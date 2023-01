Hace 10 años, una entrevista entre Ricardo Darín y Alejandro Fantino se volvió viral. En esta, el actor argentino respondía al periodista que “sí”, que él había rechazado una oportunidad en Hollywood. La estrella de cine nunca tuvo mayor interés en alejarse mucho de su país para ingresar a esa industria, pero los grandes saltos que ha dado en su carrera lo han aproximado a la alfombra roja más importante de Estados Unidos. Este año, la película que protagoniza, “Argentina, 1985″, puede estar nominada a la categoría de “Mejor película extranjera” en los Premios Oscar 2023. Previo a la gala, se tienen que repasar algunos de sus grandes pasos profesionales.

¿Quién es Ricardo Darín?

Para el actor argentino, su infancia fue un gran acercamiento a los escenarios y la pantalla. De padre y madre actores, Ricardo Darín y Renée Roxana, el protagonista de “Argentina, 1985″ vivía de cerca el sentimiento de gloria a través de la mirada de sus padres, quienes se separaron cuando él tenía 12 años, pero estuvieron cerca de su hijo siempre. Su padre murió de cáncer en 1989 y su madre por otros problemas de salud en 2018.

Su primer papel fue en el teatro junto a sus padres, pero no empezó una carrera como tal hasta actuar en “La pandilla del tranvía” (1968) y después en el programa “Alta comedia” (1974), que lo hizo más conocido. Más tarde, debutó como director de teatro en 1990 con la obra “Pájaron in the nait”.

Siempre luchando para no ser encasillado como un galán, dio saltos importantes entre programas, películas y obras de teatro para ganar experiencia. Pero nunca dejó de lado el amor. En 1988, Florencia Bas y Ricardo Darín consolidaron su relación en matrimonio, lo que tiempo después resultó en sus dos hijos, el actor y productor con el mismo nombre que el padre y llamado ‘Chino’ por los amigos, y la diseñadora de vestuario Clara Darín.

Uno de los productores argentinos más reconocidos, Alberto Migré, lo había lanzado a la fama en la pantalla chica años atrás, cuando lo invitó a participar en varias telenovelas. Sin embargo, el verdadero triunfo personal del actor es su trabajo en el cine desde la década de los años 90 con películas como “Perdido por perdido” (1993) y “El faro del sur” (1998).

En el nuevo siglo, el argentino siguió reinventándose. En 2012, estrenó “Elefante blanco”, una historia de talla internacional que fue preseleccionada para competir en el Festival de Cine de Cannes. Pero sin duda la taquillera “Relatos Salvajes” (2014) es la tercera cinta nominada al Premio Oscar que más se le recuerda, después de “El secreto de sus ojos” y “El Hijo de la novia”, ambas del director Juan José Campanella.

En 2017, fue el primer latinoamericano en ganar el Premio Donostia (España) —que se lo han llevado actores como Johnny Depp y Julia Roberts— por su participación en la película “La cordillera” de Santiago Mitre. El director cuenta un relato político donde coloca a Darín como un ficticio presidente con alta aceptación en su país, y un personaje con muchos conflictos internos. Durante una entrevista con RTVE, el actor aseguró que es un “ignorante” en el tema político.

De hecho, la estrella suele expresar opiniones sobre la economía y la política de su país. “No puedo creer que todos los políticos sean unos hijos de puta. Soy de los ingenuos que cree que hay un montón de funcionarios públicos que se levantan y bregan por el bien común, pero tenemos un 10% de hijos de puta que nos están aplastando la cabeza”, dijo el actor al medio español.

Años más tarde, vemos a Ricardo Darín y Peter Lanzani como los protagonistas de “Argentina, 1985″, que narra el juicio por los crímenes cometidos en la dictadura militar de esa década, conocido como el proceso legal histórico más importante de Argentina a ex-altos mandos de gobierno. La cinta ganó en la categoría de mejor película en lengua no inglesa en los Globos de Oro este año. Un gran triunfo.

Además, ha participado en el departamento de producción de “Argentina, 1985″ (2022), “La odisea de los Giles” (2019) y “El amor menos pensado” (2018).

¿Qué películas hizo Ricardo Darín?

He nacido en la ribera

Así es la vida

La nueva cigarra

Los éxitos del amor

La rabona

La fiesta de todos

La carpa del amor

Juventud sin barreras

La playa del amor

La canción de Buenos Aires

La discoteca del amor

Abierto día y noche

El desquite

La Rosales

Apenas reflejos

Te amo

Expreso a la emboscada

Revancha de un amigo

The Stranger

Perdido por perdido

El faro

El mismo amor, la misma lluvia

Nueve reinas

La fuga

El hijo de la novia

Samy y yo

Kamchatka

Luna de Avellaneda

El aura

La educación de las hadas

XXY

La señal

Amorosa soledad

El secreto de sus ojos

El baile de la Victoria

Carancho

Un cuento chino

El destino del Lukong

Elefante blanco

En fuera de juego

Una pistola en cada mano

Tesis sobre un homicidio

Séptimo

Relatos salvajes

Dalirium

Truman (con Javier Bardem y Penélope Cruz)

Kóblic

Nieve negra

La cordillera

Todos lo saben

El amor menos pensado

La odisea de los giles

Argentina, 1985

¿Qué series y telenovelas hizo Ricardo Darín?

Chiquititas

Mi cuñado

Mi otro yo

Buenos Aires háblame de amor

Rebelde

Estrellita mía

Historia de un trepador

Los exclusivos del 11

Galas de teatro

Compromiso

El desquite

Me caso con vos

Una escalera al cielo

Un día 32 en San Telmo

Alta comedia

Abelardo Pardales

Soledad Monsalvo

La familia Super Star

La pandilla del tranvía

El Host

Famoso

Huella Ecológica

Para vestir santos

Por ese palpitar

Tiempofinal

La mujer del presidente

20 años de historia (History Channel)

¿Qué premios ganó Ricardo Darín?

Goya 2015 - Premio a mejor interpretación masculina protagonista por “Truman”

Cóndor de plata 2000, 2001, 2002, 2006, 2010 - Premio mejor actor por “El mismo amor, la misma lluvia”, “Nueve reinas”, “El hijo de la novia”, “El aura” y “El secreto de sus ojos”

Premios Sur - Mejor actor protagónico por “El secreto de sus ojos” y “Un cuento chino”

Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos 2016 - Mejor actor por “Truman”

Premios ACE 2007 (Nueva York) - Premio a mejor actor por “El aura”

Premios Platino 2016 - Premio Platino de Honor

Festival de Cine de San Sebastián 2016 y 2017 - Premio a mejor actor por “Truman” y Premio Donostia por su trayectoria

Festival de Cine de Biarritz 2001 - Premio a mejor actor por “Nueve reinas”

Festival de Cine de La Habana 2009 - Premio a mejor actuación masculina por “El secreto de sus ojos”

Semana Internacional de Cine de Valladolid 2004 - Premio a mejor actor por “Luna de avellaneda”

Premio Martín Fierro 1995, 2000 y 2011 - Premio mejor actor de comedia por “Mi cuñado”, mejor actor de drama por “La mujer del presidente” y participación especial en ficción por “Para vestir santos”

Premio ACE 1995 - Mejor actor dramático por la obra de teatro “Algo en común”

Estrella de Mar 2008 y 2015 - Premio a mejor actor protagónico y premio Estrella de Mar de Oro por la obra “Art”, y después a mejor actor en comedia dramática en el teatro por “Escenas de la vida conyugal”

Datos personales de Ricardo Darín

Nombre completo: Ricardo Alberto Darín

Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Fecha de nacimiento: 16 de enero de 1957

Edad: 66 años

Estatura: 1.72 metros

Ocupación: Actor, director, productor

Página oficial: www.facebook.com/bombitadarin/

Fotos de Ricardo Darín

Ricardo Darín interpreta a Julio César Strassera en "Argentina, 1985", película premiada en los Globos de Oro 2023. (Foto: Mar del Plata Film Fest)

Ricardo Darín actuó en "Escenas de la vida conyugal" en el Gran Teatro Nacional de Lima en 2015. (Foto: Peru.com/Diego Toledo)

Ricardo Darín recibió el Platino de Honor en 2016. (Foto: EFE)

En el 2015, Ricardo Darín actuó junto a la actriz argentina Érica Rivas en la obra teatro “Escenas de la vida conyugal”, que se presentó en el Gran Teatro Nacional de Lima. En esta comedia dramática, una pareja intenta resolver sus conflictos y el problema es más difícil cuando uno de ellos revela un gran secreto.

Después de la primera presentación, el actor se mostró emocionado por el entusiasmo del público peruano frente al escenario. “Estoy muy impresionado. La respuesta de la gente es magnífica, muy gratificante. Lo fuimos sabiendo a medida que iba ocurriendo”, indicó el actor durante una conferencia de prensa ese año.

Otro dato importante sobre el actor es que, como buen argentino, es amante del fútbol. Fanático del River Plate desde 1975, sigue con cariño a su equipo favorito y a los triunfos de la selección de su país. Durante su premiación en la ceremonia de los Globos de Oro, dijo: “para toda la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría”, en refería a la victoria de los argentinos por haber logrado el premio mayor del fútbol en el Mundial Qatar 2022.

