Ya hay fecha de estreno para la temporada 13 de “Chicago PD”. El policial creado por Dick Wolf regresa a Universal+ con una tanda de episodios que resultará clave para definir su futuro.

Como se recuerda, al final de la temporada 12, el subjefe de la Policía de Chicago, Charlie Reid (interpretado por Shawn Hatosy) desactivó la unidad de Inteligencia que dirige el sargento Hank Voight.

La decisión se dio porque tanto este como la totalidad de su equipo no aceptaron someterse a sus exigencias.

Reid no solo desactivó la Unidad de Inteligencia, sino que además retiró sus placas a varios integrantes del equipo.

El sargento Hank Voight no pudo evitar esto. Además, en el episodio final de la temporada 12, el hijo de una víctima de Reid decidió dispararle, ocasionándole una herida mortal en la yugular.

¿Qué pasará con la unidad de inteligencia en la temporada 13?

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 13

La temporada 13 de “Chicago PD” llegará a Universal+ Latinoamérica nada menos que el próximo lunes 3 de noviembre.