Los Premios Oscar siempre han estado rodeados de polémica por su selección de películas nominadas. Este año, “Emilia Pérez” de Jacques Audiard generó discusión por representar el narcotráfico y las matanzas en México desde el humor negro y la foram de representar a su personaje central, un capo de la droga que aspira ser una mujer transgénero. Por si fuera poco, su director clasificó el español como “una lengua de pobres” y se disculpó con los mexicanos por herir susceptibilidades. En febrero, su actriz trans protagonista, Karla Sofia Gascón, sepultó esperanzas de convertirse en Mejor Actriz cuando unos tuits de carácter racista e islamofóbicos fueron descubiertos en su cuenta de X.

Casos como el de Karla Sofia Gascón, cuya falta de mea culpa por decir sus comentarios en línea sentenciaron su carrera, hasta Roman Polanski, quien ganó un Oscar por dirigir “El Pianista” a pesar de enfrentar acusaciones de abuso sexual, una pregunta se abre: ¿Es posible separar la obra del autor? Ver la película, aplaudirla y recomendarla sin pensar en quién está actuando, o las acciones y palabras de la persona detrás de su éxito.

Una intensa lucha de la Academia responde a inquietudes con nuevas políticas desde 2023 , que han llevado a que más películas con temáticas diversas (LGBTQ+, mujeres, latinos, grupo racial o étnico, etc.) sean nominadas. Este año es particularmente relevante porque Karla Sofía Gascón se convierte en la primera mujer transgénero nominada en la categoría de Mejor Actriz. A pesar de su pasado, este esfuerzo de los Oscar por ser más inclusivos regresa a la misma pregunta.

Películas de los Oscar: casos polémicos

Seguro algunos fanáticos del cine estarán de acuerdo en olvidar las denuncias y mala fama de los actores, directores y otros autores importantes que vieron brillar su trabajo a costa de su pasado. James Cameron o Greta Gerwig, ¿qué tendrían que temer? Cuando fueron nominados al Oscar por “Titanic” en 1998 y “Barbie” en 2023 estaban limpios. Pero otras personas ocultan sus errores, reciben los premios sin culpa o faltan a la ceremonia por estar vetados.

Por lo menos, 10 películas estuvieron envueltas en escándalos que dejaron al mundo con la boca bien abierta. Empecemos en 1954.





“On the Waterfront” (1954)

El director Elia Kazan, estadounidense de origen griego, testificó ante el Comité de Actividades Antiamericanas en contra de sus colegas del Partido Comunista en Hollywood. Muchos vieron la película como una justificación de sus acciones, ya que el personaje principal es un delator que se redime. Kazan nunca se arrepintió por sus declaraciones durante la llamada “caza de brujas”, de personas sospechosas de ser comunistas, en Estados Unidos. Más bien, recibió un Oscar honorífico en 1999, y algunos actores como Ed Harris y Nick Nolte se negaron a aplaudirlo. “Soplón”, le dijo Marlon Brando, protagonista de su película, quien tampoco quiso entregarle el premio.

“Lawrence de Arabia” (1962)

Película "Lawrence de Arabia".

Fue galardonada con 5 premios de la Academia por ser la Mejor Película del año y tan larga como la nominada este 2025, “The Brutalist”, con 3 horas y 35 minutos, pero criticada por su mirada orientalista. La cinta de David Lean cayó en la polémica por hacer “brownface”: sus personajes árabes eran interpretados por europeos con maquillaje oscuro. Alec Guinness, quien hizo del Príncipe Feisal en la película, accedió a interpretar su papel con la cara pintada y mucho se le criticó por apropiación cultural.

“El último emperador” (1987)

Película "El último emperador".

El gobierno chino de 1986 cooperó con la producción de la película de Bernardo Bertolucci. Algunos historiadores criticaron que suavizara los crímenes del Partido Comunista en la Revolución Cultural. Se llevó 9 Oscars en 1987, incluido Mejor Película y Mejor Director.

“Shakespeare in Love” (1998)

"Shakespeare in Love" (1998) con Gwyneth Paltrow y Joseph Fiennes. (Foto: Difusión)

El productor Harvey Weinstein lideró una agresiva campaña para que su película ganara el Oscar a Mejor Película sobre “Rescatando al soldado Ryan” de Spielberg, favorita en la categoría, y esto generó dudas sobre la integridad del proceso de votación en la Academia. Durante la gala, estaba presente Gwyneth Paltrow, la protagonista de la cinta y ganadora a Mejor Actriz ese año, quien años más tarde sería fuente clave para destapar los casos de agresiones y violaciones sexuales de Weinstein en Hollywood.

“El Pianista” (2002)

10. El pianista (2002). Dirección: Roman Polanski. (Foto: Universal Studios)

El director franco-polaco y judío Roman Polanski ganó el Oscar a Mejor Director por esta película, pero no pudo asistir a la ceremonia porque tiene una orden de arresto en Estados Unidos por abuso sexual a una menor, lo cual admitió durante un juicio. El premio dividió a la industria con aplausos y críticas en partes iguales ese año. Muchos de los actores y cineastas, como Adrien Brody, Jack Nicholson, Martin Scorsese, Harvey Weinstein y Pedro Almodóvar, aplaudieron sin cesar, algunos se levantaron de su asiento hasta que Harrison Ford culminó el anuncio de la categoría y dijo que aceptaría el premio al no estar presente Polanski. El director fue expulsado de la Academia en 2018.

“Crash” (2005)

Muchos consideran que ganó el Oscar a Mejor Película por su mirada más conservadora sobre el racismo en EE.UU. Sin embargo, ese año la película “Brokeback Mountain”, una historia de amor entre dos hombres, era la favorita. La crítica posterior a la gala dijo que la película pudo ser ignorada por existir homofobia entre los votantes de la Academia.

7. “Slumdog Millionaire” (2008)

"Slumdog Millionare".

El salto a la fama de Dev Patel, “Slumdog Millionaire” o “Quién quiere ser millonario”, arrasó en la temporada de premios ese año y obtuvo la estatuilla a Mejor Película ese año. Sin embargo, fue criticada cuando los padres de los actores menores de edad, que interpretan al protagonista, acusaron a los productores por explotar a sus hijos y no pagarles lo suficiente. Los niños eran no-actores y venían de una familia humilde de la India.

“El discurso del rey” (2010)

"El discurso del rey".

La película de Tom Hooper fue criticada por suavizar la figura del rey Jorge VI y su relación con Winston Churchill, además de distorsionar hechos históricos sobre su hermano, Eduardo VIII.

“Argo” (2012)

Ben Affleck en "Argo". (Foto: Difusión)

La película protagonizada y dirigida por Ben Affleck conllevó a críticas por minimizar el papel de Canadá en el rescate de diplomáticos estadounidenses en Irán y por reforzar estereotipos negativos sobre los iraníes.

“Green Book” (2018)

"Green Book". (Difusión)

Se acusó a la película de ser una historia de " salvador blanco “, pues su protagonista, un famoso pianista afroamericano interpretado por Mahershala Ali, no tiene la perspectiva central de la historia, sino que la historia se cuenta desde el sentimiento del chofer blanco, Tony (Viggo Mortensen). Además, la familia del verdadero músico Donald Shirley denunció que la película tergiversaba su vida. La cinta obtuvo el Oscar a Mejor Película ese año.

Separar la obra del autor

“Desde ‘El Pianista’, ya había un debate sobre separar la obra independiente del artista. ¿Qué tiene más peso? ¿El artista o la obra?”, se pregunta la guionista peruana Úrsula Vilca. “Con el tiempo, me he dado cuenta que no se puede exponer a un criminal en una gala de artistas. Me parece dañino para la Academia, porque no solo premia a películas, sino también al sistema, a la industria del cine. Ellos exponen las películas que se van a ver y que representan a la industria y al mundo. A partir del 2003, arriesgarse a eso significó que haya una ola de cambios en los Oscars”, agrega.

Sin embargo, la nominación de “Emilia Pérez” este año tiene un peso diferente. En el intento del Oscar de ser más inclusivo, nadie notó la furia de su actriz depositada en Twitter años atrás. Vilca rescata la impecable cinematografía de la película de Audiard, más allá de su fórmula de narración sobre los mexicanos, pero advierte que siempre “quedan las reminiscencias del autor en la obra”.

“Bastantes películas tienen temas necesarios de tocar y el Oscar quiere tener en vitrina lo que impacte al mundo, como el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, que inviten a repasar estos temas y se vuelvan a homenajear”, añade Vilca. El Oscar premia a películas como “La zona de interés” de Jonathan Glazer, quien filmó la indiferencia de los alemanes que vivían al lado de un campo de concentración. Con la victoria de la cinta, la Academia no previó el discurso del director al ganar Mejor Película Internacional, o que haya mencionado la situación de los gazatíes como víctimas de un conflicto. Debido a la comparación de las muertes en Israel con el conflicto judío del régimen nazi, muchos trabajadores de Hollywood cuestionaron a Glazer como autoantisemita.

Nuevas reglas de la Academia llevaron a muchas películas a la competencia solo por cumplir criterios de representación. Según el STANDARD A de inclusión, una película puede calificar si tiene al menos un protagonista de un grupo racial o étnico subrepresentado, si al menos el 30% del elenco pertenece a grupos marginados o si su narrativa se centra en una comunidad históricamente excluida

Según la periodista peruana con 10 años de cobertura de los Premios Oscars, Katherine Subirana, la Academia ha intentado evolucionar. “El 2006 que ganó ‘Crash’, muchos críticos de cine pensaban que esa película no merecía el Oscar y quien sí era ‘Brokeback Mountain’. Y decían que no había ganado porque era de temática gay. Más allá de su tema, siempre fue una gran película, pero la Academia era mucho más conservadora en su momento. Después, cuando las redes sociales tomaron protagonismo, le hicieron cargamontón a la ceremonia con el #OscarSoWhite (‘Los Oscar son de gente muy blanca’). Entonces, bajaron su tono, porque estaban perdiendo lo que más les importaba: audiencia”, comenta.

Sin embargo, Subirana también considera que este año se ha discutido muy poco sobre las virtudes y defectos cinematográficos de “Emilia Pérez” y la batalla se ha dado del lado del marketing. Las personas hablaron sobre la crítica que hizo Eugenio Derbez al español de Selena Gomez, las declaraciones de su director francés y los tuits de Karla Sofía Gascón, y eso ha marcado la experiencia de ver la película para la audiencia. No la miran con ojos vírgenes, sino llenos de polémica.

La controversia en torno a “Emilia Pérez” ha resonado menos en los Oscar que en las redes sociales, pues no se han retirado las nominaciones de la película. En otros años, la inclusión de películas con directores cuestionados por abusos sería aún menos polémica que hoy entre las nuevas generaciones. Como siempre, esta gala termina una temporada de premios como una expresión del cine tan aplaudida como criticada.