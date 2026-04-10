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Los efectos del consumo de sustitutos de azúcar todavía están siendo estudiados.
Los efectos del consumo de sustitutos de azúcar todavía están siendo estudiados.
/ Pixabay
Por Agencia EFE

Un estudio en ratones ha revelado que consumir edulcorantes artificiales tan comunes como la sucralosa y la stevia tiene efectos negativos sobre los genes que pueden transmitirse a la descendencia.

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