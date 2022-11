La fiesta del fútbol ha comenzado. El Mundial Qatar 2022 arrancó este domingo 20 de noviembre con una ceremonia inaugural que estuvo marcada por la presencia del surcoreano JungKook, uno de los integrantes del grupo BTS. En el estadio Al Bayt, a unos 50 kilómetros al norte de Doha, se realizó la ceremonia. Cabe destacar que esta es la primera vez que se realiza un Mundial de fútbol en un país árabe.

Durante la ceremonia inaugural, se rindió homenaje a la historia del torneo y a la cultura de esta región del Golfo, con el actor estadounidense Morgan Freeman como narrador y, luego, el show musical de Jungkook.

JungKook, de 25 años, interpretó “Dreamers”, uno de los himnos del torneo, junto al cantante catarí Fahad Al Kubaisi, uno de los artistas más populares de dicho país.

El tema ha sido producido por el ganador de varios Grammy RedOne en los prestigiosos Estudios Katara de Doha (Qatar).

“Dreamers” es parte de la banda sonora oficial del torneo junto a “Hayya Hayya” (”Better Together”), “Arhbo”, “The World is Yours to Take”, “Light The Sky”, y “Tukoh Taka”, el himno oficial del FIFA Fan Festival interpretado por Maluma.

¿Cómo revivir el show de JungKook en streaming?

La canción “Dreamers” se lanzó también oficialmente como un sencillo que se puede escuchar en plataformas digitales.

La grabación oficial en video del show de JungKook también ya se puede ver en streaming en el canal de YouTube de la FIFA. Puedes verlo ingresando a ESTE ENLACE.

Así fue la presentación de Jungkook de BTS en la inauguración del Mundial. (Foto: @fifaworldcup)

Mundial en el ojo de la tormenta

Estrellas de la música como Dua Lipa y Rod Stewart habían anunciado que renunciaban a participar en la ceremonia de inauguración debido a que es un país que viola derechos humanos.

La cantante explicó en Instagram que espera “visitar Qatar cuando cumpla con todos los compromisos en materia de Derechos Humanos que hizo cuando le asignaron la organización de la Copa del Mundo”, en momentos en los que el pequeño emirato del Golfo recibe críticas por el trato dispensado a los trabajadores migrantes y a las personas del colectivo LGBT+.

Shakira, que puso la música oficial a la edición de Sudáfrica en 2010 con “Waka Waka”(This Time for Africa) junto con el grupo sudafricano Freshlyground y, cuatro años más tarde, actuó en Brasil con el éxito “La La La”, no acudirá a Catar.

Se voceó su participación en Qatar 2022, pero finalmente declinó en participar por las mismas razones que Dua Lipa.