El fin de la tercera ola de contagios está cerca. Esa es la previsión del Ministerio de Salud (Minsa), que reporta un sostenido descenso en el número de casos y fallecimientos por COVID-19 en las últimas semanas.

En momentos en que diversos países comienzan a levantar medidas de prevención como el uso de mascarillas o declaran -unilateralmente- el fin de la pandemia, las autoridades sanitarias consideran que el país se encuentra en una fase de transición de pandemia a endemia.

Pero ¿qué significa este cambio de etapa? ¿Le diremos adiós a las mascarillas pronto? ¿Habrá una cuarta ola? Sobre estos y otros temas conversamos con César Munayco, director de Vigilancia de la Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Ministerio de Salud (Minsa).

“Este año es el decisivo porque tenemos que ver qué ocurre con el covid”, dice el epidemiólogo.

César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).(Foto: Minsa)

—¿Cuál es el panorama actual del COVID-19 en el país?

A nivel mundial ya están bajando [los casos], salvo en Hong Kong que ha habido un brote grande […] En nuestro país, estamos en cifras comparables al período entre la segunda y tercera ola, y probablemente ya en unas dos o tres semanas estamos analizando la posibilidad de poder decir que terminó la tercera ola.

—El CDC considera que en el país estamos en transición de pandemia a endemia.

El tener más del 70% de la población vacunada y también con inmunidad natural son algunas condiciones para que empecemos a ingresar a la fase endémica, lo más probable es que ya estemos ingresando, pero es todo un proceso. Van a empezar a presentarse olas más pequeñas o tal vez no se presenta otra ola. Este año es el decisivo porque tenemos que ver qué ocurre con el covid, si es que aparece una nueva variante o no , etc. Lo más probable es que estemos en una fase de transición, todavía no estamos en una fase endémica, porque esto depende de lo que ocurra este año.

“Lo que esperamos es que se registren casos, pero el número de pacientes severos será mucho menor”



—¿Qué implica este cambio de etapa para las personas?

Endemia significa que el virus, en este caso el SARS-COV-2 se va a quedar con nosotros, así como tenemos los virus de influenza que cada año generan epidemias, pero de baja magnitud. Otro ejemplo es la malaria , que es endémica en algunas regiones como Loreto, cada año se presentan casos y algunos años se pueden presentar epidemias grandes. Esta enfermedad se va a convertir en una enfermedad endémica, con brotes en determinadas épocas del año, con casos y algunas personas van a morir, porque tenemos personas aún no vacunadas y otras en riesgo de fallecer debido a comorbilidades. Lo que esperamos es que se registren casos, pero el número de pacientes severos será mucho menor. Hacia eso vamos.

—¿Qué puede esperar la población de esta fase endémica?

En las fases endémicas lo que nos interesa es priorizar la vacunación en los grupos más vulnerables , adultos mayores, niños con enfermedades raras… En general, se pueden mantener otras intervenciones para ciertos grupos, como el uso de mascarillas. La vacunación ingresará al esquema regular de vacunación, así como se vacuna contra la influenza, el neumococo, se van a vacunar contra el covid. En una fase endémica lo que se espera es que se registren casos, pero la severidad es menor, y que los servicios se salud puedan manejarlos sin saturarse.

El dengue es una enfermedad endémica en el país. (Foto: Referencial/GEC)

—Mencionaba que en este momento estamos en un descenso claro de casos que marca el fin de la tercera ola. ¿Se prevé que haya una cuarta como ha sucedido en otros países?

Lo más probable es que se presente una cuarta ola. El escenario es que pueda haber una cuarta ola, pero la magnitud va a ser mucho menor que la que hemos tenido. Lo que nos preocupa más son las personas que se puedan complicar. La inmunidad por vacunas y natural nos va a asegurar que no haya muchos fallecidos. Pero como país tenemos que avanzar con la tercera dosis, porque eso nos asegura que el riesgo de infectarse disminuya y se fortalece la efectividad de la vacuna contra enfermedad grave y muerte. Como ministerio apuntamos a una cobertura de 70% con tercera dosis.

—Con una alta cobertura de tercera dosis lo que se busca es que la ocupación de camas hospitalarias y UCI sea baja.

Se registrarán casos leves o moderados. Lo que nos preocupa es que se saturen los hospitales y que las personas fallezcan [si no avanzamos con la tercera dosis]. Avanzando con una cobertura de tercera dosis mayor al 70%, ya nos asegura tener una mejor respuesta, estar en mejores condiciones en caso de una nueva ola. Este año es crucial, porque tenemos que definir qué se nos viene, tal vez una nueva variante como Ómicron que genera gran cantidad de casos, pero no tantas muertes, eso nos indicaría que estamos en una endemia, pero debemos vigilar la evaluación del virus.

“En una fase endémica esta va a ser una enfermedad más”.



—En esta fase también se espera volver a poner atención en otras enfermedades que han sido desatendidas por la pandemia...

En el plan de tercera ola lo que se buscó fue garantizar la atención de casos no covid. Y eso se puede hacer porque ya no tenemos tantas personas hospitalizadas, estamos en 13% de ocupación de camas, y en UCI estamos en un 45%. En una fase endémica esta va a ser una enfermedad más , como la influenza, pero igual se tienen que tomar las medidas para reducir el riesgo de complicación y muerte. Pero todavía tenemos que ver lo que suceda este año.

—Hablaba de la tercera dosis, pero también se está aplicando la cuarta a un grupo reducido. ¿Se evalúa aplicarla a más población?

En el país tenemos el problema de la cobertura de tercera dosis, incluso en algunas regiones se tiene problemas en segunda dosis, como Puno, Madre de Dios, Ucayali, donde estamos por encima del 50%, pero no hemos llegado siquiera al 70%. Pero la cuarta dosis solo está dirigida a grupos de riesgo [inmunosuprimidos] por ahora porque la efectividad para infección disminuye en ellos, pero se mantienen la protección para enfermedad grave y muerte.

Personas caminan con mascarillas en el Centro de Lima. (Foto: JOEL ALONZO/GEC)

—Para terminar, el Ministerio de Salud está evaluando el retiro del uso de mascarillas en espacios abiertos. ¿Podría darse este año?

En el Ministerio de Salud es algo que estamos evaluando. Obviamente las medidas se toman en función al escenario. Una vez que termine la tercera ola y veamos que haya un número muy bajo de casos, s e podría estar analizando poder retirar la mascarillas en espacios abiertos. Hay países que ya lo han hecho y estamos muy atentos viendo lo que sucede allí. Si no hay un incremento de casos producto de esta liberación de las mascarillas en espacios abiertos, creo que es una opción que vamos a tener que implementar este año, pero sí en espacios cerrados creo que todavía tiene que mantenerse porque ahí es donde hay más riesgo de infección. Lo más probable es que este año se retire el uso de mascarillas en espacios abiertos , pero manteniendo la distancia física.

