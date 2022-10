Basada en el best-seller “The Peripheral” de William Gibson, la próxima serie dramática de ciencia ficción, llamada en español “La Periferia: Conexión al Futuro”, llega a Prime Video el 21 de octubre.

Protagonizada por Chloë Grace Moretz, Jack Reynor, Gary Carr, Eli Goree, Louis Herthum, esta nueva serie se centra en Flynne Fisher, una mujer que intenta unir las piezas de su familia rota en un lugar olvidado del futuro (año 2030) de Estados Unidos. Flynne es inteligente, ambiciosa y desafortunada. Ella no tiene futuro. Hasta que el futuro viene llamando a su puerta.

“La Periferia: Conexión al Futuro” es la visión deslumbrante y alucinante del galardonado autor William Gibson sobre el destino de la humanidad… y lo que hay más allá.

Los creadores de “The Peripheral” son Lisa Joy y Jonathan Nolan, los mismos de la exitosa “Westworld”. La adaptación del libro de William Gibson comenzó en 2018.

Esta no es la primera vez que Moretz protagoniza una producción de ciencia ficción. Lo hizo en la película “Mother/Android” (2021) y desempeñó papeles principales memorables en “Suspiria” (2018) y “The Miseducation of Cameron Post” (2018).

En una entrevista a The Hollywood Reporter, Nolan y Joy dijeron: “Hace treinta y cinco años, William Gibson inventó el futuro. Con ‘The Peripheral’ nos trae otra mirada, y su visión es tan clara, embriagadora y aterradora como siempre”.

“The Peripheral” es el primer proyecto de Amazon Studios con Nolan, Joy y Kilter Films. “Esta historia requiere un nivel de talento magistral para dar vida al thriller de ciencia ficción del aclamado autor William Gibson”, dijo Jennifer Salke , directora de Amazon Studios.

La sinopsis de “The Peripheral” dice lo siguiente: Flynne Fisher (Chloe Grace Moretz), su hermano veterano de la Marina, Burton (Jack Reynor), y su madre moribunda viven en un pequeño pueblo en las montañas Blue Ridge en 2032. A medida que la salud de su madre se deteriora y las facturas médicas aumentan, Flynne y Burton gana dinero extra jugando simulaciones (“Sims”).

Los dos hermanos comparten el avatar de Burton, “competir” para que los clientes que pagan mucho superen los desafiantes niveles del juego. Cuando a Burton se le ofrece la oportunidad de probar la versión beta de un nuevo Sim, es Flynne quien termina jugando, haciéndose pasar por su hermano.

El Sim tiene lugar en Londres y le pide a Flynne que irrumpa en una corporación conocida como el Instituto de Investigación para robar un secreto valioso. Cuando la tarea sale mal, Flynne comienza a darse cuenta de que el Sim es más real de lo que jamás podría haber imaginado. El Londres que está explorando existe en el futuro... el año 2099. Y lo que Flynne ha descubierto en el Instituto de Investigación la ha puesto a ella y a su familia en grave peligro.

Hay gente del futuro que quiere usar a Flynne para obtener la información que ha robado... y hay otros que quieren que Flynne muera. Flynne se encuentra con Wilf (Gary Carr) en Future London, un hombre que puede ser la clave para descifrar el misterio en cuestión. Pero primero, en su presente, Flynne y Burton, junto con su antigua unidad militar de élite, deben unirse para salvarse de las fuerzas que intentan matarlos, fuerzas enviadas desde el futuro para recuperar el secreto vital que robó Flynne.

El primer episodio de “The Peripheral” se estrenará en exclusiva en Prime Video el 21 de octubre, con un nuevo episodio semanal hasta el 9 de diciembre de 2022. La serie estará disponible en más de 240 países y territorios de todo el mundo.





