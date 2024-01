Si el Perú es tierra de tablistas, la playa Makaha, en Miraflores, es uno de sus campos más fértiles. De sus aguas, entre las décadas del 50 y 60, surgió la primera generación dorada de surfistas peruanos que empezó a conquistar los mares del mundo. Hombres y mujeres que se atrevieron a dominar el Pacífico cuando sus olas reventaban en la base del acantilado. Por estos días, caminar por esta zona es encontrarse con un gran número de jaladores que ofrecen desde clases de surf al paso hasta tablas y demás aditamentos. Bajo un sol que invita a refrescarse, se han reunido aquí cuatro chicos que buscan continuar con la tradición que ha llevado al Perú a ser una vitrina de este deporte. Sus nombres son Bastián Arévalo García Miró (14), Sofía Artieda (13), Luca Chipoco Dasso (13) y Brianna Barthelmess (12). Jóvenes deportistas que nos hacen mirar el futuro con optimismo y el pasado como un valioso legado. Más que promesas, comienzan a ser una realidad.

LA NUEVA SANGRE

Como la mayoría de niños que nacen en Lima, Sofía comenzó a correr tabla en el circuito de playas, cuando tenía ocho años. A esa edad fue invitada a formar parte de Alto Perú, un proyecto social que promueve el deporte en niños y adolescentes, justo al pie del Morro Solar. Esa experiencia sembró en ella la motivación para querer dedicarse al surf no solo como un pasatiempo, sino como actividad profesional. Su sueño es viajar por el mundo para competir en los circuitos de élite, como Sofía Mulánovich o Stephanie Gilmore, sus dos ejemplos en esta disciplina. “Mi meta es ser campeona mundial”, nos dice la joven surfista, sentada sobre las rocas.

Sofía es la surfista revelación del momento. Ella también se coronó como una de las vencedoras del Torneo Sudamericano Juvenil de Surf 2023.

Va por buen camino. El 2023, Sofía Artieda se consagró como la surfista revelación del año, tras cerrar una notable temporada con triple triunfo en tres categorías distintas (Sub 14, Sub 16 y Open) del circuito nacional. Esto la convierte en la tablista peruana más joven en obtener dicha marca. “Estar en el mar es una mezcla de diversión y adrenalina”, comenta la pequeña campeona, que meses antes, en Mar del Plata, se había coronado en la categoría Sub 14 del Campeonato Sudamericano Juvenil de Surf. “Espero seguir surfeando por el resto de mi vida. Por ahora, no me imagino haciendo otra cosa”, complementa.

En 2022, Brianna se consagró campeona de la categoría sub 12 del circuito nacional. EN 2023, Bastián se impuso en la sub 14 del Semillero Latinoamericano Pro Tour. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Quien también tuvo un sonado triunfo en Mar del Plata el año que pasó es Bastián Arévalo García Miró. El talentoso tablista fue el mejor de la categoría Sub 14. “Competir en un país que no es el tuyo te da una presión extra, pero tuve la capacidad de concentrarme y sacar buenos resultados”, recuerda. “Viajamos un grupo pequeño, pero muy unido. Una de las mejores cosas que me ha dado el surf es viajar y poder hacer buenos amigos”.

En el Torneo Sudamericano Juvenil de Surf 2023, celebrado en Argentina, Bastián obtuvo el título de la categoría Sub 14.

Bastián se inició en este deporte impulsado por su papá, un surfista aficionado. Al principio, un par de revolcones hicieron que le tuviera respeto al mar, pero nunca desistió en su intención de pararse sobre una tabla para surcar las olas. Hoy puede pasar más de tres horas al día surfeando, con la misma seguridad de un tablista experimentado. Después del colegio, lo primero que hace es ponerse el ‘wetsuit’, coger su tabla y bajar a la Costa Verde para dejarse envolver por un tubo de agua: dice que le genera la sensación de estar en otro mundo, más pausado y calmado. “Surfear me da mucha paz y tranquilidad”, apunta el deportista, cuya principal aspiración es llevar la bandera peruana a los Juegos Olímpicos.

LOS HIJOS DEL SUR

Una de las principales bondades del litoral peruano es la presencia de buenas olas durante todo el año. A 49 kilómetros al sur de Lima, Punta Hermosa es uno de los balnearios donde más se cultiva la práctica del surf. Miguel Tudela y Analí Gómez son algunos de sus hijos más ilustres. A ellos habría que sumarle a Luca Chipoco, un adolescente que se desliza con gran pericia sobre las olas de Caballeros, Señoritas, Kontiki y Pico Alto, donde solo los más bravos son capaces de dominar sus crestas de más de tres metros de altura. “Siento una gran conexión con el mar desde que tengo memoria”, afirma Luca, quien en 2023 compitió en la Sub 16 del circuito nacional y, pese a enfrentarse a chicos más grandes que él, obtuvo un meritorio segundo lugar.

Luca Chipoco y Sofía Artieda en la playa Makaha, en Miraflores, cuna de grandes surfistas peruanos. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Unos kilómetros más allá, en San Bartolo, Brianna Barthelmess se perfila como una de las surfistas peruanas con mejor proyección. De la mano de su padre, aprendió desde pequeña que el mar puede ser tu amigo y cómplice de las más memorables aventuras. En agosto pasado, tuvo una de esas experiencias que difícilmente olvidará: lideró tres categorías (Sub 18, Sub 14 y Sub 12) del Semillero Latinoamericano Pro Tour, que se llevó a cabo en Chile y Perú. Un año antes, había conseguido el título Sub 12 del circuito nacional de surf. “Una de las lecciones del tiempo que llevo compitiendo es seguir y no darse por vencido si las cosas no salen como queremos. Los mejores resultados se logran con mucho esfuerzo y paciencia”, dice.

El ‘team’ peruano consiguió tres medallas de oro, tres de bronce y tres de cobre en el torneo sudamericano celebrado en Honu Beach, Faro Norte, en Mar del Plata.

También hay que tener en cuenta estos nombres: Alejandro Bernales, Pol Huguet, Aissa Chuman, Antonella Caballero, entre otros. El surf peruano posee una camada de nuevos representantes que están en edad de seguir por el camino profesional, o de tomar nuevos rumbos ante la falta de auspicios que, dentro de unos años, cuando sean mayores de edad, les impida competir en la élite. Para extender nuestro dominio sobre las olas, es necesario que reciban apoyo. Futuro hay. //