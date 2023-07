La séptima entrega de la saga “Misión: Imposible”, “Sentencia Mortal - Parte uno”, empezó a proyectarse en las salas de cine desde el pasado miércoles. Desde entonces, la nueva película protagonizada por Tom Cruise (“Top Gun”) ha cautivado a los fanáticos con la nueva aventura del agente Ethan Hunt y su equipo IMF; por lo que no es sorpresa saber que, durante su primer fin de semana, ya logró acumular millones de dólares en taquilla.

El largometraje dirigido por Christopher McQuarrie también cuenta con el regreso de Ving Rhames y Simon Pegg, así como la nueva incorporación de Hayley Atwell (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”). ¿Quieres saber cuánto logró acumular la séptima película de “Misión: Imposible”? A continuación, te lo contamos

¿Cómo le fue en taquilla a “Misión: Imposible 7″ de Tom Cruise?

Desde el pasado miércoles 12 de julio, se empezó a proyectar “Misión: Imposible: Sentencia Mortal - Parte uno” en distintos cines del mundo. Solo en Estados Unidos, la cinta con Tom Cruise logró recaudar 80 millones de dólares durante los primeros cinco días en cartelera. Mientras que, a nivel internacional (en 70 mercados), alcanzó los 155 millones de dólares.

Por ende, a nivel global, “Misión: Imposible 7″ dirigida por Christopher McQuarrie ha acumulado 235 millones de dólares en taquilla. Esta cifra la convierte en el mejor estreno de la saga “Misión: Imposible”, superando a “Misión imposible: Repercusión” que consiguió 156 millones de dólares globalmente en su estreno.

Cabe recordar que las productoras Paramount y Skydance desembolsaron más de 291 millones de dólares, sin incluir los costos por el marketing por “Misión: Imposible 7″. Los costos para la nueva película de Tom Cruise incrementaron debido al inicio de la pandemia del COVID-19 y las medidas de protección para los involucrados en el proyecto.

Además, la recaudación total en taquilla de “Misión: Imposible: Sentencia Mortal - Parte uno” podría varias, ya que esta semana llega a las salas de cine dos importantes películas: “Barbie” de Greta Gerwig y “Oppenheimer” de Christopher Nolan.

¿Dónde ver en streaming toda la saga de “Misión imposible”?

Título Plataforma de streaming “Misión: Imposible” (1996) Star+ y HBO Max “Misión: Imposible 2” (2000) Star+ y HBO Max “Misión: Imposible 3” (2006) Star+ y HBO Max “Misión: Imposible - Protocolo Fantasma” (2011) Star+, HBO Max y Netflix “Misión: Imposible - Nación Secreta” (2015) Star+, HBO Max y Netflix “Misión: Imposible - Repercusión” (2018) Star+, HBO Max y Netflix

¿De qué trata “Misión: Imposible 7″?

“Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo del FMI se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: Localizar una nueva y aterradora arma que amenaza a toda la humanidad antes de que caiga en las manos equivocadas. Con el control del futuro y el destino del mundo en juego, y fuerzas oscuras del pasado de Ethan acercándose, comienza una carrera mortal alrededor del globo. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede importar más que su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan”, cita la sinopsis oficial de “Misión: Imposible 7″.

Mira el tráiler de “Misión: Imposible 7″

¿Quiénes conforman el elenco de “Misión: Imposible 7″?

La película dirigida por Christopher McQuarrie tiene en el papel protagónico a Tom Cruise como Ethan Hunt; mientras que Simon Pegg y Ving Rhames lo acompañan como coprotagonistas.

Esta es la lista completa de actores que conforman el cast de “Misión: Imposible 7″:

Tom Cruise como Ethan Hunt

Simon Pegg como Benji Dunn

Ving Rhames como Luther Stickell

Hayley Atwell como Grace

Rebecca Ferguson como Ilsa Faust

Vanessa Kirby como Alanna Mitsopolis / White Widow

Henry Czerny como Eugene Kittridge

Pom Klementieff como Paris

