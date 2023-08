El 21 de junio pasado, Elon Musk desafió a Mark Zuckerberg a un enfrentamiento de artes marciales en una jaula cerrada. Lo que pudo haber sido una de las muchas ocurrencias del magnate propietario de Tesla, tomó un giro inesperado cuando Zuckerberg aceptó el desafío y propuso el 26 de agosto como fecha para el combate.

Durante el fin de semana, Musk retomó el tema compartiendo un video de sí mismo levantando pesas en las oficinas de X durante una reunión. Luego, a través de un tuit, expresó: “Si la pelea es corta, probablemente ganaré. Si es larga, él podría ganar por resistencia”.

Además, Musk propuso que el combate se transmita en su red social X (antes Twitter) y que todas las ganancias sean donadas a una ONG para veteranos de guerra.

Zuckerberg respondió en Threads, indicando: “Estoy listo hoy. Sugerí el 26 de agosto cuando me desafió por primera vez, pero aún no ha confirmado la fecha. No tengo muchas expectativas”. También expresó dudas sobre la capacidad de X para realizar una transmisión de este tipo: “¿No deberíamos usar una plataforma más confiable que pueda efectivamente recibir donaciones benéficas?”, cuestionó en Threads.

En las últimas horas, Musk mencionó que su enfrentamiento con Mark Zuckerberg, director ejecutivo de la plataforma Meta, “está en el aire” debido a que necesita someterse a una prueba médica por un dolor de espalda que podría requerir una intervención quirúrgica.

Es relevante considerar que el CEO de Meta ha compartido durante algún tiempo sus logros en artes marciales mixtas en redes sociales. En julio, el luchador profesional Israel Adesanya mostró imágenes de Mark Zuckerberg en plena forma junto a Alexander Volkanovski, otro luchador profesional, tras una sesión de entrenamiento. “Nada de bromas con Mark. Esto es en serio”, comentó.

El intercambio de palabras ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, así como apuestas sobre quién podría ser el vencedor, siendo Zuckerberg el claro favorito.

Estos dos influyentes empresarios del sector tecnológico mantienen posturas divergentes en cuestiones que abarcan desde la política hasta la inteligencia artificial.