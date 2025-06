La esperada serie de “Harry Potter” que prepara HBO Max continúa revelando detalles de su elenco, y una de las noticias que más ha llamado la atención entre los fans es el anuncio del actor Lox Pratt como el nuevo Draco Malfoy. El joven talento se suma a una producción ambiciosa que promete ser una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling, con nuevas caras en los icónicos papeles que marcaron a toda una generación.

¿Quién es Lox Pratt, el nuevo Draco?

Aunque su nombre aún no resuena ampliamente en la industria, Lox Pratt no es del todo un desconocido. El joven actor formará parte de la próxima serie de televisión “El señor de las moscas”, dirigida por Marc Munden y escrita por Jack Thorne, el mismo guionista detrás del libreto de la obra Harry Potter and the Cursed Child. En esta nueva adaptación del clásico de William Golding, Lox interpretará a Jack, uno de los personajes principales, lo que evidencia que su carrera comienza a tomar impulso en proyectos de alto perfil.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves. Recíbelo

La elección de Pratt para interpretar a Draco Malfoy representa una apuesta por el talento emergente, confiando en su capacidad para dar nueva vida a uno de los personajes más complejos de la saga.

El peso de un legado: Tom Felton y el Draco que conquistó la pantalla

Lox Pratt asumirá un rol que dejó una huella indeleble gracias a Tom Felton, el actor británico que dio vida a Draco Malfoy durante ocho películas de la saga cinematográfica de “Harry Potter”. Felton comenzó a interpretar al joven mago a los 13 años, convirtiéndose en uno de los antagonistas más reconocidos de la franquicia.

A lo largo de los años, el Draco de Felton evolucionó de ser un simple “bully” de Hogwarts a un adolescente con claros conflictos internos y dilemas morales. Esta profundidad fue celebrada tanto por la crítica como por los fans, y le valió a Felton múltiples nominaciones a premios, incluidos dos MTV Movie Awards como “Mejor villano”.

Él es Lox Pratt, el actor que hará de Draco Malfoy en la serie de HBO Max de "Harry Potter". (Foto: IMDB)

Tras el final de la saga, el actor ha mantenido una carrera activa en cine, televisión y teatro. En 2022 publicó su autobiografía Beyond the Wand, y este año anunció su regreso a los escenarios como Draco Malfoy adulto en la obra de Broadway Harry Potter and the Cursed Child, siendo el primer actor original en retomar su personaje en esta versión teatral.

De Felton a Pratt: un traspaso generacional

La elección de Lox Pratt para interpretar a Draco no solo representa una renovación para una nueva generación de espectadores, sino también un reto actoral importante. Mientras Felton dejó un personaje consolidado, matizado y lleno de contradicciones, Pratt tendrá la oportunidad de explorar nuevas dimensiones del hijo de Lucius Malfoy, quizás con más tiempo para desarrollar su historia desde una perspectiva más fiel a los libros.

La serie de HBO Max ha prometido que cada temporada adaptará un libro completo, lo que ofrecerá mayor profundidad narrativa para todos los personajes. En ese sentido, Draco podría tener un desarrollo más pausado y humano desde el principio, alejándose de los estereotipos y ganando matices más realistas.

¿Estará a la altura?

Aún es pronto para saber cómo será la interpretación de Lox Pratt y qué giro le dará al personaje. Sin embargo, este tipo de elecciones frescas y arriesgadas podrían enriquecer el universo de “Harry Potter”, dando espacio a nuevas figuras para que brillen en roles icónicos.

Con el peso de un legado tan potente como el de Tom Felton, Pratt tiene ante sí un camino desafiante, pero también una oportunidad única de dejar su propia marca en una historia que sigue hechizando al mundo.