente lo que es. Esa forma blanca de Nika de Mugiwara no Luffy no tiene ni una conexión con lo que tú has mostrado. Eres realmente decepcionante”, dice Saturn mientras vuelve a aplastar a Bonney.

Con lo que nos vamos a un momento divertido, donde Luffy aparece comiendo muchísimas cosas. “¡Oigan malditos, quién le dio comida! Amárrenlo con kairouseki y que no se mueva”, grita Saturn.

Los Marinos van a atrapar a Luffy, Kizaru se queda mirándolos sin palabras y Bonney comienza a gritar. “No puedo manipular mi edad como quisiera frente a este tipo. ¿Quién carajo es?”.

Saturno responde “Jajaja Bonney, el que te dio esos poderes fui yo. Tú fuiste parte de un experimento cuando eras una bebé, le dimos ciertos poderes de una fruta del diablo sin necesidad que te la comas. Te lo administramos con agujas de bebé. Pensamos que sería un éxito pero ya vi que era una fruta innecesaria jaja”.

Bonney termina completamente sorprendida, Saturno dice “el usuario que puede transformarse en lo que desea en un futuro distorsionado es un buen poder; sin embargo, cuando no sabes lo que realmente es la realidad, ese poder decae completamente”, haciendo referencia a Nika.

“¡Yo quiero creer que Nika existe!”, grita Bonney mientras a lo lejos alguien se acerca a toda velocidad.

Bonney dice “¡Claro que existe Nika! Desde el día en que mi papá se transformó en un cyborg por orden tuya, juré que lo buscaría para que lo libre de tanto dolor!!”, mientras vemos que la persona que se acercaba era Kuma.

“Tu padre, que creía mucho en estas leyendas Bucaneras, me dijo esto “yo quiero salvar a las personas, justo como lo haría Nika”, recordando el momento en el que Saturno y Kuma se cruzaron en God Valley.

Saturno le dice lo peor “Jajajaja ah y no se me olvida, yo fui el que experimentó metiéndole drogas a tu madre, jugando con ella, la misma que se convirtió más adelante en la octava lady de la tierra sagrada. Pero los efectos de tanto jugar con ella comenzaron a mostrarse cada vez más. Las marcas azules empezaron a brotarle. Ella fue una total falla de persona, pero no de mujer. Incluso en su fallido ser dio a luz a una niña con esa condición”.

Una explosión cae en la orilla de Egghead, los marinos no pueden creer lo que ven. Bonney está reventando en lágrimas diciéndole a Saturno “entonces, todo eso, pasó por tu culpa, tú le hiciste todo ese daño a mi madre...”.

Vegapunk se enoja y le grita a Saturno “¡eres un maldito, todo esto fue por tus experimentos! Jugaste con la familia de Kuma como si fuesen juguetes, les metiste una enfermedad casi incurable, fuiste la razón por la que Kuma dio su vida!”.

“¡Jajaja oye maldito cállate, pónte en mi lugar, ¿qué harías tú como científico si te pusieses a entender los sentimientos de tus insectos? ¡Obviamente nada! Jajajajaja”, dejando llorando a Bonney.

Kuma ha llegado a Egghead y está muy molesto. Los marino intentan detenerlo y lanzan el informe.

“¡Desde el lado suroeste de Egghead, el ex shichibukai Bartholomew Kuma ha aparecido y está dirigiéndose hacia el centro de la isla. ¡No podemos detenerlo!”, gritan en altavoz mientras otra explosión que sorprende a Saturno sucede.

Saturno grita diciendo que es una estupidez, que no cree que Kuma haya llegado hasta allí, sorprendiendo a Bonney y a Vegapunk. Kuma, al igual que en sus últimos momentos, corre sin parar y se dirige hacia donde está Saturno.

Los marinos le revientan muchas bombas en la cabeza mientras recuerda palabras de Bonney “oye papá, parece que tu corazón está rompiéndose”, cayendo al suelo pero levantándose mientras recibe una cantidad ridícula de bombas.

Kuma está completamente ensangrentado y sin la mitad de la cara, a lo que Bonney comienza a gritar. “¡Papá, por favor ya no lo hagas, este mundo habría sido mucho mejor para ti, si yo muriera, si nunca hubiese existido, lo siento, padre!”, haciendo que Sanji intente moverse sin mayor éxito y Kuma se pare a toda velocidad.

Saturno tiene aplastada a Bonney y le grita “cállate estúpida niña, tus gritos no harán ninguna diferencia, apúntenle a la cabeza y mátenla”, pero llega Kuma apuntando directamente a los marinos y estos son pulverizados por sus rayos.

“Perdóname padre”, dice Bonney mientras es tirada al suelo por Saturno, quedándose en posición fetal mientras Saturno se dispone a atacarla pero Kuma usa su fruta del diablo y aparece justo frente a ella, cubriéndola con su cuerpo que es atravesado por Saturno.

Bonney grita “¡Padre!” entre lágrimas, Kuma solamente la mira. Saturno le dice “¡Qué carajo haces aquí Bartholomew Kuma!”, a lo que este se saca la pata en punta de Saturno, carga su puño con Haki de armadura mientras el llato de Bonney sacude el lugar. Kuma se prepara para lanzar el ataque directamente a la cara de Saturno, el cual termina completamente sorprendido, finalizando así el capítulo 1103 de “One Piece” con las palabras del editor “Ahora sí, Kuma va a soltar toda su ira”.

No habrá capítulo hasta el 2024.

Fecha del capítulo 1103 del manga de “One Piece”

El nuevo capítulo del manga de “One Piece”, el 1102, saldrá primero filtrado el día jueves 28 de diciembre y el 7 de enero de 2024, legalmente a través de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

VIDEO RECOMENDADO "One Piece" es una de los animes más icónicos de la cultura popular, recientemente Netflix estrenó una adaptación para su plataforma que hasta el momento goza de buenas reseñas por parte de la crítica especializada y de los fans, ¿A qué se debe esta gran acogida? (Fuente: TV Perú)