1. Una imagen del verano que pasamos en Punta Negra cuando éramos niños.

Hay demasiadas, siempre digo que fue el mejor verano de mi vida. Éramos niños y nos creíamos grandes. Lo mejor fueron las fiestas que hacíamos con nuestro super equipo de música, y tú prendiendo y apagando las luces para que la terraza parezca discoteca. La casa se llenaba de chicos y chicas bailando B52 o Men at Work.

2. ¿Cuál de nuestras peleas de la infancia es la más antológica?

También hay varias (risas), pero la que aún mantiene heridas abiertas es una que ni recuerdo bien por qué ocurrió: terminaste rompiendo el biberón de mi muñeca y yo rompí la jirafa de ese juego de safari que tanto te gustaba. Algún día te lo perdonaré.

3. ¿Qué es lo bueno y lo malo de ser la hermana mayor?

Lo bueno es que, de chica, les pedía que hagan cosas por mí y ustedes me obedecían. Lo malo es que mis papas experimentaron en mí todas las prohibiciones y con ustedes ya se relajaron.

4. ¿Qué crees que heredaste del viejo y de la vieja?

De mi papi, su amor al Perú, al Ejército y, en especial, a la Caballería, también su empatía, su terquedad y su mirada cuando se enojaba. De mi mami, su temperamento, su vehemencia, su alegría. Me hubiese gustado heredar su sazón y su constancia en el deporte.

5. ¿Cuántos novios tuviste antes de cumplir los veinte? Según tu diario –que yo leía a escondidas cada semana– llegaron a ser doce. ¿Los has contado?

Asuuu, ¡qué difícil pregunta! Nací enamorada del amor, fui super enamoradiza. Creo que sí llegaron a ser doce.

6. Además de no querer bailar con mi papá en tu fiesta de quince años, ¿de qué otra cosa de tu adolescencia te arrepientes?

Eso es de lo único que me arrepiento. Yo pensaba que ya bailaríamos el día que me casara, sin saber que no iba a haber otra oportunidad. Ya bailaremos cuando nos volvamos a encontrar.

7. Siempre te gustaron los Beatles, pero ¿por qué eres más de team Lennon que del de McCartney?

Porque me identifico con la rebeldía de Lennon, era un irreverente que rompía los protocolos y cuestionaba todo, además de ser un genio.

8. ¿Tom Cruise o Patrick Swayze?

Patrick Swayze

9. No te fue mal en la facultad de Derecho, pero ¿era tu carrera? Si volvieses a elegir tu profesión, ¿reincidirías?

Entré a estudiar Derecho porque la carrera es Derecho y Ciencias Políticas y la política siempre me gustó. Cuando ingresé tenía la intención de ser congresista y poder ocupar la curul que mi papi no había ganado (o no le dejaron ganar). Si tuviera que elegir nuevamente una carrera, escogería algo creativo como el marketing o algo relacionado con Sistemas.

10. El viejo murió cuando terminabas la universidad. ¿Qué significó esa muerte para ti?

Su muerte es lo más difícil que he vivido hasta el día de hoy. Yo era su engreída y él era «mi único enamorado», mi héroe, mi ejemplo de vida. A él le contaba mis dudas existenciales, con él íbamos a arreglar todos los problemas del Perú y del mundo en cualquier sobremesa que tuviéramos. Cuando mi papi murió, la vida dejó de tener el mismo sentido.

11. Durante décadas, por trabajo, has tenido que lidiar con el mundo militar. ¿Has sentido diferencias de género?, ¿cómo combate el machismo una mujer en una institución regida por códigos tan marcadamente varoniles?

Claro que las he sentido. Ser civil y mujer no era la mejor combinación en un inicio, pero los años han hecho que las cosas cambien. Creo que el hecho de que haya mujeres en las Fuerzas Armadas es la mejor manera de cambiar la mentalidad.

12. Eres la más política de los tres hermanos. ¿Participarías de la política activa?

No, a pesar que estudié Derecho por mi afán de ser congresista para servir a mi país, las veces que he podido ver de cerca la dinámica política me he desanimado.

13. ¿Cuál es el mejor presidente que ha tenido el Perú?

La verdad que en los últimos años ninguno podría llevarse ese título. Quizá si retrocedemos en el tiempo, podría ser Odría, solo porque les dio el voto a las mujeres.

14. ¿Soy caviar?

¿Qué es ser caviar? Esa palabra la usan de manera tan ofensiva, que no podría decirte caviar jamás. Si se trata de hablar de tu posición política, de derecha no eres, pero de izquierda tampoco.

15. ¿Te consideras feminista?, ¿por qué?

Sí. Creo y lucho por la igualdad de oportunidades para las mujeres. Creo que son necesarios muchos 8 de marzo para entender que aún hay mujeres que no tienen las mismas oportunidades que los hombres y para crear conciencia de que muchas veces somos agredidas por el simple hecho de ser mujeres.

16. Esta es una pregunta incómoda que todos los hombres deberían hacerle a las mujeres de su familia: a lo largo de tu vida, ¿has sido víctima de algún tipo de agresión sexual? Si la respuesta es sí, ¿cómo se supera?, ¿se supera?

Sabes que sí, pero no voy a comentar más del tema.

17. Tienes dos hijos, Adriana y Rodrigo. ¿Qué es lo que más admiras de ellos?

Admiro su complicidad, son los hermanos más hermanos que conozco, ambos están llenos de creatividad. Son las mejores versiones de sus padres.

18. Mientras los criabas, ¿qué frase de la vieja es la que más repetías?

¡Dime la verdad, que me muera yo!

19 . ¿Cómo has logrado que Martín, tu primer esposo, se lleve tan bien con Carlos, tu segundo esposo? ¿Cuál es el secreto?

El secreto es que ambos son hombres inteligentes y seguros de sí mismos. Yo solo los elegí (risas).

20 . ¿Qué tienen los caballos que te gustan tanto?

Son animales nobles, fuertes, hermosos. Montar a caballo, tener tu caballo, formar un binomio con él es de las mejores sensaciones de la vida. «Cuando estoy a caballo, más alto que yo… solo Dios».

21 .Si tuvieses que elegir un momento del viaje a Cusco que hace dos meses hicimos los tres hermanos, tú, yo y Luis. ¿Con cuál te quedarías?

Jugando Jenga en el bar, cuando movías la mesa para que yo pierda (risas). Me quedo con todo, ese viaje nos hizo reconectar, solo recordándolo me siento feliz.

22 . Se han muerto ya todos los tíos Cisneros Vizquerra, los hermanos de nuestro padre, tan protagónicos durante toda nuestra existencia. ¿Cómo describirías lo que representaron ellos para ti?

Cuando mi papá murió, los tíos asumieron su rol entre todos, no solo nos apoyaron económicamente sino que estuvieron presentes en todas nuestras actividades. Cada uno de ellos era un poquito de mi papá. Si la muerte de mi papi revoloteó nuestras vidas adolescentes, la muerte de los tíos nos dio el sacudón para darnos cuenta de que ya estamos grandes y que, como decía el abuelo, «nacer para morir no es lo peor, lo trágico es pasar sin sonreír».

23 . ¿Crees en Dios? Y si no en él, ¿crees en algo?

Sí creo en Dios. No me llevo bien con la iglesia, pero creo en Dios.

24 . ¿Qué significa tener 50 años?

Que las rodillas y la espalda duelen. Que la menopausia llegó. Que mis hijos ya están volando. Que lo que viene me genera ansiedad. Y que espero tener 50 años más para hacer lo que no hice en la primera temporada y seguir generando recuerdos lindos en la vida de los que más quiero.

25 . ¿Qué te hace reír?

Trato de reírme todos los días, hago bromas en la oficina, me río de las cosas que me pasan, me río cuando me equivoco, me río de todo lo que puedo.

26 . ¿Qué te hace llorar?

A los 50 años lloras por todo. Hoy lloré en la mañana cuando pasé por un Nido y vi a un papá tomándole fotos a su hijo en su primer día de clases. Sentí una nostalgia increíble.

27 ¿La película que no te cansas de ver? ¡No vale decir Grease!

Jajajaja, esa es mi peli favorita de todos los tiempos. En verdad en la pregunta entre Tom Cruise y Patrick Swayze gana John Travolta jajajaja.

Cuestión de honor es otra de las pelis que puedo ver mil veces.

28. ¿Estás lista para ser abuela?

¿Lista para quéeee?

29. Un talento escondido.

Tengo un talento para cantar que está tan escondido que aún no sale a flote.

30. Ayer fue Día de la Mujer. ¿Qué tipo de mujer eres?

Soy una mujer enamorada de la vida, que no se da por vencida. Defiendo las injusticias, respeto las reglas, odio las faldas y los vestidos. Amo los tacos. Odio lo coquette. Amo lo camuflado.