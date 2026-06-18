Detrás de cada gran plato que posiciona al Perú como un referente gastronómico mundial, hay un aula, un taller y un maestro que moldea el talento de las nuevas generaciones. Esta sólida oferta educativa, que abarca desde institutos técnicos de gran impacto social hasta prestigiosas facultades universitarias, es el verdadero motor culinario que asegura la sostenibilidad y la constante evolución de nuestra mesa.

En ese escenario, los Premios Somos 2026, los galardones gastronómicos que el diario El Comercio entrega desde el 2023 para celebrar lo más destacado del sector, abren una vitrina fundamental para reconocer a los semilleros del talento peruano. La categoría a Mejor escuela o facultad de cocina no solo premia la excelencia académica, sino que destaca el esfuerzo de las instituciones por preparar profesionales capaces de liderar cocinas en cualquier rincón del planeta, manteniendo en alto el nombre del Perú.

¡Conoce a los nominados!

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor escuela o facultad de cocina de los Premios Somos 2026:

Carrera de Cocina de Fundación Pachacútec

Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR) - Gastronomía Peruana e Internacional

Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía de la USIL

Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo PUCP

Instituto de Gastronomía y Gestión Culinaria (INTECI)

Instituto Gastronómico D’Gallia

Instituto SISE - Gastronomía

Le Cordon Bleu Perú

Universidad de San Martín de Porres (USMP) - Alta Cocina y Gastronomía

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) - Carrera de Gastronomía y Gestión Culinaria

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.