D.N.I. presenta en Lima su nueva propuesta: intervenciones urbanas con colecciones cápsula y memoria compartida

Pop Up de D.N.I en Miraflores. (Fotos: Difusión)
Redacción EC

La marca de moda D.N.I., fundada en 2019 por los hermanos Paulo y Roberto Ruiz, ha presentado su nuevo proyecto denominado “Intervenciones”. Esta iniciativa tiene como objetivo central la activación de espacios públicos mediante la creación de instalaciones temporales y el lanzamiento de colecciones cápsula de edición limitada. Los fundadores de la firma, quienes residen en la ciudad de París tras haber migrado desde el distrito de Casa Grande en Trujillo a los 12 años, proponen con este proyecto un diálogo entre la memoria colectiva y el entorno urbano contemporáneo a través de la indumentaria y el arte conceptual.

