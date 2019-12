Cada tres años, la Fundación Instituto Hipólito Unanue y la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) otorgan el premio Hipólito Unanue a la mejor edición científica en las ciencias de la salud en el Perú, en las áreas de medicina, cirugía, odontología, farmacia y bioquímica.

En la edición 2019 fueron premiados el Dr. Carlos Manuel del Águila Villar, el Dr. Percy Rossell Perry, la Dra. Teresa Blanco de Alvarado Ortiz y el Dr. Marco Antonio Alarcón Palacios.

(Ilustración: Giovanni Tazza)

CONOCER LO NUESTRO

Con “Alimentos nativos del Perú al mundo”, Teresa Blanco busca que se conozca el valor nutritivo de cada alimento nativo del Perú y que empecemos a cambiar nuestra dieta, consumiendo cada vez menos productos de afuera.

“En el libro primero reviso la historia de los primeros hombres en el Perú y, a partir de los datos valiosos de nuestros arqueólogos, conocer quiénes fueron los que empezaron a sembrar la tierra. Luego, al volverse sedentarios, estos se convirtieron en horticultores y nos pusieron a la altura de las grandes civilizaciones”, explica Alvarado a El Comercio.

Teresa Blanco es doctora en Farmacia y Bioquímica por la U. San Marcos. Escribe sobre alimentos, bioquímica y nutrición desde 1983. (Foto: Editorial UPC)

Tras repasar cómo los pobladores de Caral crearon calendarios agrícolas y se convirtieron en catedráticos de la Tierra, el libro empieza a detallar el valor nutritivo de cada alimento nativo.

“Queremos que se conozca más la riqueza de nuestros alimentos. Si usted tiene sobrepeso, el libro le enseña por ejemplo qué alimentos tenemos con más agua, pero con buena proteína y poco carbohidrato. Coma olluquito, arracacha, mashua y papa; deje el arroz, fideos, cebada y avena, que tienen mucho carbohidrato”.

NUEVO ESCENARIO

Marco Antonio Alarcón y su equipo publicaron el libro “Manejo de las patologías y complicaciones periimplantarias”, en el que se abordan todos los problemas que aparecen tras la colocación de implantes dentales.

“Los implantes son el área que más ha crecido en los últimos años. Pero no se habla de las complicaciones, de las enfermedades que aparecen luego. Cada vez son más los pacientes que llegan a consulta no para colocarse un implante, sino para tratar algún problema relacionado”, indica el especialista.

Es magíster especialista en periodoncia e implantología oral. Docente de posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. (Foto: Archivo personal)

Señala que no hay mucho entrenamiento al respecto, pues no se pensaba que la prevalencia de estas enfermedades sería tan alta. “Si el paciente perdió una pieza dental por mal cuidado, el implante no soluciona nada. Ese mal cuidado, la mala higiene, es un hábito peligroso que amenazará la salud del implante dental”, recalca.

OBESIDAD INFANTIL

Sabemos que la obesidad y los problemas endocrinológicos se presentan cada vez más en niños, pero no había mucha literatura (y menos en español) al respecto. Por ello, el doctor Carlos del Águila escribió “Endrocrinología pediátrica”.

“Se cubre un vacío en la literatura de esta subespecialidad. Hay problemas de enfoque con niños que son evaluados por primera vez por su pediatra, saber cómo llegar a un diagnóstico adecuado. El libro orienta al especialista sobre los tratamientos”, explica el médico a este Diario.

Este especialista es médico pediatra endocrinólogo. Magíster en Nutrición, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, Endocrinología y Nutrición y de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. (Foto: Universidad Federico Villarreal)

Agrega que desde la década de los ochenta no se publicaba un libro de este tipo, basado en evidencia científica y en la experiencia del servicio brindado en el Instituto de Salud del Niño.

CAMPAÑAS PELIGROSAS

El labio leporino y paladar hendido son enfermedades muy comunes en el país, pero lo que impulsó al doctor Percy Rossell a escribir el libro “Malos resultados y complicaciones en la cirugía de fisura labiopalatina” fueron las consecuencias propias de la enfermedad y los problemas de las operaciones a través de campañas, que pueden terminar siendo contraproducentes.

Es cirujano plástico. Presidente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Craneofacial. Miembro del comité editorial de “Plastic Reconstructive Surgery” y “Journal of Craniofacial Surgery”. (Foto: Clínica Delgado)

“Se hacen cirugías sin evaluación previa, no hay seguimiento de los resultados, un médico hace una intervención y otro médico hace otra parte, cuando hay una complicación los derivan a otro especialista que no los operó, entonces es claramente un escenario que no es el propicio. Este libro busca reflexionar y mostrar lo que puede ocurrir con esas personas, seres humanos que están condenados a una calidad de vida mala”, refiere.

Quiénes son los ganadores

Teresa Blanco: Es doctora en Farmacia y Bioquímica por la U. San Marcos. Escribe sobre alimentos, bioquímica y nutrición desde 1983.

Carlos del Águila: Médico pediatra endocrinólogo. Magíster en Nutrición, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, Endocrinología y Nutrición y de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica.

Percy Rossell: Cirujano plástico. Presidente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Craneofacial. Miembro del comité editorial de “Plastic Reconstructive Surgery” y “Journal of Craniofacial Surgery”.

Marco Alarcón: Magíster especialista en periodoncia e implantología oral. Docente de posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.