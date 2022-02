Conforme a los criterios de Saber más

¿Cuánto tiempo toma limpiar un atentado ecológico? En declaraciones hechas a un medio televiso, Jaime Fernández-Cuesta, director ejecutivo de Repsol Perú, afirmó que “no hay nada de verdad que no se pueda arreglar y corregir medioambientalmente en poco tiempo”. Sin embargo, el derrame de petróleo ocurrido el último 15 de enero ya se ha extendido unos 44 kilómetros, desde Ventanilla hasta Chancay. Once días luego del desastre, El Comercio visitó tres de las playas más afectadas. Lo visto parece augurar que las consecuencias del desastre permanecerán por un tiempo significativo.

”Mucho esfuerzo y pocos resultados”

Aunque el mar de la playa Cavero (Ventanilla) tiene ahora una mejor apariencia, todavía se puede observar una cantidad importante de petróleo diluido, en forma de espuma amarillenta. El personal de limpieza emplea palas y una especie de boya para retirar los residuos de la orilla.

“ Estamos viendo restos de petróleo, diluido y mezclado . Y ahora que viene la marea, se verán en varios puntos. Todavía el mar está botando petróleo y esto hace daño a las especies, que pueden confundir los residuos con alimento, dijo a El Comercio Luis Icochea, docente e investigador de la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Debido al derrame, varios muimuyes han muerto en Cavero. (Foto: Antonio Álvarez)

“Me parece que [las labores de limpieza] no están tan planificadas. Este tipo de limpieza debe realizarse cuando está subiendo la marea y cuando hay marea alta. Creo que falta mecanizar. La mano de obra debe ser barata, pero veo mucho esfuerzo y pocos resultados ”, comentó.

Icochea puso como ejemplo lo ocurrido en el golfo de México, hace más de 10 años. “En México se fueron al mar 4,9 millones de barriles de petróleo. En tres meses limpiaron, pero 10 años después, tras una inspección, resulta que el mar sigue contaminado. Aquí, esto va a durar”, recalcó.

”Una demora inaceptable”

En la playa Pocitos, en Ancón, el panorama es mucho más grave: charcos marrones de petróleo crudo en la orilla, pilas de arena y rocas con petróleo, y personal de limpieza con equipo de seguridad especializado .

Para retirar las manchas de petróleo de la playa, se están empleando skimmers, dispositivos que filtran, absorben y depositan en contenedores el hidrocarburo. Asimismo, también se está aplicando el lavado a presión para retirar el crudo de las rocas; no obstante, esta técnica tiene una gran desventaja, ya que puede causar que el petróleo se desplace nuevamente al mar.

Pocitos es parte del área protegida natural Zona Reservada Ancón. El petróleo y sus residuos cubren un sector importante de la playa. (Foto: Antonio Álvarez)

Juan Carlos Riveros, director científico de la organización Oceana Perú, opina que si bien ahora se puede observar un mayor despliegue de las labores de limpieza, la respuesta inicial tardó demasiado.

“ Lo que hemos visto es una demora inaceptable en la detección y en las medidas de contingencia . Toda la teoría sobre derrames de petróleo dice que la contención debe darse en el mar, para eso uno despliega barreras y botes que recojan la máxima cantidad de combustible, y no espera que llegue a las orillas y produzca este tipo de desastre”, sostuvo Riveros.

Para el especialista, las actuales medidas de limpieza, están tratando de borrar la huella de petróleo de la superficie marina, pero en el mediano plazo, las orillas seguirán sucias, con una mezcla de petróleo, arena, lodo o partes de animales.

”Lo que no vemos es lo peor”

A diferencia de Cavero y Pocitos, en la playa Chacra y Mar, en Chancay, el petróleo había llegado no hace mucho, lo que explicaba el fuerte olor que se sentía en la zona. Pero a pesar de eso, en las partes más cercanas a las rocas, se observaba varias manchas de petróleo, tanto en el mar como en la arena.

El petróleo había llegado no hace mucho a Chacra y Mar. (Foto: Antonio Álvarez)

De acuerdo con los dos especialistas consultados, aunque todavía se verá daño superficial en las playas de Lima, lo más complicado de solucionar y vigilar será el impacto en el fondo marino.

“ Lo que no vemos es lo peor. Lo que no vemos es lo que nos puede matar, literalmente . No nos va a matar en un día o una semana, pero efectivamente puede contaminarnos la comida, así como afectar a los niños y a las personas de la tercera edad”, advierte Riveros.

EL DATO

Chile ha desarrollado y publicado un plan de respuesta ante derrames de petróleo, el cual explica a detalle las acciones de contención, limpieza y vigilancia. No se ha encontrado nada similar para el Perú.

