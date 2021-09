Conforme a los criterios de Saber más

El domingo 5 de setiembre, Showtime estrena el episodio 5 de “The L Word: Generation Q 2″. Llamado “Lobsters, too”, esta quinta entrega nos trae de regreso a un viejo personaje que marcó la vida de Shane (Kate Moennig) en temporadas pasadas. ¡No! no se trata de Carmen de la Pica Morales (Sarah Shahi) sino de Sherri Jaffe, papel interpretado por Rosanna Arquette en la recordada “The L Word”.

Kate Moennig (Shane) y Rosanna Arquette (Sherri Jaffe) en "The L Word".

Según pudimos ver en el avance del mencionado capítulo, Tess se aparece ante Shane en el Dana Bar pero lo hace con nada menos que con Sherri Jaffe, un tóxico amor del pasado del papel interpretado por Kate Moennig.

“Te dije que conocí a alguien”, le dice Tess a Shane que no puede disimular su cara de asombro al ver a Sherri.

Por otro lado, Sophie intenta explicarle a Finley que su reciente acercamiento con Dani no significa para nada que han vuelto, lo que confunde aún más la relación de ambas amigas.

Segundos después, vemos a Angie pasándola realmente mal por la salud de su padre biológico. “¡Quiero ver si puedo ayudarlo!”, le dice la pequeña a Bette.

Alice, por su parte, sufre su separación con Nat y lo hace consolada por Tom, quien viendo las cosas más claras que ella le dice que a pesar de haberse llevado bien y quererse mucho en su momento cree que ella (Nat) “no parece para nada loca por querer arreglar las cosas entre las dos”.





Finalmente, Dani de visita en prisión, le exige a su padre que le diga la verdad sobre el crimen que habría cometido. “Si me dices toda la verdad, lideraré tu empresa pero si descubro que me has mentido incendiaré el lugar y lo veré quemarse”, le dice el personaje de Arienne Mandi sin titubear.

LA SINOPSIS

Bette, Tina y Carrie se ven obligadas a unirse para apoyar a Angie. Shane se sorprende cuando alguien de su pasado vuelve a entrar en su vida. Alice y Tom se preguntan qué son el uno para el otro ahora que su libro está terminado. Mientras tanto, Dani presiona a Rodolfo para que se sincere con ella. La nueva asignación de Sophie en el trabajo le permite ver sus relaciones bajo una luz diferente; Finley debe enfrentar algunas verdades duras en su vida personal; y la amistad de Micah con Maribel continúa evolucionando.





DATOS

-El primer capítulo de “The L Word: Generation Q” se llama “Late to the Party” y está disponible en Showtime.

-El segundo episodio llamado “Lean on Me” se estrenó en la plataforma de streaming el 13 de agosto.

- El tercer episodio, de nombre “Luck be a Lady” se estrenó el domingo 22 de agosto.

-El cuarto episodio se llama “Lake House” y se estrenó el 29 de agosto.

-La primera temporada de “The L Word: Generation Q” puede verse en PrimeVideo.





