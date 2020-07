¿Sabías que Blanca Varela, una de las mayores representantes de la poesía en Latinoamérica, llegó a París a fines de la década del cuarenta e hizo amistad con grandes intelectuales de la época, como Octavio Paz, Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir? ¿O que Chabuca Granda, voz inigualable del criollismo, antes de conquistar al mundo con su música integró el coro de su colegio, el Sagrado Corazón, y tiempo después fue miembro de la Asociación de Artistas Aficionados?

Muchas veces creemos conocer a los personajes de nuestra historia -héroes de guerra, artistas, políticos, intelectuales- simplemente por su obra pública. Pero hay pasajes desconocidos o pocos difundidos de su vida que nos permiten entender cómo es que lograron todo lo que consiguieron. Y gracias a la plataforma BookSmart ahora lo podemos saber de forma gratuita, con ediciones dedicadas especialmente a los más pequeños de casa, sobre Chabuca Granda, Blanca Varela, Teresa Izquierdo, Martín Chambi, “Zambo” Cavero y Jorge Chávez.

***

Worldreader es una organización internacional con sede en el Perú que promueve la lectura digital como una alternativa de aprendizaje. En los últimos 10 años ha llegado a más de 13 millones de personas en comunidades donde los libros de papel, incluidos libros de cuentos y libros de texto, son escasos. Cuenta con publicaciones traducidas en 52 idiomas y ha distribuido más de 40 millones de libros digitales a lectores de todo el mundo.

Las tablets y smartphones pueden ser usadas por niños y adolescentes para que se enganchen con la lectura.

Por estos días trabajan con el Ministerio de Educación brindándoles su biblioteca digital de manera gratuita para ser usada en el programa “Aprendo en casa”. Y es que, en estos días de crisis sanitaria, el uso de herramientas tecnológicas son imprescindibles para que niños y adolescentes continúen con su proceso educativo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en términos generales, el peruano no se caracteriza por ser un gran lector. Según cifras del Ministerio de Cultura, cada persona en el país lee menos de un libro al año. Entonces, la pregunta salta por si sola: ¿Cómo estimular la lectura en los más jóvenes? Pablo Cotrina, consultor editorial de Worldreader Perú, comparte algunas recomendaciones:

Concéntrate en lograr pequeños hitos de lectura: Si no tienes un hábito de lectura formado con tu hijo, entonces no esperes que lo haga de la noche a la mañana. No te frustres si tu pequeño no lee al ritmo que esperabas. Al contrario, trata de poner pequeñas metas progresivas. Recomendamos empezar con leer durante 15 minutos 3 veces por semana.

Involucra a otros miembros de tu familia: Hacer una lectura compartida entre dos o más miembros de la familia trae muchos beneficios para niños entre 5 y 12 años. Esta dinámica desarrolla habilidades como la mejora de la atención, el reconocimiento y comprensión de palabras y la comunicación interpersonal.

Ten una actitud positiva hacia la lectura: Muchos padres no conocen los beneficios de la lectura para sus hijos y no tienen sistemas de apoyo para mejorar esta actitud. Es conveniente colocar en un lugar visible de la casa las razones de por qué es necesario leer y las mejores acciones para mejorar la práctica de lectura en casa. De ti depende fortalecer el gusto por la lectura de tus engreídos, no se trata de obligarlos o de imponer, busca la mejor forma de enamorarlos con cada frase o párrafo que leas.

Teniendo en cuenta ello, BookSmart se presenta como la alternativa ideal para promover la lectura en casa, con más de 150 libros para niños. Se puede acceder a la aplicación desde un celular o a través de la web crecelee.com/peru. //

VIDEO RECOMENDADO

Recomendaciones para fomentar el hábito de la lectura en nuestros hijos