Si usas mucho el correo electrónico Gmail, te gustará saber que existe una extensión que te permite ver si han leído o no tu mensaje. Se trata de Mailtrack y está disponible de manera gratuita en la Chrome Web Store o en su propia página web.

Esta extensión cuenta con más de 2′000.000 de usuarios y posee una puntuación de 4,4 de 5 en la tienda web del navegador de Google. Asimismo, está disponible en español, inglés, portugués, francés y más.

Así como WhatsApp, Mailtrack funciona mostrando dos checks verdes en los correos electrónicos enviados. Además, también permite monitorear las veces que el receptor dio clic en los enlaces que hayamos incluido.

Mailtracker está disponible en Google Chrome.

La versión de paga también ofrece la posibilidad enviar correos hasta 10.000 usuarios, lo cual es útil para las compañías con un número significativo de usuarios o para agencias de comunicación.

Para utilizar la versión gratuita (esta te permite saber cuándo abrieron tu correo y recibir notificaciones y alertas en tiempo real), primero hay que descargar la extensión a través de este enlace. Luego habrá que sincronizar la extensión con nuestro correo Gmail. Por último, escogemos el plan de nuestra preferencia (gratuito, en este caso).

La herramienta recoge los siguientes datos: información personal identificable (nombre, dirección, dirección de correo electrónico, edad o número de documento de identificación) y comunicaciones personales (correos, SMS o mensajes de chat).

De acuerdo a la descripción de la extensión, Mailtrack no vende nuestra información a terceros (fuera de casos aprobados por Google), no se usan ni transfieren nuestros datos para fines no relacionados con su función principal y tampoco se usan ni se transfieren datos para determinar la situación crediticia ni para ofrecer préstamos.

No obstante, si prefieres no compartir tus datos, puedes evitar su descarga. A su vez, si ya tienes descargada la extensión, también puedes eliminar tu cuenta y todos tus datos también serán desechados.