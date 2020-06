¿Te gustaría hacerle una bonita sesión de fotos a tu mascota? Toma en cuenta estas recomendaciones si deseas aprovechar este tiempo en casa con tu engreído.

Lo primero: busca el momento adecuado. No esperes que sea cerca de su hora de comida o de paseo porque estará inquieto. Busca el lugar y ordénalo para que elementos no deseados no se filtren en la imagen. Por ejemplo, cables o algún objeto que los chicos dejaron sobre una mesa. Recuerda que si quieres hacerle un retrato a tu mascota, ella debe ser la protagonista de la imagen y el ambiente no debe llamar demasiado la atención. Eso no significa que no puedas usar algún accesorio o algo simpático para hacer la toma divertida, pero siempre con discreción.

La iluminación es muy importante. Si el ambiente es oscuro necesitarás usar flash y la luz al reflejarse en sus retinas puede ocasionar que la mascota salga con los ojos rojos. Para que eso no ocurra los fotógrafos usan un tipo de iluminación indirecta que las cámaras de los celulares no suelen tener. Por eso, es mejor que si vas a hacer la sesión con tu smartphone busques un espacio con luz suave y uniforme, sin lugares extremos de luz y sombra.

Listo el momento y el lugar, empecemos con la sesión. Lo recomendable es que las tomas sean a la altura de la mirada de la mascota y que, salvo que desees otro efecto, miren a la cámara o al lente de tu celular. Para eso, luego de ubicarla en el espacio, puedes llamarla por su nombre o hacer algún ruido que llame su atención. No es recomendable que trates de captar su mirada con algún juguete o bocadito porque podría moverse para atraparlo.

La sesión no debe durar más de 45 minutos porque perderá el interés y se cansará. Recuerda siempre por momentos premiar a tu mascota y acariciarla para que sienta que la sesión es divertida y no se estrese. Ten en cuenta que de una sesión de fotos solo quedan pocas imágenes buenas. Los fotógrafos profesionales a veces disparan cientos de veces sus cámaras para captar la foto perfecta, así que no pierdas la perseverancia y la paciencia.

