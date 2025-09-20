¿Es el peso tu mejor indicador de progreso?

Es lunes, te subes a la balanza y sonríes con el número. Dos días después, “te traiciona” y aparece la frustración. Pero tu progreso no depende de un aparato, sino de cómo vives, sientes y respondes a tu cuerpo. Existen otros marcadores más reales, motivadores y sostenibles.

LEE TAMBIÉN | Más allá de un record personal: el arte de descansar y seguir amando el deporte

A continuación 7 formas de medir tu progreso:

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

1. Energía y vitalidad

Tu cuerpo habla cada día a través de la energía. Pregúntate: ¿me levanto con ganas o me arrastro a la cafetera? Registra tu nivel de energía al despertar, a media tarde y al final del día en una escala del 1 al 10.

2. Sueño y recuperación

Dormir bien regula hormonas, apetito y ánimo. Anota horas y calidad de sueño. Una app puede ayudarte a obtener conclusiones más precisas.

3. Rendimiento físico

¿Subes escaleras con más facilidad? ¿Haces una repetición extra? Eso también es progreso. Elige un ejercicio y mide tus avances cada semana.

4. Alimentación y digestión

Menos hinchazón, más saciedad y buena digestión son señales claras. Después de cada comida evalúa si te sientes ligero, pesado o con energía.

5. Estado emocional y mental

Reír más, reaccionar con calma o sentirte enfocado vale tanto como cualquier número. Haz tres respiraciones profundas cuando sientas estrés.

6. Salud interna

Tus análisis de laboratorio importan: glucosa, presión, perfil de lípidos. Hazte un chequeo anual y compáralo con el anterior.

7. Relaciones y estilo de vida

Compartir tiempo de calidad con familia y amigos también es progreso. Planifica actividades con quienes más quieres.

Comienza con 2 o 3 marcadores que tengan sentido para ti. El progreso es un rompecabezas donde cada pieza cuenta. Hoy mismo elige un marcador distinto a la balanza y obsérvalo durante una semana. ¡Te sentirás diferente! //