L’Oréal Groupe, en alianza con El Comercio, realizará este martes 13 de octubre en Lima el evento Belleza con Innovación Sostenible, un espacio de diálogo que reunirá a líderes empresariales y representantes de organizaciones para abordar el papel de la innovación en la construcción de un futuro sostenible.

La jornada comenzará a las 9:00 a.m. con las palabras de apertura de José Manuel Jurado, CEO del Grupo El Comercio, y Eduardo Gotuzzo, CEO de L’Oréal Groupe para Centroamérica y la Región Andina. A continuación, Carlos Alzate, director de Marketing Digital de la compañía para ambas regiones, presentará la ponencia Belleza impulsada por la innovación.

El programa seguirá con la conversación Innovación inteligente: el futuro ya se está construyendo, que contará con la participación de Gotuzzo; Pedro White, CEO de Mercado Libre Perú; e Isabella D’Angelo, gerente corporativa de Sostenibilidad en Intercorp Retail. El bloque será moderado por Bruno Ortiz, editor de Diario El Comercio.

Sostenibilidad y reconocimiento al impacto

La agenda continuará con el Talk de Impacto: Tú mueves el futuro, a cargo de Sandra Contreras, directora de World Vision Perú, y Valentina Restrepo, gerente de Sostenibilidad de L’Oréal Groupe para Centroamérica y la Región Andina. Luego, se realizará la entrega de los Premios de Sostenibilidad, que reconocerá a quienes están contribuyendo a transformar el futuro.

Sobre el final, Micaela Rizo Patrón, gerente general de Perú Sostenible, ofrecerá la ponencia Innovar para transformar: De las ideas al impacto. Después del sorteo y las palabras de agradecimiento, los asistentes podrán participar en una experiencia de café, networking y actividades de marca.

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Sepa más L’Oréal Groupe es la compañía de cosméticos y belleza más grande del mundo, fundada en Francia en 1909 por el químico Eugène Schueller. Con presencia en más de 150 países y una plantilla global superior a los 88,000 empleados, la empresa centra su actividad en el cuidado del cabello, coloración, protección solar, maquillaje, perfumes y dermocosmética.

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