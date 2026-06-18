Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: iStock)
(Foto: iStock)
/ Hispanolistic
Por Redacción EC

Detrás de cada gran plato que posiciona al Perú como un referente gastronómico mundial, hay un aula, un taller y un maestro que moldea el talento de las nuevas generaciones. Esta sólida oferta educativa, que abarca desde institutos técnicos de gran impacto social hasta prestigiosas facultades universitarias, es el verdadero motor culinario que asegura la sostenibilidad y la constante evolución de nuestra mesa.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.