El próximo fin de semana inicia la vacunación contra el COVID-19 para las personas con cáncer en Lima y Callao, anunció el ministro de Salud, Oscar Ugarte. De este modo, el Perú se suma a países de la región como Bolivia y México que ya inmunizan a esta población vulnerable.

“Está ya culminado un padrón con personas con enfermedades oncológicas, es decir, con cáncer, que van a empezar a ser vacunados a partir del próximo sábado (19 de junio). Y también a las personas con VIH, que son de riesgo”, dijo el titular del Ministerio de Salud (Minsa).

En 2020, se detectaron 69.849 nuevos casos de cáncer en el país y casi 35.000 peruanos fallecieron por este mal , según cifras oficiales. De acuerdo con la Liga Contra el Cáncer, cerca de 150 peruanos fallecen por cáncer diariamente.

Es importante vacunarse

Los expertos y entidades internacionales coinciden en que los pacientes con cáncer deben ser priorizadas en la inmunización, ya que la vacuna los protegerá de enfermar de gravedad. En este momento está en evaluación si la eficacia varía entre personas con cáncer y aquellas consideradas sanas.

“Aunque todavía no contamos con información específica sobre la eficacia de las vacunas en las personas que reciben tratamiento contra el cáncer, es posible que las vacunas no sean tan eficaces en las personas con sistemas inmunitarios debilitados en comparación con personas con sistemas inmunitarios sanos. A pesar de esto, los expertos aún recomiendan que la mayoría de los pacientes con cáncer se vacunen porque los que tienen un sistema inmunitario frágil corren el riesgo de contraer COVID-19 grave , por lo que obtener incluso algo de protección de la vacuna es mejor que no tener ninguna protección”, dice la Sociedad Americana de Cáncer.

“Cuando los pacientes con cáncer tienen la alternativa de vacunarse contra el coronavirus, a todos les decimos que, por favor, lo hagan; incluso los pacientes que reciben quimioterapia, sea todas las semanas o cada tres semanas, deben vacunarse ”, afirma el Dr. Julián Molina, oncólogo de Mayo Clinic.

Lo más importante es que la vacuna contra el coronavirus protege a los pacientes oncológicos para que el COVID-19 no los enferme tan gravemente que requieran un respirador. Después de vacunarse, l as personas todavía deben continuar tomando medidas de prevención como usar mascarilla, mantener la distancia de seguridad con los demás y lavarse frecuentemente las manos, explica el médico y científico.

“No hay ningún problema en vacunar a un paciente bajo tratamiento oncológico de quimioterapia, inmunoterapia u otro tipo de terapia, incluidas radiación o cirugía. Ese paciente debe vacunase en cuanto tenga disponibilidad de la vacuna. Cuando los pacientes están bajo tratamiento oncológico, por ejemplo, quimioterapia, y contraen la enfermedad del coronavirus, lo que se ha visto es que esos pacientes tienden a enfermar más gravemente y corren más riesgo de ingresar a la unidad de cuidados intensivos y de requerir intubación”, señala Molina.

Ministerio de Salud afirma que las vacunas contra el COVID-19 mantienen su eficacia ante la variante Delta. Foto: Archivo GEC

Sin embargo, no todas las quimioterapias aumentan el riesgo de enfermar más gravemente con la COVID-19, sino que parece que son solo aquellas que reducen la cantidad de glóbulos blancos , es decir, las células que defienden al cuerpo contra infecciones, añade.

El Dr. Molina recomienda encarecidamente a los pacientes no esperar a primero recibir la vacuna antes de someterse a un examen para detección del cáncer, porque esa detección es fundamental para prevenir el cáncer o diagnosticarlo pronto.

Si tiene dudas, es importante que consulte con su médico tratante si la vacuna de alguna manera podría afectar su tratamiento y serán ambos quienes decidirán, evaluando los riesgos y beneficios de su caso en específico, si debe vacunarse.

Efectos poco frecuente

En las últimas semanas vienen circulando diversas informaciones distorsionadas respecto a posibles efectos secundarios relacionados a las vacunas contra el COVID-29 en personas con cáncer. Es importante señalar que actualmente existe evidencia de algunos efectos adversos como la inflamación de los ganglios linfáticos axilares , como muestra una reciente publicación realizada en la revista Clinical Imaging. Estos signos pueden alertar a las pacientes, ya que suelen ser similares a las recurrencias por cáncer mamario.

Los ganglios linfáticos son aquella parte del sistema inmunitario del cuerpo que combate a los microbios. La hinchazón en los ganglios linfáticos es una señal de que el cuerpo responde a la vacuna y crea defensas contra el virus.

El cáncer de mama es una de las principales neoplasias que afectan a las mujeres en todo el mundo. (Foto: Difusión)

De acuerdo a la evidencia presentada, estos ganglios axilares inflamados en personas vacunadas son poco frecuentes y su detección mediante la mamografía o ecografía aparecen entre un 0.02 y 0.04%; sin embargo, es probable que, en los próximos meses, a medida que incremente la cifra de personas vacunadas, el porcentaje aumente.

Al respecto, el Dr. Mauricio León Rivera, director médico del Centro Detector del Cáncer y jefe del Servicio de Mastología de la Clínica Ricardo Palma, refirió que en caso la persona se haya vacunado recientemente contra la COVID-19, se recomienda un seguimiento a corto plazo para detectar cualquier signo de alarma y de existir, entonces evaluar minuciosamente la mama con un experto, para descartar algún signo de malignidad en el caso de las mujeres. El especialista resaltó, además, que, de acuerdo a los datos de los fabricantes de las vacunas Moderna y Pfizer-BioNtech, estos ganglios pueden ocurrir entre el 11,6% de las personas que reciben la primera dosis y el 16% de los que reciben la segunda y esto puede ocurrir durante los 10 primeros días tras cada dosis.

“Las mujeres deben vacunarse contra la COVID-19, aunque tengan programada una mamografía”, aclara la Dra. Kristin Robinson, radióloga de la Clínica de Mamas en Mayo Clinic.

El Dr. León recomendó no alarmarse y confiar en los especialistas médicos, pues “desde la Society of Breast Imaging ya se han establecido ciertas pautas para garantizar que las personas que se sometan a pruebas de imágenes durante el tiempo de la pandemia reciban una atención adecuada considerando los efectos ya comentados”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

Durante el 2020 se reportaron diariamente 12 casos nuevos y 6 muertes de mujeres por cáncer de cuello uterino. (Fuente: Tv Perú)

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter: