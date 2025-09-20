"El progreso es un rompecabezas donde cada pieza cuenta. Hoy mismo elige un marcador distinto a la balanza y obsérvalo durante una semana". (Foto: iStock)
"El progreso es un rompecabezas donde cada pieza cuenta. Hoy mismo elige un marcador distinto a la balanza y obsérvalo durante una semana". (Foto: iStock)
Sandra Chikhani
Sandra Chikhani

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Es el peso tu mejor indicador de progreso?
Resumen de la noticia por IA
¿Es el peso tu mejor indicador de progreso?

¿Es el peso tu mejor indicador de progreso?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Es lunes, te subes a la balanza y sonríes con el número. Dos días después, “te traiciona” y aparece la frustración. Pero tu progreso no depende de un aparato, sino de cómo vives, sientes y respondes a tu cuerpo. Existen otros marcadores más reales, motivadores y sostenibles.

LEE TAMBIÉN | Más allá de un record personal: el arte de descansar y seguir amando el deporte

A continuación 7 formas de medir tu progreso:

Newsletter exclusivo para suscriptores

Nora Sugobono

1. Energía y vitalidad

Tu cuerpo habla cada día a través de la energía. Pregúntate: ¿me levanto con ganas o me arrastro a la cafetera? Registra tu nivel de energía al despertar, a media tarde y al final del día en una escala del 1 al 10.

2. Sueño y recuperación

Dormir bien regula hormonas, apetito y ánimo. Anota horas y calidad de sueño. Una app puede ayudarte a obtener conclusiones más precisas.

3. Rendimiento físico

¿Subes escaleras con más facilidad? ¿Haces una repetición extra? Eso también es progreso. Elige un ejercicio y mide tus avances cada semana.

4. Alimentación y digestión

Menos hinchazón, más saciedad y buena digestión son señales claras. Después de cada comida evalúa si te sientes ligero, pesado o con energía.

5. Estado emocional y mental

Reír más, reaccionar con calma o sentirte enfocado vale tanto como cualquier número. Haz tres respiraciones profundas cuando sientas estrés.

6. Salud interna

Tus análisis de laboratorio importan: glucosa, presión, perfil de lípidos. Hazte un chequeo anual y compáralo con el anterior.

7. Relaciones y estilo de vida

Compartir tiempo de calidad con familia y amigos también es progreso. Planifica actividades con quienes más quieres.

Comienza con 2 o 3 marcadores que tengan sentido para ti. El progreso es un rompecabezas donde cada pieza cuenta. Hoy mismo elige un marcador distinto a la balanza y obsérvalo durante una semana. ¡Te sentirás diferente! //

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC