Jorge Vázquez: invitado internacional del LIF Week O-I | FOTOS

El vestido más fotografiado de la última década en nuestro país lleva su firma. Tres fueron los bocetos que Jorge Vázquez presentó a Alessandra de Osma antes de que la peruana se decidiese por un diseño hecho con gazar de seda doble y chantilly rebordado con hilo de seda. De Osma, cuenta él, buscaba un look que no caduque en el tiempo para su enlace con el príncipe Christian de Hannover. El resto es historia.

Tu vínculo con el Perú nace de tu amistad con Alessandra. ¿Cómo surgió?

​

Ella es clienta de nuestro atelier desde hace algunos años y también ha comprado algunas piezas de nuestras colecciones para la tienda que tiene en Lima [Isidra], pero sí, esta es la primera vez que voy. No puede asistir a su matrimonio por un tema de agenda.

Tu participación en LIF Week se confirmó poco después del enlace. ¿Qué esperas de esta visita?



La boda fue un viernes y el lunes se cerró lo de LIF Week, así que todo pasó muy rápido. Me interesa mucho la arquitectura colonial de Lima; por supuesto, también la de Cusco. La vestimenta autóctona, regional. Me gustaría dedicar uno o dos días a ver artesanía textil y el trabajo con los bordados, que es muy rico y siempre me ha llamado la atención. Pienso que es el tipo de estilo que se podría ver por la calle: faldas bordadas con flores, una camiseta y sandalias.

Eres conocido por vestir a muchas mujeres de la alta sociedad: la reina Letizia, Isabel Preysler, la duquesa de Alba…

​

A la duquesa de Alba le habría encantado llevar ese look. Ella tenía un estilo folk, un toque hippie. Y a Isabel Preysler igual: la veo con un top enseñando los hombros y una falda con bordados peruanos. Definitivamente se podría hacer una gran colección; espero empaparme de todo eso para que la próxima tenga algo de peruano. Alguna vez Nati Abascal [una de las primeras modelos de alta costura española] me dijo que tenía que hacer algo inspirado en Perú, que me iba a ‘chiflar’. También está el trabajo de Mario Testino. Me quedé con ese gusanillo.

Recientemente una amiga y clienta tuya, Tamara Falcó, entrevistó a Mario Vargas Llosa para una publicación española. ¿Qué te pareció la conversación?

​

Tamara es parte de nuestra familia desde hace tiempo. Ella es superespontánea y esa naturalidad se agradece. Vargas Llosa ya forma parte de su vida y todo es más coloquial, más normal entre ellos. A lo mejor, si yo tuviese que entrevistarlo, tendría que documentarme muchísimo, pero al final para ella se trata de la pareja de su madre.

La última colección que presentaste está inspirada en la serie Dinastía. ¿La veremos en la pasarela LIF Week?



Es una colección otoño-invierno, que es la estación a la cual están entrando en Perú. Hacemos un homenaje a las mujeres de esa serie: glamurosas, con siluetas muy marcadas, muy años ochenta. La aceptación que tuvo en Madrid y París fue bastante buena. Es la que llevaremos a Lima, pero todavía no sabemos si serán 30 o 40 looks.

Mencionaste a Testino cuando hablabas del Perú. ¿Qué repercusión hubo en la moda europea tras las acusaciones de abuso sexual?



Para mí es uno de los mejores fotógrafos del mundo y me centro más en eso. A veces pasan cosas que yo ni me entero. No sé qué se pudo comentar; me quedo con la carrera brillante y me encantaría hacer alguna campaña de moda con él.

MÁS DE SOMOS...