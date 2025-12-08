Las persona que se encuentre de vacaciones, pueden crear un mapa y podrá ver la distancia entre los lugares que va a concurrir.
Las persona que se encuentre de vacaciones, pueden crear un mapa y podrá ver la distancia entre los lugares que va a concurrir.
Agencia Europa Press

Así puedes dejar una reseña en Google Maps sin el nombre real
Así puedes dejar una reseña en Google Maps sin el nombre real

permite a cualquier usuario convertirse en guía local y compartir con el resto de personas su valoración sobre un restaurante, un teatro o un lugar de interés, y ahora puede hacerlo de manera privada sin tener que revelar el nombre real.

Los usuarios tienen desde este mes la posibilidad de dejar las reseñas con su nombre real o de establecer el ‘nick’ o apodo que más les guste, para que quien las lea no sepa de quién se trata.

Este cambio se realiza directamente en el perfil de usuario (‘Tu perfil’) dentro de Google Maps, donde, al editarlo, aparece la opción de ‘Usar un nombre personalizado’, que será el que se verá de manera pública en el servicio de navegación pero también en la Búsqueda.

Para reforzar la privacidad, el usuario pueden acompañar el apodo de una imagen de su elección, que será la que acompañará a su perfil y que tampoco tiene que mostrar su rostro real.

Aunque leer una reseña de una persona anónima puede ser halagador, como una sorpresa, también abre la puerta a la publicación de reseñas falsas con las que se busca hacer daño. Para evitarlo, Google mantiene la vinculación de las reseñas con la cuenta de usuario, para poder monitorizar la actividad sospechosa.

