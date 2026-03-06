Escuchar
Imagen creada por IA del asteroide 2024 YR4, cuyo paso cerca a nuestro planeta generó preocupación por la posibilidad remota que colisionara primero con la Tierra y luego con la Luna.
Utilizando datos de las observaciones del telescopio espacial James Webb, recopilados los días 18 y 26 de febrero, los expertos de las agencias espaciales descartan la posibilidad de que el asteroide 2024 YR4 impacte en la Luna el 22 de diciembre de 2032.

