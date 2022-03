Conforme a los criterios de Saber más

“Vamos a mantener la calma y confiar en el sistema de salud”, dijo el 6 de marzo del 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra durante una conferencia de prensa en la que confirmó el primer caso de COVID-19 en el Perú. A punto de cumplirse dos años de ese anuncio, más de 3,5 millones de peruanos han sido infectados por el SARS-CoV-2 y un total de 210.907 fallecieron.

“Son muchos los aprendizajes que nos está dejando esta pandemia. Uno de ellos es la necesidad de tener planes con lineamientos de respuesta. Pero para que se puedan implementar hacen falta recursos. Aunque la pandemia sorprendió a todo el mundo, y todos hemos aprendido en el camino, los países con mejores planes y recursos pudieron responder mejor”, comenta a El Comercio el doctor César Munayco, director ejecutivo de vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

El experto considera que también se debe aumentar las capacidades para el análisis de muestras y realizar una adecuada vigilancia genómica para la influenza y otras infecciones respiratorias agudas. “Esto nos permitirá conocer con más detalle qué virus están circulando en el país. Ya sabemos que las pandemias pueden aparecer en cualquier lugar ”, agrega.

Para el exministro de Salud Víctor Zamora, se necesita una reforma del sistema de salud, pero el principal obstáculo es su megafragmentación. “El Ministerio de Salud (Minsa) solo manda en Lima. Cada región tiene su propio “ministro de Salud”. El sistema está partido en 32 pedazos: las 24 regiones, más varios subsistemas y uno de ellos es el Minsa, supuestamente responsable por todos”, detalla.

Zamora propone un sistema público de salud, “con un único fondo y un único responsable, y que desde allí se distribuya la plata”. Señala como otro problema serio que el poco presupuesto destinado a Salud no tiene una ejecución adecuada y oportuna. “Sin un fortalecimiento y modernización real del Estado, que le permita crecer donde se necesita, no se estará bien preparado ante futuras pandemias” , recalca el exministro.

“Las desigualdades sociales potencian el impacto de la pandemia. No solo hace falta fortalecer al Minsa, sino solucionar los problemas de empleo, educación, vivienda… todo eso ayuda a enfrentar mejor una pandemia”, subraya, en tanto, Munayco.

Lo que se viene

Todos los indicadores de la tercera ola siguen en descenso, pero eso no significa que la pandemia haya terminado. “Tardamos un mes en alcanzar el pico de 50.000 casos, y dos días después empezó el descenso, que ya lleva otro mes. La tendencia indica que llegaremos a niveles previos a la tercera ola en unos días más ”, dice el ingeniero Juan Carbajal, exintegrante de OpenCovid Perú.

“No vamos a tener olas como la primera o la segunda, pero si las hay no sabemos cómo nos afectarán. Por eso se está trabajando sobre varios escenarios como prevención. Más que pensar en un fin de pandemia, debemos aspirar a que la cantidad de fallecidos potenciales por COVID-19 sea igual o menor a los de la influenza. Entonces, ya no se requerirá mayor restricción o protección adicional, pues será un escenario manejable. Ese es el ideal”, explica Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur.

“Hay que ser claros: toda predicción es bastante apresurada para hacerla ahora. Tenemos varios escenarios posibles, desde los pesimistas hasta los más optimistas”, explica a este Diario el médico epidemiólogo e investigador Álvaro Taype-Rondán.

Explica que es posible que surjan nuevas variantes que puedan ser tan infecciosas o más que ómicron, o que tengan mayor letalidad o mayor riesgo de producir COVID largo. “Eso dependerá del azar de la naturaleza, pero siempre es una posibilidad”.

Entonces, ¿estamos cerca de terminar con esta pandemia? “Aunque hayan pasado dos años, este tipo de eventos pandémicos no se suelen solucionar tan rápido. Todavía no sabemos si ómicron es la puerta de salida de esta pandemia o sí, como también sucede, se trata de una variante favorable que vendrá seguida por otra que no lo sea. Por eso soy más escéptico. Creo que lo mejor siempre será estar preparado para seguir con nuestras vidas siguiendo medidas más leves, o reaccionando rápidamente ante cualquier nueva emergencia ”, concluye Taype-Rondán.

