Aunque su existencia data de hace muchos años atrás, la Inteligencia Artificial está de moda en esta época y también genera muchos temores, al punto de que Sam Altman, cofundador de OpenAI, ha advertido sobre peligros reales para la humanidad.

Y es que la empresa ha sido creadora de los modelos ChatGPT, además de las versiones GPT-3 y GPT-4, un prototipo de chatbot que se especializa en el diálogo y que hoy en día es usado por millones de personas.

“Debemos tener cuidado y al mismo tiempo entender que no sirve tenerlo todo en un laboratorio”, dijo Altman, y se mostró a favor de difundir la IA mientras los riesgos son bajos: “Habiendo dicho eso, creo que la gente debería estar feliz de que estemos algo asustados de esto. Si pudiera decir que no me asusta, no deberías confiar en mi (...)”.

Ahora, Altman también ha señalado que su principal preocupación es que la inteligencia artificial como ChatGPT pueda ser usado para desinformar a las personas, señala informe de Infoabe. El otro riesgo es que la información que utiliza estos sistemas podría no ser fiable.

La Inteligencia Artificial viene generando temores en las personas. (Foto: AFP)

Esto es un gran problema ya que significa riesgo de ciberseguridad. “Ahora que han mejorado su capacidad para programación, podrían utilizarse para realizar ciberataques más agresivos”, dijo el CEO, en una entrevista original con ABC News.

“Seguro que haremos correcciones al mismo tiempo que ocurren estos hechos negativos. Ahora que los riesgos son bajos, estamos aprendiendo lo más que podemos y estableciendo una constante retroalimentación”, aseguró el CEO de la compañía, a la vez que rechazó el miedo de que la inteligencia artificial podría intentar dominar el mundo como en algunas películas.

VIDEO RECOMENDADO La Municipalidad de Miraflores, Luz del Sur y EVInka inauguraron una estación de carga rápida de vehículos eléctricos en el cruce de las avenidas Armendáriz y La Paz.