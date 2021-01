Conforme a los criterios de Saber más

En marzo del año pasado muchos descubrimos los poderes terapéuticos que se escondían en el horneado de un queque (mejor si es de plátano). Con la llegada inminente de una segunda cuarentena, sin embargo, las cosas cambian. Quedan lecciones, desaciertos y mucho trabajo pendiente por hacer. No será fácil lidiar con las semanas que vienen sin salir de casa, pero podemos sacarles un poco de provecho. Conversamos con once expertos -desde un cocinero, una psicóloga y una veterinaria, hasta una astróloga y una experta en plantas- para armar un completo menú lleno de consejos.

Aquí 50 de ellos:

1. Deja ir la ropa que nos usado en más de un año: no te la vas a volver a poner. Procura, además, vestirte con algo que te haga sentir bien todos los días y hazlo para ti.

2. En vez de revisar el celular, revisa un libro antes de dormir. Lo mismo va por la televisión, Netflix y otras distracciones en una pantalla.

3. Mueve el cuerpo. La actividad física ayuda a producir endorfinas, que nos dan sensación de placer y bienestar. Además, puedes hacerlo dentro de casa.

4. No descuides la sexualidad. Ni contigo mismo ni con tu pareja. El encierro y la falta de privacidad en casa pueden impactar en este aspecto, así que es momento de ponerse creativos: utiliza espacios poco frecuentes, comparte tus fantasías o usa la tecnología para avivar la llama con mensajes de texto y/o fotos.

5. Cada vez que sientas ansiedad o angustia, detente al menos 10 minutos a concentrarte en tu respiración. Procura que todo a tu alrededor esté en silencio.

6. La salud de nuestras mascotas está directamente conectada con la nuestra. Ordena sus fichas o registros con el veterinario, fíjate si les falta algo y –si puedes– programa una revisión (online) para que todo esté en orden.

7. Vuélvete el maestro de crear platos o bebidas diferentes con ingredientes que tengas a la mano en tu despensa o refrigeradora. Al hacerlo estás activando tu creatividad y no necesitas salir a comprar constantemente.

8. Arma una playlist para dormir. A veces, el silencio es lo ideal para descansar, pero también lo pueden ser melodías muy suaves de pianos o guitarras, o sonidos de la naturaleza. Si no las quieres armar tú, búscalas en línea: hay miles. Te relajarán al máximo.

9. Piensa en actividades que te gustan y asígnalas a un día específico de la semana: todos los lunes preparar un postre, por ejemplo; o todos los viernes empezar una serie. Así, todos los días sabrás que hay algo bueno.

10. Crea y diseña juguetes para tus mascotas con las cosas que tengas en casa y ya no uses: desde cartón hasta medias o polos viejos. Incluso puedes construirles una casita.

11. Cuidar tus plantas te distraerá de otras cosas por unos minutos y las mantendrá bonitas y sanas. Infórmate sobre el tipo de luz, riego y sustrato que necesitan, y revísalas regularmente. Si no sabes cuándo regar tus plantas, utiliza la técnica del palito: clavas un palito delgado en la tierra y ves si adentro de la maceta sigue húmedo. Si ya secó, puedes regar; si sigue húmedo, es recomendable esperar.

12. Baila tu canción preferida en casa, o lo que sea que te provoque. El baile ayuda a que canalicemos y eliminemos mucha carga emocional. También produce endorfinas y, por lo tanto, nos pone contentos.

13. Es importante mantener una rutina tanto con nosotros mismos como con lo que ocurre en casa. Que no se queden camas sin tender, platos sin lavar ni pijamas puestas todo el día.

14. Limpia tu celular de todas las cosas que ya no necesitas y ocupan espacio, como memes, documentos y capturas de pantalla.

15. Deja registro de esas anécdotas de tu vida que más feliz te hacen cuando las recuerdas (puede ser por escrito). Si tienes hijos, esto podría quedar para ellos cuando sean grandes.

16. Asegúrate de dormir bien. La cantidad y la calidad de sueño influyen en nuestro sistema inmune y estado anímico. Para mejorar tu sueño, trata de desconectarte de los aparatos electrónicos 30 minutos antes de dormir y reduce tu consumo de cafeína.

17. No dependas de nadie más para mimarte y darte placer. La situación está enteramente en tus manos.

18. Puedes aprender casi cualquier cosa siguiendo cursos online, muchos de ellos gratuitos. Desde cómo tocar un instrumento hasta llevar la especialidad o maestría a distancia que siempre quisiste. Nunca dudes cuando se trata de invertir en ti y en tu crecimiento personal.

19. Desempolva los libros de recetas antiguos y ponlos en valor nuevamente. Si encuentras una receta que te encanta, compártela con alguien que pueda disfrutarla.

20. Haz algo por ti, por más pequeño que sea, y hazlo todos los días. Tomar una ducha extralarga y relajante; disfrutar tu café o jugo de la mañana sin estar pegado a la computadora; o cambiar de lugar algunos objetos en la casa para darle un nuevo aire. Pequeños gustos.

21. Es importante que cada quien tenga su espacio. Sean los abuelos, los padres o los niños. Al mismo tiempo, los lugares en común como la sala, la cocina o el patio pueden convertirse en verdaderos puntos de reunión para hacer actividades en las que todos participen. Desde juegos de mesa hasta noches de pizza.

22. Pide un delivery poco convencional. Por ejemplo, uno que te permita interactuar con la comida y formes parte activa de la experiencia. Ten en cuenta horarios y restricciones.

23. Asigna tareas específicas a tus hijos en lo que corresponde al cuidado de las mascotas en casa. Esto los hará más responsables y el vínculo entre ambos será mayor.

24. Haz algo bueno por el prójimo: apoya a un emprendedor, cómprale a alguien que lo necesita, o dona tu tiempo y/o recursos a algún proyecto de ayuda social.

25. Empieza un diario para volcar tus sentimientos en este período. Si no quieres escribir todos los días, puede ser un cuaderno donde pongas distintos pensamientos. Esto nos ayudará a entendernos y a practicar la gratitud: es importante reconocer las cosas buenas que tenemos.

26. Aprende a decir que no. El teletrabajo ha hecho que se vuelva más difícil hacerlo, además de establecer y respetar límites. Podemos sentirnos abrumados con las labores, pero aun así no logramos decir que no cuando es necesario. Esto requiere de práctica, pero lograrlo es básico para cuidarse a uno mismo.

27. Consume alimentos ricos en probióticos, como yogur griego, fermentados o kombucha. Los probióticos ayudan a mejorar tu microbiota intestinal, lugar donde se produce un gran porcentaje de serotonina, que es un neurotrasmisor de la felicidad.

28. Aunque suene a cliché, hay verdades que no deben cuestionarse. Si extrañas a alguien, díselo. Si tienes un problema con una persona a quien aprecias, soluciónalo. Si cargas con resentimientos u obligaciones que no te corresponden, suéltalos. La vida es corta y esta pandemia, lamentablemente, es larga.

29. Acompaña todas tus actividades con música, sobre todo aquellas que no solías hacer de esa manera. Trabajar, correr, caminar, cocinar, poner una lavadora: la música tiene el poder de darte la energía que te hace falta para terminar proyectos o tareas pendientes.

30. La relación que tienes contigo mismo es la más importante de todas. Eso se extiende también a la relación con tu cuerpo: mírate y háblate con cariño.

31. Si percibes que el ambiente se siente “pesado”, puedes pasar un palo santo por cada rincón de tu casa. El aroma no solo te relaja, sino que la acción de “limpieza” nos ayuda a visualizar cosas buenas.

32. Sé consciente de los desperdicios que generas, sobre todo en la cocina. Dale un nuevo valor a las cáscaras, por ejemplo, y úsalas para darle sabor a las preparaciones.

33. Si no sabes hacerlo, ¿por qué no aprender a cocinar? Siempre se disfruta, no importa el plato que se prepare. Hacerlo en familia y con los hijos es incluso más gratificante. Encontrarás una gran cantidad de videos en redes sociales.

34. Tómate unos minutos al día para comunicarte con alguien que es importante para ti. Demuéstrale interés por saber cómo está, cómo está llevando este período. La cercanía a través del mundo virtual ayuda muchísimo

35. Pide ayuda cuando sientas que una situación te sobrepasa. Cuando has intentado todo para mejorar tu estado de ánimo o llevas mucho tiempo sintiendo un bajón emocional, llama a un amigo, convérsalo con tu pareja o familia, o busca ayuda profesional. No necesitamos estar mal para querer estar mejor.

36. Si eres soltero, puedes usar las aplicaciones de citas para conocer gente, pero sin empezar por lo físico. Esto puede traerte más sorpresas de las que imaginas.

37. Sal a dar una vuelta a la manzana, aunque sea breve (con bloqueador, mascarilla, distanciamiento y cuidado) y sin el celular. El contacto con la naturaleza, respirar aire fresco y desconectarse del trabajo son de gran ayuda. Recuerda las restricciones durante esta cuarentena

38. El podcast es la nueva radio: busca en Spotify los podcasts que hablen de tus temas afines y dedícate el tiempo que quieras a escucharlos. Así, aprendes algo nuevo todos los días.

39. Compra una planta. Consulta qué especies debes tener según tu casa. Hay varias webs donde se pueden comprar y se entregan por delivery. El ambiente se volverá más agradable y comprobarás que son gran compañía.

40. Dedica media hora al día para entrenar a tu mascota en ciertos trucos que pueda aprender con facilidad. Hay muchos tutoriales online. Al final es una actividad divertida y de aprendizaje para ambos.

41. No le escribas a tu ex. Hay nuevos mundos por explorar, incluso a la distancia.

42. Dedícate un tiempo a ordenar todas las fotos físicas que puedas tener en sobres o cajas, y consérvalas en álbumes. Puedes organizarlas por orden cronológico, viajes o períodos específicos.

43. Aprende de coctelería y lánzate a preparar tus bebidas favoritas en casa. Es más sencillo de lo que parece y puedes hacerlo tanto para alguna ocasión importante, como para hacer importante cualquier ocasión.

44. No compres más de lo que necesitas. ¿No hemos aprendido nada de marzo pasado? Las colas largas en supermercados y las compras exageradas son muestra de irresponsabilidad y falta de solidaridad. Si debes hacerlo, opta por comprar en bodegas y pequeños negocios cercanos.

45. Quizá tus planes se hayan visto truncos o te cueste pensar en el futuro. Puedes armar una suerte de mapa de los deseos, que consiste en pegar en una cartulina imágenes de todas las cosas que quieres en tu vida. Si puedes, colócalo en una zona de tu cuarto que veas siempre antes de dormir. ¿Qué tienes que perder?

46. Por muy limitadas que parezcan las opciones ahora, este puede ser el momento ideal para arriesgarse por aquellas cosas que no hemos podido realizar antes y/o resolver temas pendientes. Puedes anotarlas en una lista, pero llévalo con calma.

47. Abre las ventanas de tu casa todas las mañanas para enovar la energía y empezar el día positivamente y con nuevos aires.

48. Establece momentos definidos cada día para estar en familia y desconectarte del teletrabajo y/o las clases a distancia. Respeta el almuerzo y la cena, e involucra a tus hijos en aquellas actividades que mejor te hacen sentir, como salir a caminar o hacer ejercicios en casa.

49. La bicicleta puede ser tu mejor aliado para hacer las compras. Si tienes una bici en casa, dale mantenimiento y revisa que tenga los implementos necesarios (parrilla, canasta o alforja) para que puedas usarla de manera segura. Es inseguro colgar las bolsas en el timón. De momento, no se pueden usar para paseo o transporte.

50. Programa caminatas con tu perro. Es una buena manera de que ambos se ejerciten, pero lo ideal es hacerlo cuando haya poca gente en la calle. Recuerda que solo podemos salir una hora al día y cerca de casa.

Esta lista se armó con los consejos de:

Andrea Montalvo (psicóloga; @andreamontalvo.pe) / Jaime Pesaque (cocinero; @jaimepesaque) / Karla Esteves (veterinaria; @petgarden.peru); Diana Arce (paisajista; @_plantique_) / Romina Castro (psicóloga y sexóloga; @rominacastrosexologia); Jano Lavalle (productor musical; @janolavallemaramu) / Lorena Bouroncle (psicóloga holística; @lorenabouroncle) / Natalie Bourchier (asesora de imagen; @nbourchier); Maca Bustamante (nutricionista; @macawellness); Lorena Balbuena (astróloga; @lorelutarot) / Daniella Andrade (organizadora fotográfica; @da_by_daniellaandrade)

