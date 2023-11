La billetera virtual Google Wallet ya está habilitada en Perú. Los usuarios ya pueden descargar la aplicación y pagar en cualquier establecimiento por medio de la tecnología NFC de pago sin contacto, asociando su tarjeta de crédito o débito en el dispositivo móvil.

Esta tecnología ya se usa en países de la región como Argentina, México, Chile, Colombia, Brasil o Ecuador, y ahora se suma nuestro país. ¿Es fácil de utilizar? ¿Tiene algún costo? ¿Es segura?

El acceso es bastante simple: se ingresa a Google Play y allí se busca la aplicación Billetera de Google o Google Wallet. Una vez instalada, se registra la tarjeta de crédito o débito y listo, ya se puede pagar sin contacto.

Esta es una primera etapa para el uso de Google Wallet. Edgardo Frías, director general de Google Perú y Chile, indicó a El Comercio que ya se han incorporado las tarjetas American Express, Mastercard y VISA de BCP, BBVA, Caja Arequipa, Interbank, Máximo y Scotiabank.

“Estamos tratando de buscar primero la adopción de la billetera en los servicios, de que puedas incorporar una tarjeta bancaria (crédito o débito) y por el otro lado lo que hoy son las tarjetas de embarque. Serían como los dos primeros objetivos”, indicó.

En este último caso, señala Google que se trabaja con más de 30 aerolíneas internacionales, y destacan LATAM, Gol, United, Lufthansa, Aeroméxico, KLM y Air France. Esperan pronto incorporar otras funciones como el pago de tickets de cine, entradas a conciertos y otro tipo de servicios.

Edgardo Frías, Director General de Google Perú y Chile (der.) y Gonzalo Mariategui, Director Comercial Finance, Retail y Educación de Google Perú. (Foto: Daniel Bedoya Ramos)

Y cómo lo hace, cuál es el negocio

Aunque parezca increíble, la Billetera de Google es un servicio gratuito. “La meta última que nosotros buscamos con esto es facilitarle la vida a los usuarios a través de una billetera digital. No tiene un modelo de negocio atrás, no está incluido en programas de publicidad, y no tiene el tema de las comisiones” , indicó Frías. De esa manera buscan ayudar a que los pagos puedan hacerse de una mejor manera y mucho más seguros.

Para acceder a Google Wallet se debe contar como mínimo en el dispositivo un sistema Android, la tecnología NFC y los elementos de seguridad biométrica (reconocimiento facial o de huella digital) o el PIN.

Desincentivar el robo de celulares

Uno de los temores es la seguridad. El robo de celulares ha crecido en los últimos años en Perú, motivando el aumento de la pena de cárcel hasta los 30 años. Y es que no solo el equipo es valioso, la información puede serlo mucho más.

Para Frías, el uso de Google Wallet funciona como una barrera contra la delincuencia. “Estamos tratando de informar de las capas de seguridad que existen para que la gente esté mucho más tranquila y desincentivar este tipo de acciones como el robo de celulares”, comentó.

¿Cuáles son estos métodos de seguridad? Primero, cuando se agrega una tarjeta de pago a Google Wallet, se crea una tarjeta virtual que se conoce como token de dispositivo. Es decir, el número de tarjeta real no se almacena en el equipo ni se comparte con los comerciantes.

Por otro lado, el bloqueo de pantalla sirve como medida de seguridad para usar la aplicación. Antes de cada pago, el usuario deberá desbloquear el dispositivo con su método de seguridad predefinido. También se cuenta la opción de bloqueo, cambio de contraseña y eliminación de la información del dispositivo en caso de robo o pérdida.

