¡Ya tenemos todo el capítulo 1125 del manga de “ONE PIECE”! La gran batalla de Egghead ha llegado a su final y ahora los Mugiwaras están camino a la isla de Elbaf. Los miembros del Gorosei e Imu-Sama están muy molestos. ¿Qué le habrá pasado a Saturno y compañía? Aquí te contamos todo lo que pasó en este episodio.

Capítulo 1125 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “como definir la muerte”.

En la portada tenemos la peregrinación sustituta de la cosecha dorada del niño ogro Yamato Vol. 13 - Reconstrucción del castillo de Oden y el carpintero jefe Minatomo está desaparecido.

El capítulo comienza a las afueras de Egghead.

Los agentes del Gobierno Mundial están diciendo que carguen a todos los serafines en el barco después de que suban a todos los PX-3, o sea, a los Pacifistas que todavía están utilizables.

Rob Lucci y Kaku hacen su aparición en escena y uno de los agentes del gobierno le pregunta.

“Oigan, ¿dónde está Stussy?”, a lo que Lucci muy molesto le responde “cállate basura, yo la maté”, dejándolo al miembro del Gobierno sorprendido.

En uno de los barcos de la Marina, Saturno está hablando con los otros agentes, afirmando que han conseguido sus objetivos. “Hemos logrado obtener la información de York, hemos volado Punk Records y cuidado la planta de poder. Con esto, es más que seguro que podremos obtener o volver a crear la Mother Flame. De momento esto está bien pero...”, mientras vemos que les estaba hablando a los nueve vicealmirantes.

Estos Vicealmirantes piden perdón por no haber podido completar su misión.

“Dejar escapar a los piratas sombrero de paja, la huída de Jewelry Bonney, hemos cometido muchos errores. Perdónenos por favor. Iremos camino a Elbaf a buscar a los Mugiwaras. Mil disculpas”, dicen los vicealmirantes preocupados.

“¡Abandonen la maldita idea de ir hacia Elbaf! Si ha habido un real fallo, fue el dejar que Vegapunk transmitiera ese jodido mensaje. Esa fue la gran falla. Por ironías de la vida, además de no poder detener la transmisión, los Mugiwaras recibieron la ayuda del Gigante de hierro en su rescate”, mientras nos muestran un flashback de hace 200 años en donde el robot atacaba Mary Geoise.

Unos científicos gritan “¡pero mi señor Saturno, se nos ha ordenado acabar con el robot! Si no lo hacemos, seremos asesinados”, a lo que Saturno responden “Eso solamente pasará si nos pillan. Si eso sucede, asumiré la culpa. ¡Estúdienlo, este robot es el ‘futuro pasado’! Algún día podría ser útil para el ejército...”.

Los científicos le agradecen a Saturno y se alegran de que puedan estudiarlo ya que estaban muy interesados en el robot.

Saturno dice: “qué extraño... pasaron 200 años en los que no se había movido ni una sola vez pero ahora solo hizo su movimiento para protegera a Mugiwara no Luffy”. Tras esto, el vicealmirante Doberman habla con Saturno y le dice “San Saturno, como un soldado que sirve al Gobierno Mundial tengo una pregunta. Si lo que dice se considera un fracaso, significa que el Doctor Vegapunk, en su mensaje, ¿estaba diciendo la verdad?”, haciendo enojar a Saturno y este, con una mirada, hace que la cabeza de Doberman explote con mucha sangre alrededor. Los vicealmirantes no lo pueden creer.

Los marinos comienzan a gritar ayuda para que llegue el equipo médico de una vez por todas.

Nos vamos a Punk Records. York está completamente preocupaa porque se dio cuenta de que las nubes de la isla que se estaban propagando de la máquina de nubes están descontroladas.

“Esto no tiene sentido, qué es lo que está pasando. Maldita sea, esto debe de haber sido obra de Edison mientras estuvo aquí. ¡Por qué no me dejan en paz!”, mientras de una máquina empiezan a salir más nubes que cubren Punk Records.

“No puede ser, voy a destruirlos ahora mismo para que no avancen”, grita York mientras saca un arma. “Oh mierda, ella se dio cuenta”, dice Edison desde una esquina oculto.

York apunta un rayo de luz y dispara, haciendo que explote un pedazo de Punk Records pero esto no detiene la elevada y ella dice “no puede ser carajo, me han engañado, ellos...¡se han llevado Punk Records!” y es que la cabeza de la isla de Egghead está volando por el cielo mientras el Sol comienza a salir.

Tras esto, nos vamos a la tierra sagrada de Mary Geoise en donde los Dragones Celestiales están muy molestos por todo lo que está pasando.

“¿Acaso lo que ha dicho el Doctor Vegapunk es cierto? ¡Llamen a ese bastardo de Akainu! ¿Quién se va a hacer responsable del escape de Bartholomew Kuma? Hemos perdido a uno de nuestros mejores esclavos”, dicen algunos. Por otra parte, otro de los del Gorosei está muy molesto porque en su plato solamente hay un pedazo de carne.

“Señor, solamente hay ese pedazo de carne de res. Estamos con una escacez tremenda, por favor entiéndanos”. “Cállate maldito y cumple con tu misión, necesito comer y tú no lo estás cumpliendo”, mientras saca su pistola y un sonido de disparo suena desde esa parte del castillo.

“Esto es inaudito, el día de ayer, sin querer, solamente comí una comida, no puede ser”, dice un Tenryubito, mientras que otro dice “esto es imposible, estamos viviendo como los presos”. “¡El responsable de esto tiene que ser ejecutado inmediatamente!”, dice otro dragón celestial. Ahora nos vamos al cuarto de autoridad del castillo Pangea.

Los ancianos del Gorosei están reunidos y aparece de la nada Saint Figarland Garling, dejando atónitos a estos.

“¿Qué? ¿Qué haces aquí maldito?”, dicen, a lo que Garling dice que le ordenaron ir a ese lugar. Warcury pregunta por quién y Jupiter dice que habla de una manera extraña. Marte le dice que tenga cuidado y Nasjuro no entiende.

Garling se saca los lentes para hablar y les dice a los del Gorosei. “Escúchenme bien, a partir de ahora, Vegapunk York estará bajo mi exclusiva supervisión directa. Voy a asumir el papel de “Dios Guerrero de la defensa científica” jajaja””, a lo que Marte le dice “espera, no me digas que...”, pero lo interrumpe Garling. “Jajaja, el mundo se va a poner muy duro. ¿Se han dado cuenta que hemos entrado en un tiempo turbulento, no? Nunca hemos visto algo así, así que juntos, hagamos que este mundo sea mejor, mis queridos compañeros “estrellas” jajaja”, con lo que se nos presenta oficialmente, Quinto miembro del Gorose, Dios guerrero de la defensa científica, SAINT FIGARLAND GARLING.

Volvemos a las afueras de Egghead, un grito de desesperación y extremo dolor se une al de Doberman.

“Ahhh ahhh, me duele, me duele mi garganta, no por favor”, grita SAturno, que está arrodillado agarrándose la garganta mientras unas llamas negras comienzan a entrar en él. La vicealmirante Guillotina no entiende qué pasa y llama al equipo médico. Doll está preocupada. Urban dice que algo malo le sucede al Gorosei y Hound piensa que es una enfermedad.

Saturno está gritando de extremo dolor y su cara comienza a derretirse con sangre y llamas negras a su alrededor. “¡Ahhhhhh me estoy muriendo! ¡No quiero morir!”, grita. Sus gritos hacen que los vicealmirantes sientan pánico absoluto al ver como se quema la persona frente a sus ojos.

Una voz retumba el lugar, es Imu: “¡Saturno, por qué demonios dejaste escapar a Joyboy!”, mientras su cuerpo comienza a desvanecerse. “¡Ahhhhhhhhh Imu-sama, no lo haga!” grita Saturno pero una explosión manda a volar a todos los Vicealmirantes que al recuperarse se dan cuenta que lo único que quedó de Saturno, fueron sus huesos.

Saturno ha muerto, es el primer miembro del Gorosei en morir a manos de Imu-Sama, que lo ha dejado calcinándose vivo ante la mirada de los Vicealmirantes completamente asustados.

Tras esto, cortamos completamente y nos vamos hacia Punk Records, que ahora está en el aire.

Aquí podemos ver que los Vegapunks muertos comienzan a hablar y es que el cerebro de Vegapunk guarda sus conciencias.

Shaka, Atlas y Pytagoras están conversando.

“Qué bueno que hayan funcionado bien las nubes para hacer levitar Punk Records. Bueno, era de esperarse, nosotros somos parte del gran genio de la humanidad así que vamos a manejar la situación a nuestra forma. Tenemos que cuidar de este cerebro hasta que el mundo realmente sepa darle un buen uso a su conocimiento”, dicen mientras se eleva esa parte de Egghead.

“Es increíble que todo esto haya pasado por la codicia de nosotros mismo. Las ondas cerebrales pueden conectarse con cualquier parte del mundo. York también puede hacerlo. Es una pena que no pueda hacer lo que quiera en el mundo. El cerebro de un genio, tenemos que preservarlo”, dicen.

Pythagoras dice que no tienen manera de inventar nada debido a la falta de dinero y materiales, mientras Edison dice “ahí es donde entrará nuestro amigo”.

Adentro del domo, vemos que Edison comienza a ponerse distintas partes de los Vegapunks que hemos conocido. Con el brazo de Atlas, Pythagoras, cuerpo de Shaka y más.

“¿Cómo me veo?”, dice Edison y los demás Vegapunks se burlan porque se ve extraño, con lo que procede a llamar a su amigo. Este es Haredas, el anciano que entrenó a Nami en Watheria. “¿Hola, es Watheria? Aquí Vegapunk”, a lo que Haredas responde y le dice “no lo puedo creer, yo pensé que tú habías muerto”.

Tras esto, nos vamos al reino Kamabakka, donde los revolucionarios están recapitulando todo el mensaje de Vegapunk.

“¿Voy a morir? ¡No quiero morir! ¡No puedo creerlo! ¿Qué va a pasar? ¡Voy a nadar hasta que muera!”, dicen los Revolucionarios mientras Koala sigue resumiendo el mensaje.

“En resumen, nadie lo sabía. ¡Este mundo fue sumergido por las corrientes de marea...! En el Siglo Vacío, ocurrió una guerra gigantesca. Y en ese momento, se usaron “Armas Ancestrales” ¡Y el poder de esas armas será recuperado nuevamente! A partir de ahora, alguien conseguirá el gran tesoro de One Piece y se convertirá en el “Rey de los Piratas”.

Sabo dice que tienen que estar preparados para todo, Ivankov dice que “la construcción continua de “Estructuras Masivas” utilizando esclavos como Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf y Bourbon Wolf que ha estado ocurriendo durante 700 años”. Karasu responde que ahora todo tiene sentido.

Los revolucionarios están preocupados, pero aquí aparece Dragon, para finalizar el capítulo con su mensaje: “Vegapunk... La gente que creyó en las palabras por las que arriesgaste tu vida. No todos podrán “prepararse” pacíficamente... ¡ES HORA DE RESOLVER ESTO RÁPIDAMENTE! ¡Porque se acerca rápidamente un mundo en el que la población luchará por “refugios seguros”!”, finalizando así el capítulo 1125 con el movimiento de Dragón y los revolucionarios.

Fecha confirmada del capítulo 1125 de “One Piece”

El capítulo 1125 del manga de “One Piece” saldrá el día domingo 8 de setiembre. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes. Posiblemente el jueves 5 del mismo mes. Hay una semana de descanso dado por la magazine de la Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)