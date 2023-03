En las últimas horas, Robert Downey Jr. viene haciéndose viral en todas las redes sociales, especialmente en Instagram y Twitter donde los usuarios no dejaban de comentar sobre su nuevo cambio de look.

“El tiempo no perdona”, “desde “Avengers Endgame” ya no es el mismo”, son algunos de los comentarios que se podían leer en las redes sociales; sin embargo, hubo otros que defendieron al actor y respondían con “¿Qué? ¿Acaso ustedes no van a llegar a esa edad?”.

Ante esto, unas imágenes filtradas desde un set de grabación nos muestra la razón por la cual el querido Robert Downey Jr. se ve con este nuevo look: su nueva serie.

La nueva serie de Robert Downey Jr.

La estrella de Hollywood Robert Downey Jr. se encuentra inmerso en el rodaje de su última serie para la cadena HBO, “El simpatizante” (”The Sympathizer”), en la que interpretará múltiples papeles antagonistas. Recientemente, una fotografía filtrada desde el set ha dejado boquiabiertos a sus fans al mostrar su sorprendente transformación para esta esperada producción.

En la instantánea, capturada en Los Ángeles y compartida por el New York Post, el actor aparece completamente irreconocible con un nuevo look que incluye una peluca rizada de color rojo y visibles entradas, además de un aspecto más envejecido, seguramente gracias a la magia del maquillaje y alguna prótesis facial. Cabe destacar que en noviembre tuvo que afeitarse la cabeza con ayuda de sus hijos para preparar su papel en la serie.

Robert Downey Jr. spotted looking unrecognizable as balding redhead https://t.co/0jOiE7eD3y pic.twitter.com/b4b7HgfTkx — New York Post (@nypost) January 12, 2023

“El simpatizante” es una adaptación de la aclamada novela del escritor vietnamita-estadounidense Viet Thanh Nguyen, que ganó el prestigioso premio Pulitzer de ficción en 2015.

