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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Elida Morillo

El camino árido y desértico al salir de la carretera central se iba poniendo cada vez más verde. La trocha se hacía más angosta y mi angustia iba creciendo. De pronto, un paisaje de postal: el río, las montañas, el cielo azul. Mi miedo desaparece. Me emociono al saber que pronto estaré escuchando banda en vivo y comiendo la palta más cremosa del mundo. De pronto, suena un claxon estridente y nuestra miniván retrocede a una preocupante velocidad. Tiene que pasar un volquete y solo hay espacio para uno en la curva. Me sudan las manos, mi miedo reaparece.

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