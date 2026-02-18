D.N.I. presenta en Lima su nueva propuesta: intervenciones urbanas con colecciones cápsula y memoria compartida

La marca de moda D.N.I., fundada en 2019 por los hermanos Paulo y Roberto Ruiz, ha presentado su nuevo proyecto denominado “Intervenciones”. Esta iniciativa tiene como objetivo central la activación de espacios públicos mediante la creación de instalaciones temporales y el lanzamiento de colecciones cápsula de edición limitada. Los fundadores de la firma, quienes residen en la ciudad de París tras haber migrado desde el distrito de Casa Grande en Trujillo a los 12 años, proponen con este proyecto un diálogo entre la memoria colectiva y el entorno urbano contemporáneo a través de la indumentaria y el arte conceptual.

El primer capítulo de esta serie de activaciones se titula “El Kiosco” y utiliza como eje central este elemento cotidiano de la dinámica barrial. El proyecto se materializa bajo el formato de una tienda ‘ pop up’ conceptual realizada en colaboración con HyperKiosco, una estructura de venta de periódicos reconvertida por el artista visual Nicolás Kouri en un espacio de difusión cultural. La propuesta busca transformar la percepción del transeúnte sobre un punto de encuentro común en la ciudad, vinculando la práctica del consumo popular con expresiones artísticas y de diseño local en un entorno de tránsito peatonal.

(Foto: Difusión)

La colección que acompaña esta intervención se basa en cuatro elementos icónicos del consumo masivo en el Perú: el caramelo de limón, el Picolini, la Fruna y los Chiclets. Estos productos actúan como referencias visuales y conceptuales para el desarrollo de las prendas, resignificando objetos de la infancia y del mercado popular. La elección de estos elementos responde a una intención de los diseñadores por explorar la nostalgia compartida, utilizando la estética de las golosinas tradicionales como base para la construcción de una identidad visual que conecte con la historia personal y social de los ciudadanos.

A saber ¿Cuándo y dónde? La ejecución de este evento tendrá lugar en el distrito de Miraflores, específicamente en una ubicación cercana al malecón. El espacio estará abierto al público desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de febrero, en un horario comprendido entre las 11:30 a.m. y las 7:00 p.m. Durante estos cuatro días, los asistentes podrán acceder a la estructura de HyperKiosco para observar y adquirir las piezas de edición limitada. La actividad se plantea como una experiencia de corta duración que busca integrar el diseño de moda con la rutina diaria de quienes transitan por la zona costera de la capital.

D.N.I. consolida con esta propuesta su enfoque de trabajo basado en las raíces culturales de sus fundadores, quienes mantienen un vínculo constante con su origen en Casa Grande pese a su residencia en el extranjero. Al colaborar con artistas locales como Kouri, la marca extiende su práctica más allá de la confección de ropa, involucrándose en la recuperación simbólica de los espacios públicos.

(Foto: Difusión)

La iniciativa “Intervenciones” marca así el inicio de una serie de acciones que pretenden utilizar la moda como un vehículo para documentar y reinterpretar las costumbres y los elementos visuales que forman parte del paisaje cotidiano peruano.//