“Tony, Shelly y la linterna mágica”: tráiler oficial y fecha de estreno

Ganadora del premio a Mejor Largometraje de Animación en la sección Anima’t del Festival de Sitges, esta entrañable producción europea se estrena en Perú el 18 de septiembre. La cinta es una coproducción entre Hungría, Eslovaquia y República Checa que combina ternura, fuerza visual y un poderoso mensaje sobre la aceptación de lo diferente.

Con una estética cautivadora y una historia que conecta con grandes y chicos, la película se perfila como una de las propuestas de animación más sensibles y poéticas del año.

Sinopsis

Tony es un niño de 11 años con una particularidad única: su piel brilla. Lo que podría ser un don extraordinario, se convierte en un motivo de aislamiento. Sus padres lo protegen en exceso y el entorno lo rechaza por considerarlo “demasiado distinto”.

Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Shelly, una niña imaginativa que ve en su brillo algo maravilloso. Juntos, descubren el poder de la amistad, la importancia de ser auténticos y la magia que se esconde en lo que nos hace diferentes.

Un relato sobre la diferencia y la aceptación

Más allá de la fantasía y la estética visual, “Tony, Shelly y la linterna mágica” aborda un tema profundamente humano: la dificultad de encajar en un mundo que teme lo distinto. La película nos invita a celebrar aquello que nos hace únicos, recordándonos que la luz interior de cada persona merece brillar sin miedo.

