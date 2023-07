Esta noticia parece que no le gustó mucho a la comunidad de “Record of Ragnarok” o “Shuumatsu no Valkyrie” y es que mientras se realiza la pelea entre Buda y Zerofuku en el anime, entre los máximos pensadores de la humanidad se encontraba un sabio muy seguido en la religión católica, Jesús de Nazareth. ¿Este apareció también animado? Aquí te lo contamos.

¿Jesús de Nazareth salió en la parte 2 de la Temporada 2 de “Record of Ragnarok”?

La respuesta es no, Jesús no salió en la nueva temporada de “Record of Ragnarok”.

¿Cómo aparece Jesús en la batalla de “Record of Ragnarok”?

Hay un momento en la batalla entre Buda y Zerofuku donde los grandes pensadores de la humanidad hacen su aparición en el manga; sin embargo, esto fue omitido quizá para no generar algún tipo de problema con las distintas religiones de todo el mundo que tienen en el altar a cada uno de estos personajes principales.

JESUS Y LOS DEMÁS SABIOS NO HACEN APARICIÓN EN EL ANIME



PERDIMOS 😥#終末のワルキューレ#shuumatsunovalkyrie#RecordofRagnarok pic.twitter.com/L4jgKDLz0G — Diario de Einherjer (@SpoilersofSNV) July 12, 2023

¿Dónde ver la parte 2 de la Temporada 2 de “Record of Ragnarok”?

A través de Netlix

Netflix cuenta con todos los derechos para la transmisión exclusiva en todo Latinoamérica de “Record of Ragnarok” o “Shuumatsu no Valkyrie”, siendo también partícipe de la segunda temporada.

Tráiler oficial de la parte 2 de la Temporada 2 de “Record of Ragnarok”

VIDEO RECOMENDADO Tráiler 2 de "Shuumatsu no Valkyrie"