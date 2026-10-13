El evento Belleza con Innovación Sostenible abrirá un espacio de diálogo sobre el impacto de las ideas, las iniciativas empresariales y el compromiso con la sostenibilidad.
El evento Belleza con Innovación Sostenible abrirá un espacio de diálogo sobre el impacto de las ideas, las iniciativas empresariales y el compromiso con la sostenibilidad.
/ Thierry Van Biesen/Les Corpographes
Por Redacción EC

L’Oréal Groupe, en alianza con El Comercio, realizará este martes 13 de octubre en Lima el evento Belleza con Innovación Sostenible, un espacio de diálogo que reunirá a líderes empresariales y representantes de organizaciones para abordar el papel de la innovación en la construcción de un futuro sostenible.

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