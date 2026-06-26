Según un sondeo de OPPO, los emprendedores utilizan sus celulares para la toma de fotos y videos de productos, la publicación de contenido en redes sociales y la atención de consultas y pedidos en tiempo real, lo que demuestra una tendencia hacia la transformación digital.
Según un sondeo de OPPO, los emprendedores utilizan sus celulares para la toma de fotos y videos de productos, la publicación de contenido en redes sociales y la atención de consultas y pedidos en tiempo real, lo que demuestra una tendencia hacia la transformación digital.
Por Redacción EC

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) constituyen la base del tejido empresarial peruano y, según el Ministerio de la Producción, más del 85% de ellas desarrolla actividades en los sectores de comercio y servicios. En negocios donde la relación directa con el cliente puede definir una venta, el celular se posiciona como una herramienta de gestión que permite atender consultas, mostrar productos, coordinar pedidos, digitalizar documentos, crear contenido e incorporar IA en la operación diaria.

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