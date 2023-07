El avance tecnológico ha permitido el desarrollo de gran variedad de apps útiles para desempeñar las más diversas funciones en los dispositivos móviles, sin embargo, no todo es color de rosa en el mundo de las aplicaciones, ya que algunas apps prometen mejorar el funcionamiento del teléfono, pero resultan tener software malicioso.

Aquí te decimos qué tipo de apps no debes descargar para que evites dañar tu celular.

Tipos de aplicaciones que no debes descargar en tu celular

Apps para enfriar el celular

De acuerdo con Get Honest Reviews, las apps de enfriamiento del teléfono no pueden mejorar el rendimiento tu dispositivo móvil, debido a que el software de una aplicación no puede enfriar los componentes físicos del celular, ya que este tipo de apps ralentizarán más tu teléfono al consumir mucha energía, pues se trata de apps que se ejecutan en segundo plano mientras realizas otras actividades en tu celular.

Así que las apps que prometen enfriar el celular cuando se calienta, pueden afectar el rendimiento de tu dispositivo móvil, ya que al descargar una aplicación para que su temperatura baje, el teléfono puede saturarse y dañarse.

Y aunque parezca increíble, tu teléfono también necesita estar protegido de las altas temperaturas, ya que el celular por lo regular se satura y se calienta debido a que el procesador o el sistema operativo está llegando a su máximo nivel de desempeño, esto suele pasar, por ejemplo, cuando usas una app de videojuegos durante un tiempo prolongado, o el dispositivo está conectado a un cargador que funciona a una alta velocidad, e incluso si estuvo expuesto al calor del sol durante mucho tiempo mientras tomabas selfies o fotografías al aire libre.

Evitar usar la cámara es una buena opción cuando el celular está caliente, especialmente para grabar videos, debido a que requiere mucha energía de la batería. Y si habitualmente guardas tu teléfono en un estuche, lo mejor es que lo dejes en un bolso o maleta más amplia para que se pueda ventilar, pero sin exponerlo al sol porque podría calentarse más. Asimismo, si activas el ahorro de batería de tu dispositivo móvil y lo dejas descansar algunos minutos, se enfriará, de acuerdo con las recomendaciones que hace The Washington Post.

Apps para ahorrar la batería

Según BBC News, las apps que prometen mejorar el rendimiento de la batería no brindan una solución que mejore el funcionamiento del teléfono. Entonces, si las apps para el ahorro de energía pueden dañar el dispositivo móvil, puede que te preguntes ¿cómo ahorrar la batería de mi celular? De acuerdo con la página de soporte técnico de Google, puedes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones, dependiendo de tu dispositivo:

Configura y reduce el brillo de la pantalla cuando lo consideres necesario.

Apaga los sonidos o vibraciones del teclado.

Restringe las apps que requieren un uso elevado de la batería.

Eliminar cuentas o apps que no utilizas.

Activa el modo oscuro de la pantalla.

También se recomienda cuidar la batería usando el adaptador de corriente que viene con el teléfono, ya que usar otros cargadores pueden ralentizar la cargar de energía e incluso dañar la batería.

Además, no es necesario llevar al límite la capacidad de la batería pasando de carga completa a cero, o de cero a completa. Lo recomendable es que de vez en cuando se agote la batería por debajo del 10% sin llegar al cero por ciento, y luego la pongas a cargar el celular por completo durante la noche. También puedes activar el ahorro de batería de tu teléfono, apagar el Bluetooth cuando no lo utilices y activar el modo avión en caso de que no necesites utilizar tu red de datos móviles.

Apps para limpiar el dispositivo de caché

Si bien la principal función de la memoria caché consiste en almacenar partes de las páginas web, como imágenes, para que se abran más rápido en la próxima consulta, suele ocupar mucho espacio en el almacenamiento del teléfono cuando no se limpia con frecuencia, lo que a su vez puede hacer que la navegación por internet sea más lenta en el celular.

Así que si las apps para limpiar o borrar el caché del celular tampoco ayudan a mejorar el rendimiento de tu dispositivo, ya que pueden ralentizarlo y dañarlo, de acuerdo con el tecnólogo José García-Nieto. Lo recomendable para que limpies la memoria caché de tu celular, es que lo hagas manualmente entrando en el menú de Configuración o Ajustes de tu dispositivo móvil.

Ahí verás la opción de Aplicaciones, donde podrás ver la lista de todas las apps que están instaladas en tu celular. Para limpiar la memoria caché sólo debes entrar en cada aplicación, seleccionar la opción de Almacenamiento y pulsar en Borrar o Eliminar Caché.

Así que evita descargar apps que prometen enfriar el celular, ahorrar energía o limpiar a memoria caché de tu dispositivo móvil, ya que podrían dañarlo. Sin embargo, si tu teléfono se sobrecalienta, se le agota rápido la batería o su almacenamiento se satura, puedes poner en práctica las sencillas recomendaciones que te compartimos para mejorar el rendimiento de tu celular.

GDA / El Universal / México