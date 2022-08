Muchos hemos pasado por un momento de desesperación cuando no enciende la computadora. Sin embargo, el problema muchas veces termina siendo más simple de lo que parece.

¿Por qué ocurre eso? A veces suele ser más mecánica la dificultad y terminamos echándole la culpa a Windows, a un virus o a cualquier otro programa. Incluso la conexión eléctrica puede ser el origen del problema.

Por esa razón, la página web Business Insider nos muestra una serie de posibilidades para dar solución inmediata al inconveniente, antes de acudir a un técnico.

1. Pruebe con una fuente de alimentación diferente. Como se dijo, el problema puede ser operativo y puede estar fallando la fuente de alimentación interna o no hay suficiente electricidad ingresando a la PC. Para eso será necesario desconectar la computadora y enchufarla de manera directa a un tomacorriente de pared, sin intermediarios. También se debe corroborar el funcionamiento del tomacorriente.

2. Otra opción es probar con un cable de alimentación distinto. Y acá seguimos con la parte operativa, pues la falla también puede estar en el cable de alimentación. Por eso es bueno contar con repuestos.

3. La otra posibilidad, en caso se trate de una computadora portátil, es dejar cargar la batería al menos durante media hora para luego encenderlo.

LEE TAMBIÉN: Los 10 problemas más comunes del iPhone y cómo solucionarlos

4. Ahora se puede pasar a aspectos más específicos como descifrar los códigos de pitidos. Business Insider nos indica que algunas placas base de computadora emiten una serie de pitidos al inicio. En ese caso, un solo pitido puede indicar que todo está bien, mientras que un tono largo y continuo podría indicar una falla en la fuente de alimentación. En todo caso, se puede consultar la guía de la computadora para determinar el error.

5. La otra opción consiste en revisar la pantalla. Aunque suene algo tonto, es uno de los errores habituales en computadoras de escritorio, por lo que debe asegurarse que esté conectado correctamente o revisar la configuración de brillo, entre otros.

6. La configuración de su BIOS o UEFI es uno de los pasos clave cuando no inicia Windows. El sistema clásico es el BIOS (Sistema de entrada/salida), y que en la mayoría de las PC modernas, ha sido reemplazado por el UEFI (Interfaz de firmware extensible unificada). El patrón para iniciar esta opción se debe encontrar en el manual de usuario. Por lo general se realiza al encender la PC y presionar las teclas ESC , Eliminar , F1 o F2 . Aquí podrá restablecer los valores predeterminados de fábrica, como una primera solución.

LEE TAMBIÉN: Empresa estadounidense recibe apoyo de la NASA para fabricar el primer carro electrónico volador

7. También se puede probar el Modo Seguro. Cuando accede al modo BIOS se puede a diferentes modos de inicio de Windows. En este caso el método más adecuado es el inicio en Modo Seguro.

8. Otra solución operativa es desconectar todo lo que no sea esencial para el funcionamiento de la computadora. Esto quiere decir que se debe desconectar la impresora, el escáner, cámara web, cualquier aparato adicional hasta quedar solo con el mouse, el teclado y el monitor.

9. Lo contrario al anterior método es revisar que no se haya soltado nada como la tarjeta de video, tarjeta de sonido, chips de memoria, cables de alimentación interna, y asegurarse de que todo esté en su lugar.

10. Finalmente, la otra opción es evaluar que no se haya infiltrado un virus. Esto ocurre cuando la computadora ha encendido, pero no termina de arrancar el sistema operativo. En este caso, se puede dar inicio de Windows no desde la computadora, sino desde un disco duro externo o memoria USB. Allí se puede desinfectar la computadora.