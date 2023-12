El extraordinario impacto que ha tenido Milett Figueroa (31) en su incursión en la televisión argentina es un elemento que puede ser medido, cuantificado y estudiado por la ciencia estadística. Una mirada rápida a Google Trends, en su versión para el país sureño, muestra un primer pico de interés hacia ella el 10 de setiembre de este año, fecha en que la actriz y modelo peruana de 31 años debutó en el ‘reality’ “Bailando 2023″. Subió de 0 a 50 en el tablón de popularidad, como un sismógrafo cuando registra un temblor de mediana intensidad. Desde entonces, Figueroa pasó de ser una virtual desconocida por esos lares a una presencia recurrente en los hogares en el horario del ‘prime time’. Otro movimiento tectónico en su popularidad se registra el 15 de octubre de este año, la vez que la periodista Mercedes Ninci advirtió de un posible romance oculto entre la peruana y el conductor del programa, Marcelo Tinelli, de 63 años, luego de que se informara que ambos habrían pasado un fin de semana en Punta del Este (Uruguay).

Pero la montaña Everest de este asunto, el terremoto mediático que rompió el marcador de Google, ocurrió el 12 de noviembre, cuando el nombre de Milett alcanzó el 100 perfecto en las listas de tendencias del buscador. Fue justo cuando la prensa del corazón argentina revelaba por fin la supuesta primera foto oficial de Figueroa y Tinelli como pareja. Aparentemente sin ganas ya de negarlo, la pareja salió a los pocos días e hizo pública su condición de “salientes” y para que no quede duda la oficializó con un beso en cámaras. Desde entonces, las palabras de amor que se dan no han dejado a nadie indiferente, incluso a los que integran ese tribunal de comentarios mala onda llamado redes sociales.

Milett Figueroa tuvo una estupenda llegada a Argentina. Debutó fuera de nuestras fronteras con éxito y hasta pudo conocer el amor. La foto pertenece al año 2018. FOTOS: HUGO PEREZ / EL COMERCIO / HUGO PEREZ

El romance de Figueroa y el ex- presentador de “Videomatch” ha roto esquemas y casi no hay alguien que no tenga una opinión al respecto, así sea un asunto que poco les incumba en verdad. Para María Milett Figueroa Válcarcel, aterrizar con éxito en la Argentina ha supuesto un largo viaje, que empezó en su natal Arequipa, en donde vivió hasta los 15 años para luego emprender una ruta de descubrimiento artístico que la trajo a Lima primero, a protagonizar ‘realities’ y obras de teatro. Casi desde su aparición, Milett ha padecido los estragos de una sociedad que juzga a las mujeres sobre la base de su apariencia y una presunta forma “correcta” de comportarse. Se la vinculó sin mayores fundamentos con diversos personajes de la farándula. También denunció acoso de uno de ellos en un programa de televisión y hasta sufrió de un lamentable caso de violación de la intimidad que marcaría a cualquiera.

No hace mucho, en una entrevista para el podcast “Mirada púrpura”, advirtió que su relación con los hombres ha sido compleja durante toda su vida. “Yo sentía, y hasta ahora siento, que no puedo tener amigos hombres. Eso es algo que he trabajado en mí. No sé si es por la belleza o qué sé yo, no quiere decir que me sienta bella todo el tiempo, pero cuando era pequeña sentía que no podía [tener amistades masculinas]”, dijo.

Milett saltó a la fama en programas tipo reality como "Esto es Guerra". (Foto: Martin Herrera). / MARTIN HERRERA

En el caso de Marcelo Tinelli, casado en tres oportunidades, los comentarios a su relación también han estado cargados de adjetivos de todo tipo. No es raro ver en las redes del argentino mensajes de “apoyo” que celebran su relación con una mujer más joven, como si hubiera anotado un gol, hasta otros que deslizan puro veneno hacia la peruana, acusándola de ser una presunta interesada o aprovechada. Son voces que desconocen que Milett ha trabajado fuerte desde sus épocas triunfales en el ‘reality’ peruano “El gran show”, para exhibir su envidiable destreza motora en escenarios de baile foráneos como el ‘reality’ argentino. De otro lado, a Tinelli se lo acusa en redes de mujeriego y se le depara el adjetivo que endosan a los hombres que salen con mujeres menores que ellos, como se sabe, algo sobre su edad y un color del arco iris.

En la prensa, el romance entre ambos da de comer a varios, los mismos que suelen resaltar que el conductor tiene dos hijas, Micaela y María Candelaria, que son mayores que Milett. Sin embargo, nada de esto parece ensombrecer la relación de la pareja, que desde noviembre comparte abiertamente su amor en redes sociales, sin preocuparse por lo que opinen los demás. Tinelli parece un adolescente enamorado, y asegura que siente que la conoce de toda la vida. “Me enamora todo de ella y me siento muy cómodo a su lado”, le dijo al programa “Socios del espectáculo”. Por el momento, se ha conocido que la pareja no podrá pasar juntos las festividades navideñas, tal como habían expresado hace unas semanas, debido a un compromiso familiar de ella. Por esta razón, Milett regresará pronto al Perú, lo cual, sin duda, será motivo de alegría para sus seguidores locales que no han dejado de apoyarla en esta incursión internacional. //