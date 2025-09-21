El Perú quiere probar experiencias nuevas. Y en el mundo digital, eso es posible del restaurante a la mesa de casa. En esa línea, Rappi no solo conecta a millones de usuarios con sus marcas favoritas, sino que también ofrece propuestas gastronómicas exclusivas: listas para disfrutarse en minutos, como recién salidas de la cocina.

LEE TAMBIÉN | La diseñadora que rompe estereotipos en la sastrería y viste de lujo a estrellas de la música peruana, novios y mujeres de altos cargos

Esta conexión beneficia tanto a usuarios como a aliados. En promedio, los socios de Rappi crecen hasta un 30% gracias a una fórmula que combina buena operación en momentos de alta demanda, precios competitivos y ofertas personalizadas. A ello, se suma el impulso de Turbo Restaurantes, que ha convertido la velocidad en un nuevo estándar para comer bien.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

En esta nota, descubre lo que Rappi tiene preparado para ti: un recorrido por tres restaurantes que están rompiendo récords dentro de la app, llevando la diversidad y calidad de la gastronomía peruana a otro nivel de inmediatez con Turbo. Todos tienen presencia exclusiva en la plataforma y llegan frescos y calientes en minutos.

Tanta

El menú criollo de Tanta es ideal para compartir y no dejar migajas: lomo saltado, ají de gallina, cebiche y causas rellenas que despiertan los sentidos. Fundado con la idea de acercar la cocina casera a un formato contemporáneo, Tanta ha sabido mantener su autenticidad sin dejar de innovar, creando una carta que mezcla sabores clásicos con preparaciones actuales. Además, sus porciones generosas invitan a comer sin apuro, mientras que su selección de postres sella la experiencia con broche de oro.

Lo que antes era un plan de fin de semana ahora puede disfrutarse cualquier día y en cualquier lugar a tan solo un clic de distancia: los platos llegan a casa conservando aromas, colores y sazón, con ese espíritu hogareño intacto que lo hace único y permitiendo que la comida criolla se viva con la misma calidad de siempre, gracias a Rappi.

Primos

Si hay un plato que resume el sabor del Perú, ese es el pollo a la brasa. Con esa inspiración, en 2016 nació Primos Chicken Bar: una propuesta que combina pollos jugosos, buena coctelería y momentos para compartir. Su secreto está en los detalles: pollos dorados y jugosos preparados con recetas propias, papas fritas crujientes que acompañan sin robar protagonismo y ensaladas frescas que equilibran el plato.

Esa propuesta, que empezó como una mesa para disfrutar entre pocos, hoy se ha multiplicado en miles de pedidos mensuales dentro de Rappi. Lo que antes requería ir al local hoy se disfruta desde casa en minutos: con la modalidad Turbo, el pollo llega caliente y jugoso y las papas crujientes recién hechas, introduciendo la experiencia de Primos en el calor del hogar, listo para compartir sin perder frescura.

Alessandra Penny

Esta joven peruana irrumpió en la escena gastronómica con un concepto que cambió la forma de comer postres: los cuchareables, presentados en bowls biodegradables y porciones pequeñas pensadas para comer con cuchara, combinan sabor y estética para chuparse los dedos.

Sin embargo, su propuesta dulce no se queda solo ahí: tortas, cheesecakes cremosos y brownies con toppings generosos completan una carta que se ha vuelto objeto de deseo para los amantes del azúcar. Toda esa experiencia puede disfrutarse sin filas ni esperas: desde la app de Rappi al hogar, los postres llegan recién preparados y listos para compartir, manteniendo la frescura y calidad de la repostería artesanal en cada pedido.