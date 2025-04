El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Hillary Baca.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Hacer contenido de lo que más me gusta: publicidad y márketing. También amo ir de ‘shopping’.

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Es lo que siento ahora mismo, la simpleza de poder cruzar la puerta de mi casa y sentir paz. Tener salud y a mi familia conmigo.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi creatividad. Vivo mi vida con ojos de curiosidad.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser tímida para entablar una primera conversación.

¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Sentir que le fallé a alguien que confiaba totalmente en mí.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Pensar que copiando algo pueden alcanzar el mismo éxito de alguien original.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Todo lo que me ha traído confiar en Insight, mi perfil de márketing. Aunque el camino ha sido lento al inicio, crear contenido me está brindando infinitas posibilidades por las que estoy muy agradecida.

¿En qué ocasiones mientes?

Hay muchos ingredientes gastronómicos que no me gustan. Pero si estoy con gente con quienes no tengo mucha confianza y me sirven un plato con ellos, igual me lo como. Además, digo que estuvo rico. Ja, ja.

¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Ahora mismo. Estoy endeudada, pero me casé hace poco y fui muy feliz, tengo un departamento, salud y estudio una maestría. No puedo pedir más.

¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Todo lo que me hace feliz va a ser una buena inversión. Desde un antojo hasta un viaje. Hace tiempo me he convencido de ello. Si algo te nutre el alma, está bien.

¿Qué objeto personal tiene más valor para ti?

Mi anillo de compromiso, mi aro de matrimonio y una pulsera que mi mamá me regaló hace tiempo. Más allá de lo material, en el día a día los veo y me acuerdo de mi esposo y mi mamá.

¿Cómo te gustaría morir?

Dejando a los míos tranquilos. Que sientan que nada me faltó, que fui feliz y que pueden estar en paz.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Tocar algún instrumento musical. Siempre intenté, siempre fallé. //